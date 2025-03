Estrelas da nova geração do tênis mundial, João Fonseca, de 18 anos, e o americano Learner Tien, de 19, protagonizaram uma das estreias mais aguardadas do Masters 1000 de Miami, na noite desta quinta-feira (20). Na reedição da última decisão do NextGen Finals, na Arábia Saudita, no dia 22 de dezembro, vencida pelo brasileiro, nem parecia que o tenista carioca era o visitante. Empurrado pela maior parte da torcida presente à quadra central do Hard Rock Stadium, o número 1 do Brasil e 60º do mundo venceu de virada por 6/7 (1/7), 6/3 e 6/4, em 2h22m.



- Muito feliz, primeira vitória no Miami Open, ainda mais com essa torcida maravilhosa. Sabia que seria uma partida difícil, já que o Learner, que é muito esperto e sólido, lutaria até o fim. Vamos agora para a segunda rodada - disse o brasileiro, ainda na quadra.

Em jogos de ATP (excluindo os Challengers), foi a terceira vitória de virada do pupilo do técnico Guilherme Teixeira na temporada. As duas primeiras foram em Buenos Aires, onde se sagrou campeão, contra os anfitriões Federico Coria e Mariano Navone.

Na próxima rodada, o 60º do mundo terá a chance da revanche contra o francês Ugo Humbert (20º), seu algoz na Copa Davis, em janeiro deste ano (7/5 e 6/3), fora de casa, numa quadra rápida coberta. Foi o único duelo entre ambos até hoje.

João Fonseca começa bem a partida



João Fonseca iniciou a partida do seu jeito preferido, pressionando o saque adversário. Tien (66º do mundo) chegou a salvar os dois primeiros breaks, mas não evitou a quebra no game inicial. O anfitrião teve três chances para devolver a quebra no quarto game. Sacando em 2/1, o brasileiro salvou a primeira com um voleio vencedor, e a segunda com um ace, mas, com um swing-volley na rede, cedeu a quebra ao rival. No game seguinte, o americano salvou dois breaks e virou o set para 3/2. A parcial seguiu sem breaks até o 11º game, quando o dono da casa sacou em 5/5, 15/40 e salvou os dois breaks.

Como o equlíbrio persistiu, veio o tiebreak. Tien começou com um ace. Dois pontos depois, com a primeira dupla-falta do brasileiro na partida, o anfitrião abriu 3/0. Com o adversário errando bem mais que o normal, o americano abriu 6/0 sem dificuldades. E fechou o tiebreak em 7/1 com uma bola para fora de João Fonseca.

João Fonseca não se abateu com a derrota na primeira parcial e teve dois breaks no quarto game do set seguinte. E, com uma dupla-falta no segundo break, o americano cedeu a quebra. O brasileiro, no game seguinte, com um ace, salvou novo break para abrir 4/1. O pupilo de Guilherme Teixeira, que chegou a abrir 5/2, fechou o set em 6/3.

Tien começou a parcial decisiva salvando um break. Mas, dois games depois, o brasileiro conquistou a primeira quebra do set. Antes de sacar em 3/2, para apreensão de maior parte da torcida, João Fonseca pediu atendimento médico, aparentemente, por se sentir mal. Para alívio dos torcedores, o brasileiro voltou sacando muito bem. E, no último game, o pupilo de Guilherme Teixeira fechou o jogo com um erro do adversário.