Sem Sinner, primeiras indicações aos prêmios da ATP geram polêmica

Sem a presença de Jannik Sinner ou seu treinador, a Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) anunciou, na segunda-feira (25), os nomeados para premiações desta temporada. No entanto, as escolhas iniciais da entidade geraram polêmica e contestações.

Jogador de maior sucesso no ano com dois títulos de Grand Slam, além do ATP World Finals e a Copa Davis, Jannik Sinner não teve seus treinadores nomeados ao prêmio de melhor técnico: Simone Vagnozzi e Daren Cahill. Nomes como Juan Carlos Ferrero, técnico de Carlos Alcaraz, e o pai de Alexander Zverev também não apareceram entre os concorrentes.

As nomeações vieram por outros treinadores e as escolhas foram Xavier Malisse (Alexei Popyrin), Emmanuel Planque (Giovanni Mpetshi Perricard), Michael Russell (Taylor Fritz), Brad Stine (Tommy Paul) e James Trotman (Jack Draper).

Não é a primeira vez que esta premiação gera questionamentos. Na temporada passada, mesmo vencendo três Grand Slams, o técnico de Novak Djokovic, Goran Ivanisevic, não ganhou a honaria.

Jannik Sinner durante a decisão do ATP World Finals, contra Fritz (Foto: Marco Bertorello/AFP)

Principal nome do tênis masculino em 2024, Jannik Sinner não apareceu em nenhuma das nomeações iniciais. Já Carlos Alcaraz foi nomeado para concorrer na categoria "Esportividade". Por outro lado, ainda terão outros prêmios como "Favorito dos Fãs" e o "Melhor Jogador do Ano" — onde há expectativa do italiano e do espanhol figurarem entre os candidatos.

Confira os indicados aos prêmios da ATP

VOTADO PELOS JOGADORES

Jogador de retorno do ano

Matteo Berrettini

Marin Cilic

Kei Nishikori

Jogador que mais evoluiu no ano

Jack Draper

Tomas Machac

Giovanni Mpetshi Perricard

Alejandro Tabilo

Revelação do ano

Jakub Mensik

Juncheng Shang

Prêmio de esportividade Stefan Edberg

Carlos Alcaraz

Grigor Dimitrov

Casper Ruud

Dominic Thiem

VOTADO PELOS TREINADORES

Treinador do ano