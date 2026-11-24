Cirurgia de Sinner abre caminho para Alcaraz subir no ranking
Afastamento do italiano se prolongará por pelo menos três meses e espanhol tem chance de assumir a vice-liderança
A cirurgia no joelho direito de Jannik Sinner deve provocar mudanças importantes no ranking da ATP no início da temporada 2027. Com previsão de ficar afastado do circuito por três a quatro meses, o italiano corre o risco de perder pontos importantes e abrir caminho para Carlos Alcaraz assumir a segunda colocação da classificação. Atualmente, o espanhol ocupa o terceiro lugar, com uma diferença de apenas 350 pontos para o rival.
➡️Sinner passa por cirurgia bem-sucedida no joelho e está fora do Australian Open
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Sinner encerrou a temporada 2026 com 7.950 pontos, enquanto Alcaraz soma 7.600. O italiano, que passou por uma cirurgia na Finlândia para tratar uma lesão na banda iliotibial, terá de lidar com a perda de pontos conquistados na primeira parte do ano. No Australian Open, ele defenderia os 800 pontos referentes à semifinal, enquanto no ATP 500 de Doha precisa preservar os 100 pontos das quartas de final.
Caso retorne ao circuito em março, durante o Masters 1000 de Indian Wells, Sinner terá perdido 900 pontos, chegando a 7.050. Se o retorno acontecer apenas em Miami, a pontuação cairá para 6.050, já que também deixará de defender os 1.000 pontos conquistados no torneio norte-americano. Uma volta somente na temporada de saibro, em abril, poderá ampliar o prejuízo para 2.900 pontos, considerando também a ausência em Indian Wells.
Do outro lado, Alcaraz terá seus próprios desafios para defender a pontuação conquistada no início da temporada. O espanhol tem 2.500 pontos em jogo entre janeiro e fevereiro, referentes aos títulos do Australian Open e do ATP 500 de Doha. Caso consiga repetir os resultados, poderá manter a vantagem na disputa pela vice-liderança e até ampliar a distância para Sinner.
Em março, o cenário pode favorecer ainda mais o espanhol. Alcaraz defende apenas 450 pontos, referentes às semifinais de Indian Wells e à terceira rodada do Masters 1000 de Miami. Com uma campanha consistente nos torneios, o tenista terá a oportunidade de ampliar sua pontuação enquanto o italiano tenta se recuperar da cirurgia.
Sinner passa por cirurgia bem-sucedida
Jannik Sinner passou por uma cirurgia no joelho direito nesta terça-feira (24), em Turku, na Finlândia. O procedimento, realizado pelo cirurgião ortopédico Lasse Lempainen, foi bem-sucedido, segundo informações do médico Herbert Schönhuber, que acompanhou o tenista durante a intervenção.
A decisão pelo procedimento cirúrgico ocorreu após uma série de avaliações médicas e tentativas de tratamento conservador. Lempainen, especialista em lesões musculares e tendíneas, já havia examinado o atleta em Milão, no último fim de semana. A intervenção escolhida foi considerada a alternativa menos agressiva para solucionar o problema que vinha incomodando o tenista.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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