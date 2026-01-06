menu hamburguer
Ex-número 1 lança dúvida sobre desempenho de Alcaraz no Australian Open

O espanhol nunca venceu o Australian Open

Isabella Zuppo
São Paulo
Dia 06/01/2026
11:56
Atualizado há 2 minutos
O espanhol Carlos Alcaraz na vitória sobre o norueguês Casper Ruud em Tóquio (Foto: Philip FONG / AFP)
O espanhol Carlos Alcaraz na vitória sobre o norueguês Casper Ruud em Tóquio (Foto: Philip FONG / AFP)
O ex-número 1 do mundo em duplas Mark Woodforde analisou o desempenho de Carlos Alcaraz às vésperas do Australian Open, o primeiro Grand Slam de 2026. O espanhol inicia a temporada em destaque após o fim de seu vínculo com o treinador Juan Carlos Ferrero, anunciado em dezembro de 2025.

— Neste momento, há um asterisco ao lado do nome de Carlos Alcaraz. Todos os olhos estarão voltados para ele quando chegar à Austrália, para ver como se sairá no circuito sem Ferrero ao seu lado — comentou Woodforde.

A decisão, comunicada pelo tenista em suas redes sociais, surpreendeu o mundo do tênis. Ferrero havia acabado de ser eleito o "Treinador do Ano" pela ATP e indicava planos para 2026.

Agora, Alcaraz aposta na estabilidade com Samuel López, que já integrava sua equipe. Enquanto isso, seu principal rival, Jannik Sinner, manteve a comissão técnica e chega a Melbourne em busca do terceiro título consecutivo.

— Nada mudou para Sinner. Sua situação técnica continua muito sólida e retornar como bicampeão é um excelente presságio para ele em 2026. Com Alcaraz, no entanto, temos que esperar para ver como ele lidará com a situação — completou o australiano.

Carlos Alcaraz comemroa premio (Foto: Philip FONG / AFP)
Carlos Alcaraz comemroa premio (Foto: Philip FONG / AFP)

Australian Open terá premiação recorde

  • Campeões: AUS$ 4,15 milhões (+19%)
  • Vice-campeões: AUS$2,15 milhões (+13%)
  • Semifinalistas: AUS$ 1,25 milhão (+14%)
  • Quartas de final: AUS $ 750 mil (+13%)
  • Oitavas de final: AUS$ 480 mil (+14%)
  • Terceira rodada: AUS$ 327,75 mil (+13%)
  • Segunda rodada: AUS$ 225 mil (+13%)
  • Primeira rodada: AUS$ 150 mil (+14%)

Qualificação por rodada:

– 3º rodada: AUS$ 83,5 mil (+16%)
– 2º rodada: AUS$ 57 mil (+16%)
– 1º rodada: AUS$ 40,5 mil (+16%)

