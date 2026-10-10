Diretor do Australian Open erra nomes de Sinner e Rybakina

Andrew Abdo, novo diretor-executivo (CEO) da Tennis Australia e responsável pelo Australian Open, confundiu os nomes dos principais tenistas do mundo durante uma apresentação à imprensa para a edição de 2027 do torneio, realizada em Melbourne. O dirigente chamou Jannik Sinner de "Jacob Sinner" e Elena Rybakina de "Robakina".

A gafe, que circulou rapidamente nas redes sociais e se tornou motivo de piada, ocorreu quando Abdo descrevia os confrontos que o público poderá acompanhar no torneio. Ele afirmou: "Seja Carlos Alcaraz contra Jacob Sinner, ou a potência de Robakina contra a ferocidade de Sabalenka."

continua após a publicidade

Questionado sobre o erro, Abdo disse saber que o tenista italiano se chama Jannik Sinner. O dirigente também revelou que o número 1 do mundo pretende participar do One Point Slam, evento promocional com partidas de ponto único entre profissionais e amadores.

A cazaque Elena Rybakina com o troféu do Australian Open (Foto: Martin KEEP / AFP)

Polêmica anterior sobre o formato

A apresentação desta semana ocorre poucas semanas depois de outra controvérsia envolvendo Abdo. Durante o evento SportNXT, em Melbourne, o dirigente levantou a possibilidade de mudanças no formato dos Grand Slams, incluindo a adoção de partidas mais curtas em determinadas fases. "Talvez, no futuro, os torneios do Grand Slam não sejam disputados em melhor de cinco sets durante toda a competição, e o sistema de pontuação também possa mudar. Precisamos explorar novas possibilidades", declarou.

continua após a publicidade

A fala gerou repercussão e levou o Australian Open a se posicionar publicamente. Em 10 de setembro, a organização garantiu que as partidas masculinas continuarão sendo disputadas em melhor de cinco sets em 2027. "Embora a inovação faça parte do DNA do Australian Open, o tênis em cinco sets veio para ficar. Em breve, revelaremos mais novidades para o torneio de 2027", publicou o perfil do evento nas redes sociais.

O debate sobre a duração das partidas ganhou força após confrontos que avançaram pela madrugada no US Open. Nas quartas de final, Carlos Alcaraz e Ben Shelton disputaram uma partida de cinco sets encerrada às 3h33 em Nova York, novo recorde de término mais tardio na história do torneio.

continua após a publicidade

Chegada ao tênis australiano

Ex-dirigente da principal liga de rúgbi australiana, Abdo acumulou as duas funções exercidas pelo antecessor, Craig Tiley, reunindo a direção executiva da Tennis Australia e do torneio. Criticado pelo seu perfil fora do tênis, ele defende que sua experiência em outros esportes pode trazer novas ideias e contribuir para o crescimento do evento.

Para a edição de 2027, o novo diretor anunciou melhorias nas quadras externas, com mais assentos e áreas de sombra. A edição de 2026 registrou recorde de público no torneio.