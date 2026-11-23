Jannik Sinner decidiu passar por uma cirurgia no joelho direito após meses de tratamento sem alcançar a recuperação esperada. Segundo informações da imprensa italiana, o tenista viajou nesta segunda-feira (23) para Turku, na Finlândia, onde será operado pelo cirurgião ortopédico Lasse Lempainen. O procedimento está previsto para esta terça-feira (24), e a estimativa inicial é de três a quatro meses de recuperação, cenário que deve tirar o atual número dois do mundo do Australian Open 2027.

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A decisão representa uma mudança na estratégia de recuperação do italiano, que estava afastado das quadras desde 12 de julho, quando conquistou o título de Wimbledon. O problema no joelho direito, identificado como uma tendinopatia associada à síndrome da banda iliotibial, persistiu mesmo após diferentes tratamentos e avaliações médicas.

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Nas últimas semanas, Sinner passou por consultas com especialistas na Itália e na França. Inicialmente, a recomendação foi manter o tratamento conservador, com fisioterapia e reabilitação. No entanto, a evolução do quadro não permitiu que o tenista retomasse os treinamentos conforme o planejamento inicial.

Nos últimos dias, o italiano também foi avaliado por Lasse Lempainen, especialista finlandês em lesões musculares e tendíneas. Após os novos exames e consultas, Sinner optou pela intervenção cirúrgica. O procedimento será realizado em Turku, cidade onde o médico atua na clínica Pihlajalinna Turku Kupittaa.

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Jannik Sinner em ação na terceira rodada do Aberto de Roma (Foto: TIZIANA FABI / AFP)

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Sinner deve perder Australian Open 2027

A cirurgia terá impacto direto no planejamento de Sinner para a próxima temporada. Antes da decisão, o italiano tinha o Australian Open, previsto para janeiro de 2027, como principal objetivo para o retorno às competições.

Com a estimativa de três a quatro meses de recuperação, porém, a participação no primeiro Grand Slam do ano ficou praticamente descartada. A previsão inicial aponta para um possível retorno durante a temporada de saibro, entre março e abril de 2027, mas o prazo dependerá da evolução do atleta após a operação.

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Em novembro, antes da decisão pela cirurgia, Sinner havia manifestado o desejo de voltar a competir na Austrália, mas ressaltou que não pretendia acelerar o processo de recuperação. A prioridade agora será solucionar o problema no joelho direito e garantir condições físicas para retomar os treinamentos e a rotina de competições.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.