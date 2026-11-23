Opinião: Carlos Alcaraz, em forma, sobra no circuito mundial
Número 3 do mundo, espanhol derrotou o líder do ranking em Turim
Com mais títulos (6) que derrotas (5), Carlos Alcaraz se despediu em grande estilo dos jogos oficiais de 2026. Aos 23 anos e seis meses, o espanhol se tornou, no domingo, apenas o quarto (e mais jovem) a vencer os quatro Grand Slams e o ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores da temporada. Antes dele, apenas o americano Andre Agassi, o suíço Roger Federer e o sérvio Novak Djokovic haviam alcançado tal proeza.
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Vale lembrar que o atual número 3 do mundo começou o ano conquistando justamente o Grand Slam que lhe faltava, o Australian Open, no início de fevereiro. O título, naquela ocasião, veio com triunfo por 3 a 1 sobre o sérvio Novak Djokovic, que havia vencido todas as 10 finais que disputara em Melbourne.
Na semifinal na Austrália, o triunfo de Alcaraz, em seu jogo mais difícil naquela campanha, foi com o mesmo rival deste domingo, o alemão Alexander Zverev. O triunfo veio em uma batalha de cinco sets.
Quase 10 meses depois, o embate deste domingo, em Turim, não foi tão dramático quanto o de Melbourne. Isso porque o espanhol tinha o jogo sob controle até metade da segunda parcial.
No tie-break do segundo set, Alcaraz abriu 3/1, e o rival virou para 6/3. Ali, o espanhol precisou salvar três set points (dois deles com o saque) antes de fechar a partida.
Alguns números mostram a superioridade do número 3 do mundo sobre o atual líder do ranking. Um deles foi o de winners (pontos vencedores): 28 a 12. Além de ter sido superior ao rival nesse fundamento, o espanhol também cometeu menos erros não-forçados: 25 a 31.
Conhecido (e temido) pelo seu vasto repertório, Alcaraz foi eficiente nas curtinhas (drop-shots) e teve melhor aproveitamento que o alemão nas subidas à rede. O campeão teve 67% de aproveitamento nesse quesito, contra 53% do oponente.
Lesão foi a maior adversária de Alcaraz no ano
A lesão no punho direito, sofrida no ATP 500 de Barcelona, em abril, foi a maior adversária do jovem espanhol. Tanto que o obrigou a ficar quatro meses fora de combate, deixando de participar de dois Grand Slams: Roland Garros (onde defenderia o título) e Wimbledon (foi vice em 2025).
Zverev, por sua vez, viveu, aos 29 anos, a melhor temporada da carreira. O alemão venceu Grand Slam pela primeira vez como profissional e em dose dupla: Roland Garros e US Open. Na decisão em Nova York, aliás, o líder do ranking superou justamente o algoz de Alcaraz nas quartas, o anfitrião Ben Shelton.
O mesmo tenista americano foi derrotado por Alcaraz na final do Masters 1000 de Paris, no último dia 8. Agora, o jovem espanhol soma nove troféus desse nível, além de sete Slams.
Antes de desembarcar na capital francesa, o número 3 do mundo e ex-líder do ranking havia erguido o troféu do ATP 500 de Viena. E, agora, se despede dos jogos oficiais de 2026 com 47 vitórias (15 delas nos últimos 15 jogos) em 52 partidas na temporada.
Nova exibição contra João Fonseca
Para os muitos fãs do fenômeno espanhol, a boa notícia é que, no próximo dia 12, no Nubank Parque, em São Paulo, o estádio do Palmeiras, Alcaraz faz mais uma exibição contra João Fonseca. Na primeira, em Miami, o ex-líder do ranking levou a melhor. Será uma rara oportunidade de ver o mais talentoso tenista da atualidade em ação no Brasil.
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