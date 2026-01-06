menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsTênis

Matos e Luz avançam, mas Romboli e Melo param na estreia de Brisbane

Na segunda-feira, gaúcho Demoliner venceu a primeira rodada

unnamed-2-aspect-ratio-1024-1024
Gustavo Loio
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/01/2026
11:49
Orlando Luz (e) e Rafael Matos venceram na estreia em Brisbane (Reprodução)
imagem cameraOrlando Luz (e) e Rafael Matos venceram na estreia em Brisbane (Reprodução)
  • Matéria
  • Mais Notícias

As duas duplas brasileiras que entraram em quadra nesta terça-feira (6), no ATP 250 de Brisbane, na Austrália, tiveram resultados opostos. Enquanto os gaúchos Rafael Matos e Orlando Luz avançaram, o carioca Fernando Romboli e o mineiro Marcelo Melo caíram na estreia.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
➡️Medvedev conta com a sorte na estreia em Brisbane; vídeo
➡️Tênistória relembra a campanha do único sul-americano finalista em Adelaide

A dupla vitoriosa passou pelos convidados e anfitriões Cruz Hewitt (filho do ex-número 1 do mundo Lleyton Hewitt) e James Duckworth, por 6/4 e 7/5. Já Romboli e Melo, que iniciaram, na Austrália, a parceria, foram superados pelos tchecos Tomas Machac e Matej Vocel, por duplo 7/6.

Na próxima rodada, Luz e Matos terão pela frente a dupla cabeça de chave número 2, formada pelo indiano Yuki Bhambri e pelo sueco André Göransson.

continua após a publicidade

Curiosamente, Matos completou 30 anos nesta terça-feira. O tenista gaúcho, entre outros títulos, é bicampeão do Rio Open. Em 2025, a vitória no Jockey Club foi ao lado de Melo, de 42 anos, ex-líder do ranking mundial e atual 54º.

Brisbane pode ter semifinal franco-brasileira

Caso vença mais dois jogos, a dupla gaúcha poderá fazer uma semifinal brasileira, no torneio australiano. Isso porque, na segunda-feira, o conterrâneo Marcelo Demoliner, ao lado do francês Giovanni Perricard, estreou com vitória. Nas oitavas, a dupla franco-brasileira terá pela frente o francês Manuel Guinard e o britânico Luke Johnson.

continua após a publicidade


Melo (e) e Romboli estreiam em Brisbane (Reprodução)
Melo (e) e Romboli estreiam em Brisbane (Reprodução)




circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias