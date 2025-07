Sinner derrota Djokovic e desafia Alcaraz na final de Wimbledon

Pouco mais de um mês após a final épica de Roland Garros, o espanhol Carlos Alcaraz, de 22 anos, vai reencontrar Jannik Sinner, de 23, numa inédita decisão de Wimbledon, domingo, às 12h (de Brasília). Isso porque, nesta sexta-feira (11), tal como na semifinal de Paris, o italiano, líder do ranking, derrotou o heptacampeão sérvio, Novak Djokovic, por 3 sets a 0. Agora, por 6/3, 6/3 e 6/4. Mais cedo, na outra semifinal, o espanhol derrotou o americano Taylor Fritz por 3 a 1.



Com o triunfo desta sexta, o número 1 do mundo, que nunca tinha passado das semis em Londres, se tornou o primeiro tenista a vencer nove sets consecutivos contra o sérvio, de 38 anos, ultrapassando a marca do suíço Roger Federer (8, entre Monte Carlo-2006 e Dubai 2007).

Na Era Aberta (desde 1969), apenas três jogadores cederam menos games do que Sinner (56) até a final de Wimbledon. Abaio, a lista:



Desde que Nole foi campeão do US Open de 2023, seu 24º troféu de Slam (um recorde), o espanhol e o tenista da Itália se revezaram nos principais torneios. Enquanto Alcaraz foi bicampeão de Roland Garros (2024 e 2025) e conquistou o segundo troféu em Wimbledon (ano passado), o italiano triunfou duas vezes no Aberto da Austrália (2024 e 2025) e uma em Nova York, ano passado.

No primeiro set desta sexta, Sinner quebrou o saque de Djokovic nos terceiro e nono games.



O líder do ranking, no set seguinte , conquistou nova quebra no segundo game e administrou a vantagem até o final.

Com uma quebra no segundo game da parcial seguinte, sua primeira na partida, Djokovic chegou a abrir 3/0. O líder do ranking, no entanto, não se abateu e devolveu a quebra quando o rival sacou em 3/1. Heróico, Nole, que disputava sua 52ª semifinal de Grand Slam, a 14ª em Wimbledon, salvou dois match-points quando sacou em 3/5. Na sequência, o líder do ranking sacou para vencer o rival pela quinta vez consecutiva.

Bicampeão de Wimbledon, Alcaraz lidera confronto direto contra Sinner

Domingo, Alcaraz e Sinner vão se enfrentar pela 13ª vez na carreira. E o espanhol, bicampeão de Wimbledon, leva a melhor, com oito vitórias até agora (cinco delas nas últimas cinco partidas).



No único duelo até hoje em Wimbledon, o italiano levou a melhor: nas oitavas de final de 2022. Foi o único revés do espanhol para o rival em quatro duelos em Grand Slams.

Domingo, enquanto Alcaraz vai em busca do sexto Slam em seis finais, Sinner tentará o quarto, em cinco decisões.

Na carreira, o vice-líder do ranking soma 21 troféus (cinco deles na atual temporada, em seis finais), e o número 1 vai em busca do 20º como profissional, o segundo no ano. Em janeiro, Sinner, o único a chegar às finais dos três Slams na temporada, foi bicampeão do Aberto da Austrália.



Todos os jogos entre Carlos Alcaraz e Jannik Sinner (Reprodução)