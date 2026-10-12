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Derrota de Alcaraz garante Zverev como número 1 do ranking

Espanhol foi eliminado do Masters 1000 de Xangai por Zizou Bergs e não tem mais chances de alcançar Jannik Sinner na temporada

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
12/10/2026 10:53
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A emoção do alemão Alexander Zverev ao vence, em Roland Garros, o primeiro Grand Slam (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)
A emoção do alemão Alexander Zverev ao vence, em Roland Garros, o primeiro Grand Slam (Foto: Dimitar DILKOFF / AFP)

Carlos Alcaraz, terceiro do mundo, despediu-se do Masters 1000 de Xangai nesta segunda-feira (12) com uma derrota para o belga Zizou Bergs, 39º do ranking, por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 7/6 (7/4). A partida durou 2h02min na quadra central do torneio, na China.

O resultado, com eliminação na terceira rodada, confirma a pior campanha do espanhol no evento asiático em três participações. Alcaraz havia chegado às oitavas de final em 2023 e às quartas em 2024. Em 2025, não participou do torneio.

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A eliminação também tem implicações diretas na corrida pelo topo do ranking. Com a derrota de Alcaraz, o alemão Alexander Zverev assegurou o posto de número 1 do mundo até o fim da temporada de 2026. 

O italiano Jannik Sinner, atual líder, retornará ao circuito apenas em 2027 e ainda tem 3.050 pontos a descartar nesta reta final de ano; Zverev assumirá a ponta nas próximas semanas. Ben Shelton, outro que tinha chances matemáticas de alcançar o alemão, precisaria conquistar o título em Xangai, mas foi eliminado no domingo (11).

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Ranking ATP para Carlos Alcaraz

Alcaraz encerra o torneio com 5.610 pontos. Mesmo sendo campeão em Paris e no ATP Finals, chegaria a no máximo 7.100 pontos ao final do ano, número inferior aos 7.950 que Sinner acumulará com a temporada já encerrada. Dessa forma, a vaga de número 2 do mundo, que o espanhol também tinha como meta, fica igualmente fora do alcance; para isso, precisaria ganhar Xangai, Paris e o ATP Finals.

O tenista não está inscrito nos torneios de Basileia, Viena, nem em nenhum dos ATP 250 da gira de piso duro coberto que encerra a temporada. A posição de número 3, por sua vez, também não está garantida: Ben Shelton e outros tenistas abaixo no ranking podem ultrapassá-lo na reta final. Caso termine o ano na terceira colocação, Alcaraz poderia enfrentar Sinner ou Zverev em uma eventual semifinal do Australian Open.

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O resultado é o terceiro torneio regular de Alcaraz desde seu retorno de lesão no punho, que o afastou por quatro meses. Antes de Xangai, o espanhol conquistou o título no ATP 500 de Tóquio, na terça-feira (6), e também tinha chegado às quartas de final do US Open.

Carlos Alcaraz comemora título no ATP 500 de Tóquio
Carlos Alcaraz comemora título no ATP 500 de Tóquio (Foto: Rie KIKUCHI / AFP)

Reação de Zizou Bergs

Bergs, ao fim da partida, disse estar incrédulo com a vitória sobre o terceiro do mundo. "É uma mistura de descrença e também de não sentir muita coisa", afirmou o belga, que empatou em 1 a 1 o confronto direto com Alcaraz. "É um daqueles momentos em que você não tem muita noção do que está acontecendo; você está simplesmente vivendo o momento e focado nos pontos que precisa disputar. Agora, um minuto depois da partida, é difícil se acalmar um pouco, mas vou ficar muito feliz."

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O belga atribuiu o desempenho à qualidade do seu saque e à agressividade no jogo. "Só tentei jogar meu jogo. Estava em uma boa forma, no meu pico nos treinamentos, sentindo bem a bola, sendo agressivo, sacando muito bem. Se eu sacasse bem, poderia neutralizar mais ainda ele. Muito feliz por ter ido bem no tie-break, pois não é fácil ter sacado para o jogo e ter que voltar ao tie-break em momentos-chave", declarou.

Sobre o que é enfrentar os principais nomes do circuito, como Alcaraz, Sinner e Novak Djokovic, Bergs foi direto: "É bom. Sempre foi difícil para mim; tenho muito respeito por esses caras. Tive bons momentos ano passado contra o Djokovic. Quanto mais experiência você tem, melhor você fica no circuito. E eu senti que agora poderia ganhar contra esses caras e não somente jogar". Nas oitavas de final, Bergs terá pela frente o atual campeão do torneio, o monegasco Valentin Vacherot, ou o americano Tommy Paul.

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