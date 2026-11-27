Alcaraz se surpreende com aposentadoria de Márquez: 'Não, caramba'
Tenista recebeu a notícia do adeus do compatriota às pistas durante a disputa da Copa Davis
A aposentadoria de Marc Márquez da MotoGP surpreendeu até mesmo Carlos Alcaraz. Durante a disputa da Copa Davis, em Bolonha, na Itália, o tenista espanhol foi informado sobre a decisão do compatriota pelo capitão da equipe espanhola, David Ferrer. A reação foi imediata e de incredulidade.
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— O que você me diz? Não, caramba — respondeu o número um do tênis espanhol ao saber que o piloto encerrará a carreira após o GP de Valência.
A reação espontânea de Alcaraz foi registrada em vídeo e divulgada pela Real Federação Espanhola de Tênis (RFET). Nas imagens, o tenista aparece recebendo a notícia de Ferrer, que o informa sobre a decisão de Márquez de deixar as competições.
A surpresa do espanhol chamou a atenção justamente pela espontaneidade da resposta. Alcaraz, um dos principais nomes do esporte espanhol na atualidade, não escondeu a incredulidade diante da despedida de outro atleta que marcou uma geração no país.
Así se ha quedado Carlos Alcaraz al saber que se retira Marc Márquez 🤯🏍️ Te vamos a echar de menos, @marcmarquez93 🥹❤️ @MotoGP l #CopaDavis #DavisCup https://t.co/AJdC9BdS9U— Tenis España (@RFETenis) November 27, 2026
Sem Alcaraz em quadra, a Espanha superou a Áustria por 2 a 0 na última quinta-feira (28) e cravou sua vaga na semifinal da Copa Davis. A disputa por um lugar na decisão está marcada para este sábado (28), quando a equipe enfrentará a Grã-Bretanha. A outra semifinal acontece já nesta sexta-feira (27), entre Itália e República Tcheca.
Marc Márquez fará última corrida em Valência
A notícia da aposentadoria foi anunciada nesta sexta-feira (27), às vésperas do GP da Comunidade Valenciana. Aos 33 anos, Márquez decidiu encerrar sua trajetória na MotoGP após conquistar oito títulos mundiais na categoria. O espanhol disputará sua última prova no GP da Comunidade Valenciana, neste fim de semana, no circuito Ricardo Tormo.
Depois de enfrentar uma sequência de lesões que comprometeram sua trajetória nos últimos anos, Márquez conseguiu retomar o protagonismo e voltou a conquistar o título mundial em 2025. Em 2026, ampliou sua coleção de conquistas antes de anunciar a despedida das pistas.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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