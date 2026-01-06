Matos e Luz avançam, mas Romboli e Melo param na estreia de Brisbane
Na segunda-feira, gaúcho Demoliner venceu a primeira rodada
- Matéria
- Mais Notícias
As duas duplas brasileiras que entraram em quadra nesta terça-feira (6), no ATP 250 de Brisbane, na Austrália, tiveram resultados opostos. Enquanto os gaúchos Rafael Matos e Orlando Luz avançaram, o carioca Fernando Romboli e o mineiro Marcelo Melo caíram na estreia.
Relacionadas
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️Medvedev conta com a sorte na estreia em Brisbane; vídeo
➡️Tênistória relembra a campanha do único sul-americano finalista em Adelaide
A dupla vitoriosa passou pelos convidados e anfitriões Cruz Hewitt (filho do ex-número 1 do mundo Lleyton Hewitt) e James Duckworth, por 6/4 e 7/5. Já Romboli e Melo, que iniciaram, na Austrália, a parceria, foram superados pelos tchecos Tomas Machac e Matej Vocel, por duplo 7/6.
Na próxima rodada, Luz e Matos terão pela frente a dupla cabeça de chave número 2, formada pelo indiano Yuki Bhambri e pelo sueco André Göransson.
Curiosamente, Matos completou 30 anos nesta terça-feira. O tenista gaúcho, entre outros títulos, é bicampeão do Rio Open. Em 2025, a vitória no Jockey Club foi ao lado de Melo, de 42 anos, ex-líder do ranking mundial e atual 54º.
Brisbane pode ter semifinal franco-brasileira
Caso vença mais dois jogos, a dupla gaúcha poderá fazer uma semifinal brasileira, no torneio australiano. Isso porque, na segunda-feira, o conterrâneo Marcelo Demoliner, ao lado do francês Giovanni Perricard, estreou com vitória. Nas oitavas, a dupla franco-brasileira terá pela frente o francês Manuel Guinard e o britânico Luke Johnson.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias