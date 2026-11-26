Sem Carlos Alcaraz, Espanha avança à semifinal da Copa Davis
Atual número 3 foi poupado do duelo de duplas em Bolonha, na Itália
Nesta quinta-feira (26), a Espanha superou a Áustria por 2 a 0 e cravou sua vaga na semifinal da Copa Davis, que acontece em Bolonha, na Itália. Poupado na disputa de simples, Carlos Alcaraz não precisou entrar em ação. Isso porque Daniel Mérida e Rafael Jódar venceram Joel Schwaerzler e Jurij Rodionov, respectivamente.
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Na primeira partida do dia, Mérida venceu Schwaerzler por 2 sets a 0, com parciais de 6/4 e 6/4. O espanhol conquistou uma quebra em cada set e confirmou o triunfo após 1h19min de jogo. Já Jódar precisou superar um início complicado diante de Rodionov. Após perder a primeira parcial por 6/2, o número 10 do mundo reagiu de forma contundente, aplicou 6/0 e 6/1 nos sets seguintes e garantiu a vitória em 1h31min.
Alcaraz iria disputar o jogo de duplas junto com Marcel Granollers. No entanto, não precisou entrar em quadra. Na Copa Davis, cada duelo acontece em melhor de três partidas: duas de simples e uma de duplas, em caso de necessidade. Como os espanhóis saíram vitoriosos nos dois primeiros compromissos, o terceiro não precisou acontecer.
O que vem por aí na Copa Davis?
Na disputa por uma vaga na final, a Espanha terá a Grã-Bretanha como adversária. Os britânicos garantiram a classificação nesta quinta-feira (26) ao vencerem a Alemanha por 2 a 1. Cameron Norrie abriu vantagem para a equipe; Alexander Zverev deixou tudo igual para os alemães, mas Henry Patten e Neal Skupski venceram Kevin Krawietz e Tim Puetz nas duplas e confirmaram a vitória.
Na outra semifinal, a Itália, que participa da competição sem Jannik Sinner, enfrentará a República Tcheca. Os italianos avançaram após derrotarem a Coreia do Sul por 2 a 1, enquanto os tchecos eliminaram o Canadá com um triunfo por 2 a 0.
O duelo entre Itália e República Tcheca acontece nesta sexta-feira (27). Já Espanha e Grã-Bretanha entram em quadra no sábado (28), em busca da outra vaga na decisão, marcada para domingo (29).
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Veja a programação da Copa Davis 2026
- 27/11 (sexta-feira): Semifinal 1 – 12h
- 28/11 (sábado): Semifinal 2 – 8h
- 29/11 (domingo): Final – 11h
*Horários de Brasília
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