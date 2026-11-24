A fase final da Copa Davis 2026 começa nesta terça-feira (24), com oito seleções na disputa pelo título do tradicional torneio de tênis. As partidas serão realizadas até domingo (29), no complexo BolognaFiere, em Bolonha, na Itália. Entre os principais destaques estão Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e a seleção italiana, que busca conquistar seu quarto troféu consecutivo.

A edição deste ano promete uma disputa equilibrada. Embora jogue em casa e tente ampliar sua sequência de conquistas, a Itália terá de lidar com uma ausência importante: Jannik Sinner, atual número 2 do mundo. Do outro lado, Espanha e Alemanha chegam com grandes nomes do circuito e aparecem entre as candidatas a interromper o domínio italiano.

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Atual potência do tênis mundial, a Itália inicia a campanha pelo quarto título consecutivo sem seu principal jogador. Sinner encerrou antecipadamente a temporada após conquistar Wimbledon, em julho, por causa de uma tendinopatia no joelho direito.

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Para defender o título, o capitão Filippo Volandri convocou Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Musetti, Luciano Darderi e Andrea Vavassori, especialista em duplas e sétimo colocado do ranking da modalidade.

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Alcaraz lidera a Espanha e Zverev comanda a Alemanha

Entre as seleções que podem impedir mais uma conquista italiana estão Espanha e Alemanha. Vice-campeã em 2025, a equipe espanhola chega liderada por Carlos Alcaraz, um dos principais nomes do circuito mundial. O espanhol terá a companhia de Rafael Jódar, Daniel Merida, Pedro Martinez e Marcel Granollers. Merida foi convocado após a lesão de Alejandro Davidovich Fokina.

Carlos Alcaraz com o inédito troféu do ATP Finals (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)

Já a Alemanha aposta em Alexander Zverev para voltar ao topo da Copa Davis. O tenista será acompanhado por Jan-Lennard Struff, Yannick Hanfmann, Kevin Krawietz e Tim Puetz. Com três seleções de alto nível e a ausência de Sinner, a disputa pelo troféu ganha novos contornos. A expectativa é de confrontos equilibrados desde as quartas de final.

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Alexander Zverev vence Rafael Jodar na abertura do ATP Finals (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)

Veja a programação da Copa Davis 2026

A fase final será disputada em quadra dura coberta, com confrontos em melhor de três partidas. Cada duelo entre seleções terá dois jogos de simples e uma partida de duplas, caso seja necessário.

24/11 (terça-feira): Tchéquia x Canadá – 12h

25/11 (quarta-feira): Itália x República da Coreia – 12h

26/11 (quinta-feira): Grã-Bretanha x Alemanha – 6h; Áustria x Espanha – 13h

27/11 (sexta-feira): Semifinal 1 – 12h

28/11 (sábado): Semifinal 2 – 8h

29/11 (domingo): Final – 11h

*Horários de Brasília

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.