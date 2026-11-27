Bia Haddad projeta retorno ao tênis em 2027 após pausa na carreira
Brasileira passou por cirurgia no ombro esquerdo; retorno às competições deve acontecer entre março e abril
Bia Haddad Maia planeja voltar às quadras no primeiro semestre de 2027. A tenista brasileira, ex-número 10 do mundo, confirmou a intenção de retomar as competições após um período afastada do circuito para cuidar da saúde mental e tratar uma lesão no ombro esquerdo. Em entrevista ao podcast "New Balls Please", a paulista de 30 anos estimou que poderá voltar a competir entre março e abril, mas ressaltou que não pretende acelerar o processo de recuperação.
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A previsão está relacionada ao período de recuperação da cirurgia realizada em outubro. Bia convivia há alguns anos com uma lesão no manguito rotador do ombro esquerdo, que provocava dores e prejudicava seu desempenho em quadra. O procedimento cirúrgico estabeleceu um prazo estimado de seis meses para que a brasileira possa voltar a disputar torneios.
— Com certeza vou voltar, só não sei quando. A cirurgia que eu fiz são seis meses a partir do dia que operei para voltar a competir. Operei em outubro, então talvez em março ou abril eu possa estar competindo, mas é algo muito gradual, cada corpo é um corpo, vamos ter que respeitar. Não precisamos ter pressa — afirmou.
A brasileira também destacou a importância de respeitar os próprios limites durante o período longe das competições. Para ela, a prioridade é retornar em condições de disputar torneios no melhor nível possível, sem antecipar etapas da recuperação.
— Se tem uma coisa que aprendi dos últimos anos é que meia-boca não dá para ir. Preciso de paciência, humildade para saber onde estou nesse momento, mas sendo otimista de no primeiro semestre querer estar competindo - completou.
Pausa na carreira e recuperação da saúde mental
Bia Haddad anunciou o afastamento do circuito em agosto de 2026, após enfrentar uma sequência de resultados negativos e dificuldades relacionadas à saúde mental. A última participação da brasileira em uma competição foi em Wimbledon, em junho, quando foi eliminada na estreia.
Durante a entrevista, Bia contou que o período afastada também foi importante para reconstruir sua relação com o esporte. Nos primeiros meses, chegou a evitar o contato com o tênis, mas passou a sentir vontade de retornar gradualmente ao ambiente das competições. A participação no SP Open, realizado em São Paulo, foi um dos momentos que despertaram novamente o desejo de voltar às quadras.
— O SP Open mexeu muito comigo. Quando entrei no jogo, só de entrar no complexo deu aquela sensação de que é aqui que eu quero estar — revelou.
Ranking protegido e planos para 2027
Quando retornar ao circuito, Bia Haddad poderá utilizar o ranking protegido de número 130 do mundo, benefício concedido pela WTA a tenistas que ficam afastadas por pelo menos seis meses em razão de lesão ou questões de saúde.
O mecanismo permite que a atleta dispute torneios utilizando uma classificação anterior ao período de afastamento, dentro das condições estabelecidas pelo regulamento da entidade.
Enquanto trabalha para recuperar a condição física, a brasileira também aproveita o período longe das quadras para retomar os estudos. A tenista voltou a frequentar salas de aula na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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