A aposentadoria de Marc Márquez da MotoGP surpreendeu até mesmo Carlos Alcaraz. Durante a disputa da Copa Davis, em Bolonha, na Itália, o tenista espanhol foi informado sobre a decisão do compatriota pelo capitão da equipe espanhola, David Ferrer. A reação foi imediata e de incredulidade.

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— O que você me diz? Não, caramba — respondeu o número um do tênis espanhol ao saber que o piloto encerrará a carreira após o GP de Valência.

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A reação espontânea de Alcaraz foi registrada em vídeo e divulgada pela Real Federação Espanhola de Tênis (RFET). Nas imagens, o tenista aparece recebendo a notícia de Ferrer, que o informa sobre a decisão de Márquez de deixar as competições.

A surpresa do espanhol chamou a atenção justamente pela espontaneidade da resposta. Alcaraz, um dos principais nomes do esporte espanhol na atualidade, não escondeu a incredulidade diante da despedida de outro atleta que marcou uma geração no país.

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Así se ha quedado Carlos Alcaraz al saber que se retira Marc Márquez 🤯🏍️ Te vamos a echar de menos, @marcmarquez93 🥹❤️ @MotoGP l #CopaDavis #DavisCup https://t.co/AJdC9BdS9U — Tenis España (@RFETenis) November 27, 2026

Sem Alcaraz em quadra, a Espanha superou a Áustria por 2 a 0 na última quinta-feira (28) e cravou sua vaga na semifinal da Copa Davis. A disputa por um lugar na decisão está marcada para este sábado (28), quando a equipe enfrentará a Grã-Bretanha. A outra semifinal acontece já nesta sexta-feira (27), entre Itália e República Tcheca.

Marc Márquez fará última corrida em Valência

A notícia da aposentadoria foi anunciada nesta sexta-feira (27), às vésperas do GP da Comunidade Valenciana. Aos 33 anos, Márquez decidiu encerrar sua trajetória na MotoGP após conquistar oito títulos mundiais na categoria. O espanhol disputará sua última prova no GP da Comunidade Valenciana, neste fim de semana, no circuito Ricardo Tormo.

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Depois de enfrentar uma sequência de lesões que comprometeram sua trajetória nos últimos anos, Márquez conseguiu retomar o protagonismo e voltou a conquistar o título mundial em 2025. Em 2026, ampliou sua coleção de conquistas antes de anunciar a despedida das pistas.

Marc Márquez ergue o troféu de Campeão Mundial de MotoGP (Foto: Reprodução/ Instagram)

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.

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