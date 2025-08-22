Em sua estreia no US Open, João Fonseca (44º do mundo, aos 19 anos) terá pela frente, em confronto inédito, o sérvio Miomir Kecmanovic, de 25 e atual 45º do ranking. O duelo ainda não tem data definida, e o torneio começa no domingo (24), em Nova York.



Se jamais enfrentou o jovem brasileiro, o experiente tenista da Sérvia está acostumado a duelar com tenistas do país. Principalmente Thiago Monteiro, contra quem fez quatro partidas, com três vitórias: no quali do Aberto da Austrália de 2019, nas oitavas do ATP 250 de Buenos Aires de 2021 e na estreia de Roland Garros, ano passado. Também em 2024, o tenista cearense conquistou seu único triunfo diante do rival, na segunda rodada do Masters 1000 de Roma.



Em 2022, Kecmanovic calou a torcida no Rio

No Rio Open de 2022, então 70 do mundo, Kecmanovic derrotou dois anfitriões. Na estreia do quali, derrotou Gustavo Heide (443º) e começou a chave principal eliminando Felipe Meligeni (224º). Naquela semana, o sérvio venceu, ao todo, quatro partidas, incluindo o italiano Lorenzo Sonego (21º), nas oitavas de final. Kecmanovic só foi superado nas quartas de final, pelo argentino Francisco Cerundolo (100). É um feito dos mais raros sair do quali e avançar tanto em um torneio ATP 500.

Tal como o número 1 do Brasil, o tenista da Sérvia soma um título no ano em um ATP 250, conquistado também em fevereiro. Enquanto Kecmanovic (ex-27 do mundo, sua melhor colocação, em 2023) ergueu o troféu em Delray Beach, nos EUA, na quadra rápida, como o torneio em Nova York, o carioca sagrou-se campeão em Bueno Aires, no saibro (vídeo abaixo). Aliás, aos 18 anos, João Fonseca se tornou o mais jovem do país a vencer um torneio desse nível.

Na conquista em solo americano, Kecmanovic venceu apenas um top 40, o anfitrião Alex Michelsen (37º), nas semifinais. Na final (vídeo abaixo), o triunfo foi sobre o espanhol Alejandro Davidovich Fokina (60º), salvando dois match points. Enquanto, antes, o tenista sérvio venceu o compatriota Borna Gojo (414º), o japonês Yoshihito Nishioka (63º) e o americano Marcos Giron (49º).

O título em Delray Beach foi o segundo da carreira do rival de João Fonseca. O primeiro foi em Kitzbuhel, na Áustria, no saibro, em 2020.

Nesta quinta-feira (21), Kecmanovic perdeu nas quartas de final do ATP 250 de Winston Salem: 6/1 e 6/4 para o anfitrião Sebastian Korda (86º, vídeo abaixo).

João Fonseca não perdeu sets em estreias de Slam

O US Open, em Nova York, é o quarto Grand Slam seguido do brasileiro como profissional, todos na atual temporada. Nos três primeiros, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá Golf Club, venceu as estreias sem ceder sets. Com destaque para a primeira rodada do Aberto da Austrália, em janeiro, quando conquistou a maior vitória na carreira até aqui, sua primeira contra um top 10, derrubando o russo Andrey Rublev (9º, vídeo abaixo).

Caso vença mais uma estreia de Major, o número 1 do Brasil deve enfrentar o tcheco Tomas Machac (22º), na segunda rodada, ou o italiano Luca Nardi (83º). Numa eventual terceira rodada, João Fonseca pode reencontrar o tcheco Jakub Mensik (16º) ou o húngaro Fabian Marozsan (53º). Enquanto o carioca derrotou o primeiro na fase de grupos do NextGen Finals, na Arábia Saudita, em dezembro, perdeu para o segundo na estreia do Masters 1000 de Roma, em maio.

