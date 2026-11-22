Alcaraz derruba número 1 do mundo e conquista seu primeiro ATP Finals
Espanhol salva três set points na decisão e encerra a temporada com 14 vitórias consecutivas
Carlos Alcaraz conquistou o ATP Finals pela primeira vez neste domingo (22). O espanhol derrotou Alexander Zverev, número 1 do mundo, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (9/7), na decisão disputada em Turim, na Itália. O confronto durou 2h02.
Aos 23 anos, Alcaraz chegou ao 30º título da carreira e ao sexto na temporada. A conquista também ampliou para 14 jogos sua sequência de vitórias, que inclui os troféus do ATP 500 de Viena e do Masters 1000 de Paris.
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Alcaraz resiste à reação de Zverev
Zverev chegou à final sem ter perdido um set ou sofrido uma quebra de saque no torneio. Alcaraz interrompeu as duas marcas logo na primeira parcial. O espanhol pressionou o serviço do rival e aproveitou os erros do alemão, que cometeu 19 falhas não forçadas, contra nove do adversário, para fechar em 6/2.
Alcaraz voltou a sair na frente no segundo set, com uma quebra que o ajudou a abrir 3/1. Zverev reagiu, recuperou o serviço perdido no oitavo game e manteve o equilíbrio até levar a disputa ao tie-break.
O espanhol venceu os três primeiros pontos do desempate, mas sofreu seis seguidos e ficou diante de três oportunidades de Zverev empatar a partida. Alcaraz salvou todas, retomou a vantagem e confirmou o título na segunda chance de fechar o jogo, com uma devolução de revés na paralela.
Título encerra espera espanhola
Alcaraz se tornou o primeiro espanhol campeão do torneio desde Alex Corretja, em 1998. Vice na edição passada, quando perdeu a final para Jannik Sinner, ele venceu os cinco compromissos desta campanha em Turim.
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A sequência de títulos veio após uma temporada interrompida por lesão no punho. Alcaraz passou quatro meses afastado e retornou ao circuito no US Open.
A campanha invicta no ATP Finals garantiu ao campeão uma premiação total de US$ 5,171 milhões, conforme os valores divulgados pela organização.
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