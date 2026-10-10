Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Diretor do Australian Open erra nomes de Sinner e Rybakina

Andrew Abdo chamou Jannik Sinner de "Jacob Sinner" e Elena Rybakina de "Robakina" em evento sobre o torneio de 2027

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
10/10/2026 15:04
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
O italiano Jannik Sinner reage a um ponto contra o sérvio Novak Djokovic na semifinal masculina do Australian Open, em Melbourne, em 31 de janeiro de 2026 (Foto:IZHAR KHAN/AFP).
O italiano Jannik Sinner reage a um ponto contra o sérvio Novak Djokovic na semifinal masculina do Australian Open, em Melbourne, em 31 de janeiro de 2026 (Foto:IZHAR KHAN/AFP).

Andrew Abdo, novo diretor-executivo (CEO) da Tennis Australia e responsável pelo Australian Open, confundiu os nomes dos principais tenistas do mundo durante uma apresentação à imprensa para a edição de 2027 do torneio, realizada em Melbourne. O dirigente chamou Jannik Sinner de "Jacob Sinner" e Elena Rybakina de "Robakina".

A gafe, que circulou rapidamente nas redes sociais e se tornou motivo de piada, ocorreu quando Abdo descrevia os confrontos que o público poderá acompanhar no torneio. Ele afirmou: "Seja Carlos Alcaraz contra Jacob Sinner, ou a potência de Robakina contra a ferocidade de Sabalenka."

continua após a publicidade

Questionado sobre o erro, Abdo disse saber que o tenista italiano se chama Jannik Sinner. O dirigente também revelou que o número 1 do mundo pretende participar do One Point Slam, evento promocional com partidas de ponto único entre profissionais e amadores.

A cazaque Elena Rybakina com o troféu do Australian Open (Foto: Martin KEEP / AFP)
A cazaque Elena Rybakina com o troféu do Australian Open (Foto: Martin KEEP / AFP)

Polêmica anterior sobre o formato

A apresentação desta semana ocorre poucas semanas depois de outra controvérsia envolvendo Abdo. Durante o evento SportNXT, em Melbourne, o dirigente levantou a possibilidade de mudanças no formato dos Grand Slams, incluindo a adoção de partidas mais curtas em determinadas fases. "Talvez, no futuro, os torneios do Grand Slam não sejam disputados em melhor de cinco sets durante toda a competição, e o sistema de pontuação também possa mudar. Precisamos explorar novas possibilidades", declarou.

continua após a publicidade

A fala gerou repercussão e levou o Australian Open a se posicionar publicamente. Em 10 de setembro, a organização garantiu que as partidas masculinas continuarão sendo disputadas em melhor de cinco sets em 2027. "Embora a inovação faça parte do DNA do Australian Open, o tênis em cinco sets veio para ficar. Em breve, revelaremos mais novidades para o torneio de 2027", publicou o perfil do evento nas redes sociais.

O debate sobre a duração das partidas ganhou força após confrontos que avançaram pela madrugada no US Open. Nas quartas de final, Carlos Alcaraz e Ben Shelton disputaram uma partida de cinco sets encerrada às 3h33 em Nova York, novo recorde de término mais tardio na história do torneio.

continua após a publicidade

Chegada ao tênis australiano

Ex-dirigente da principal liga de rúgbi australiana, Abdo acumulou as duas funções exercidas pelo antecessor, Craig Tiley, reunindo a direção executiva da Tennis Australia e do torneio. Criticado pelo seu perfil fora do tênis, ele defende que sua experiência em outros esportes pode trazer novas ideias e contribuir para o crescimento do evento.

Para a edição de 2027, o novo diretor anunciou melhorias nas quadras externas, com mais assentos e áreas de sombra. A edição de 2026 registrou recorde de público no torneio.

continua após a publicidade
Tudo sobre
Sugerida para você!
Novak Djokovic se estica na derrota na estreia em Shanghai (Foot: ATP/Divulgação

Tênis

Djokovic é eliminado na estreia do Masters 1000 de Xangai

Há 1 dia
João Fonseca na partida contra o suíço Dominic Stricker na Copa Davis

Tênis

João Fonseca joga último torneio do ano ao lado de Zverev, Alcaraz e Djokovic

Há 1 dia
Jannik Sinner venceu Carlos Alcaraz na final do Masters 1000 de Monte Carlo (Foto: Valery HACHE / AFP)

Tênis

Alcaraz manda recado a Sinner após italiano anunciar fim de 2026

Há 3 dias
Novak Djokovic em ação no ATP 500 de Pequim

Tênis

Djokovic desabafa sobre final atípica: 'Fim estranho'

Há 3 dias
João Fonseca em treino do Brasil na Copa Davis

Tênis

João Fonseca estaciona no ranking e perde posições na Corrida da ATP

Há 4 dias
Jannik Sinner passa mal em partida contra Juan Manuel Cerúndolo em Roland Garros (Foto: ALAIN JOCARD / AFP)

Tênis

Sinner encerra temporada de 2026 para tratar lesão no joelho

Há 4 dias
Mais LANCE!
Alexander Zverev comemora a conquista do US Open

Zverev se prepara para assumir o 1º lugar do ranking da ATP em novembro

Novak Djokovic comemora vitória nas quartas do ATP 500 de Pequim

Djokovic é campeão em Pequim e encerra jejum de quase 3 anos

Carlos Alcaraz comemora título no ATP 500 de Tóquio

Carlos Alcaraz conquista 1º título após lesão e iguala marca histórica de Sampras

O russo Daniil Medvedev deixa a quadra chateado após ser desclassificado da semifinal do ATP 500 de Pequim

VÍDEO: Medvedev acerta bola em torcedor e é desqualificado contra Djokovic

Terence Atmane gesticula em partida do US Open 2026

VÍDEO: Tenista francês atira raquete contra torcida no Masters 1000 de Shanghai

João Fonseca comemora ponto na vitória sobre o suíço Stricker na Davis

Meligeni compara pausas de Bia Haddad e João Fonseca

De boné e camisa polo brancos, Jannik Sinner aponta o dedo indicador em direção à torcida em gesto de celebração

Sinner desiste de Shanghai e aumenta dúvidas sobre fim da temporada

O espanhol Rafael Nadal com seu 14 troféu em Roland Garros (Foto: Pauline Ballet / FFT)

CazéTV transmite volta de Rafael Nadal às quadras; veja quando

Novak Djokovic comemora vitória na segunda rodada do ATP 500 de Pequim

Novak Djokovic vence em Pequim e iguala recorde de Rafael Nadal

Com uma faixa branca na cabeça, Alexander Zverev segura a raquete com as duas mãos e acerta a bola

Zverev rejeita melhor de três e provoca Djokovic: 'Mais velho'

Carlos Alcaraz comemora vitória no Aberto de Tóquio

Carlos Alcaraz busca superar feito de mais de três décadas em Tóquio

Guto Miguel em vitória como profissional no Challenger de Curitiba

Guto Miguel derruba favorito na primeira partida como profissional

Novak Djokovic comemora vitória na estreia do ATP 500 de Pequim

Novak Djokovic passa mal, mas vence e amplia recorde em Pequim