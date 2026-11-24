A cirurgia no joelho direito de Jannik Sinner deve provocar mudanças importantes no ranking da ATP no início da temporada 2027. Com previsão de ficar afastado do circuito por três a quatro meses, o italiano corre o risco de perder pontos importantes e abrir caminho para Carlos Alcaraz assumir a segunda colocação da classificação. Atualmente, o espanhol ocupa o terceiro lugar, com uma diferença de apenas 350 pontos para o rival.

➡️Sinner passa por cirurgia bem-sucedida no joelho e está fora do Australian Open

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Sinner encerrou a temporada 2026 com 7.950 pontos, enquanto Alcaraz soma 7.600. O italiano, que passou por uma cirurgia na Finlândia para tratar uma lesão na banda iliotibial, terá de lidar com a perda de pontos conquistados na primeira parte do ano. No Australian Open, ele defenderia os 800 pontos referentes à semifinal, enquanto no ATP 500 de Doha precisa preservar os 100 pontos das quartas de final.

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Caso retorne ao circuito em março, durante o Masters 1000 de Indian Wells, Sinner terá perdido 900 pontos, chegando a 7.050. Se o retorno acontecer apenas em Miami, a pontuação cairá para 6.050, já que também deixará de defender os 1.000 pontos conquistados no torneio norte-americano. Uma volta somente na temporada de saibro, em abril, poderá ampliar o prejuízo para 2.900 pontos, considerando também a ausência em Indian Wells.

Do outro lado, Alcaraz terá seus próprios desafios para defender a pontuação conquistada no início da temporada. O espanhol tem 2.500 pontos em jogo entre janeiro e fevereiro, referentes aos títulos do Australian Open e do ATP 500 de Doha. Caso consiga repetir os resultados, poderá manter a vantagem na disputa pela vice-liderança e até ampliar a distância para Sinner.

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Em março, o cenário pode favorecer ainda mais o espanhol. Alcaraz defende apenas 450 pontos, referentes às semifinais de Indian Wells e à terceira rodada do Masters 1000 de Miami. Com uma campanha consistente nos torneios, o tenista terá a oportunidade de ampliar sua pontuação enquanto o italiano tenta se recuperar da cirurgia.

Spains Carlos Alcaraz celebrates winning the first set against US' Ben Shelton during their men's singles final match on day seven of the Paris ATP Masters 1000 tennis tournament at the Plenitude Arena in Nanterre, on the outskirts of Paris, on November 8, 2026. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)

Sinner passa por cirurgia bem-sucedida

Jannik Sinner passou por uma cirurgia no joelho direito nesta terça-feira (24), em Turku, na Finlândia. O procedimento, realizado pelo cirurgião ortopédico Lasse Lempainen, foi bem-sucedido, segundo informações do médico Herbert Schönhuber, que acompanhou o tenista durante a intervenção.

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A decisão pelo procedimento cirúrgico ocorreu após uma série de avaliações médicas e tentativas de tratamento conservador. Lempainen, especialista em lesões musculares e tendíneas, já havia examinado o atleta em Milão, no último fim de semana. A intervenção escolhida foi considerada a alternativa menos agressiva para solucionar o problema que vinha incomodando o tenista.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.