Zheng supera Bia Haddad e Swiatek e ganha como o ponto do ano da WTA

Não deu para Bia Haddad Maia. A brasileira, número 17 do mundo, terminou em terceiro lugar como o melhor ponto do ano da temporada da WTA em votação feita por internautas no site da entidade.

O ponto em questão foi contra a italiana Jasmine Paolini no WTA 1000 de Dubai, nos Emirados Árabes, na derrota da brasileira em três sets. Bia teve 3445 votos ficando com 5% do total.

Beatriz Haddad Maia no WTA da Coreia do Sul (Foto: Mike Stobe/AFP)

O ponto ganhador foi o da chinesa Qinwen Zheng contra a bielorrussa Aryna Sabalenka na final do WTA 1000 de Wuhan, na China. Ela teve 68% do percentual com mais de 48 mil votos.

Iga Swiatek e seu ponto contra Aryna Sabalenka na final de Madri ficou em segundo lugar com quase 15,6 mil. O quarto colocado foi outro ponto de Zheng, no WTA 250 de Palermo, na Itália, com apenas 2% e pouco mais de 1,3 mil votos.