João Fonseca é confirmado no NextGen Finals após derrota de português

O português Henrique Rocha, 173º da ATP, acabou derrotado nas quartas de final no tradicional Challenger da Maia, em Portugal, ao ser superado pelo veterano eslovaco Andrej Martin, 509º. Com a queda de Rocha, João Fonseca foi confirmado no NextGen Finals.

Henrique Rocha e Martin encararam 1h47 de duelo e o eslovaco levou a melhor com placar de 7/5 6/3 tendo vencido 68% dos pontos jogados com seu primeiro serviço contra 46% de aproveitamento do português, que converteu o único ace do jogo e cometeu cinco duplas-faltas contra um do eslovaco.

Na sequência do torneio, Andrej Martin aguarda pelo vencedor do duelo entre o italiano Francesco Passaro e o espanhol Daniel Merida Aguillar.

Com a derrota nesta semana, Henrique Rocha não conseguiu ultrapassar o brasileiro João Fonseca no ranking da Next Gen. Desta forma, o carioca ficou como o 8º no ranking e horas após o resultado a Associação dos Tenistas Profissionais confirmou o brasileiro na competição que reúne os oito melhores tenistas sub 20 do circuito que será realizada entre os dias 18 e 22 de dezembro em Jeddah, na Arpabia Saudita.