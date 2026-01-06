Espanhol faz 'mágicas', mas perde ponto em Brisbane; vídeo

Ex-top 10 (melhor ranking da carreira, alcançado em 2017), Pablo Carreño Busta é conhecido pela raça que demonstra nas partidas. Nesta terça-feira (6), o atual 92º do mundo, que saiu do qualifying, novamente deixou tudo em quadra, mas não foi o suficiente para diante do búlgaro Grigor Dimitrov, que também tem 34 anos e venceu por 6/3 e 6/2, no ATP 250 de Brisbane, na Austrália.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

➡️Medvedev conta com a sorte na estreia em Brisbane; vídeo

➡️Tênistória relembra a campanha do único sul-americano finalista em Adelaide

No segundo set, já perdendo por 4/0, o espanhol se esforçou demais, como de praxe, e chegou a fazer duas 'mágicas', batendo na bolinha de costas. Mas não foi o suficiente para vencer o ponto. Confira no vídeo abaixo:

continua após a publicidade

Essa foi apenas a segunda partida de Dimitrov desde uma grave e rara lesão em um dos músculos do peito em Wimbledon, em 7 de julho, quando derrotava o italiano Jannik Sinner por 2 sets a 0. O veterano búlgaro não escondeu a alegria em voltar a avançar, nesta terça-feira:

- É maravilhoso. Começar o ano aqui é sempre muito especial para mim. Foi um período um pouco difícil, mas estou muito grato. Esses meses de recuperação foram mutio difíceis em termos de preparação mentalidade, meu corpo, tanta coisa tive que enfrentar. Só poder competir novamente já é uma vitória. Claro que vencer é apenas um bônus. Estou me sentindo bem. Aos poucos, vamos ver aonde chegamos. A cada ano que passa, me sinto mais e mais grato pelo apoio que recebo do mundo todo - agradeceu.



continua após a publicidade

Ex-top 3 e atual 47º, Dimitrov recebeu a solidariedade de boa parte do mundo do tênis, ao sofrer a lesão em 2025. Na ocasião, o búlgaro a classificou como um dos momentos mais dolorosos da carreira.



De lá pra cá, o experiente tenista só tinha jogado em novembro, no Masters 1000 de Paris, quando derrotou o anfitrião Giovanni Perrricard na estreia e caiu na segunda rodada.

Outro qualifier em Brisbane

Após despachar Busta, Dimitrov terá pela frente outro qualifier em Brisbane: o belga Raphael Colligon (84º), nas oitavas de final.

O búlgaro Grigor Dimitrov na vitória sobre Pablo Carreño Busta (Foto: William WEST / AFP)





