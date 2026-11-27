Alcaraz treina e fica à disposição da Espanha na Copa Davis
Espanhol foi poupado nas quartas de final e está à disposição para enfrentar a Grã-Bretanha neste sábado
Carlos Alcaraz deve reforçar a Espanha na semifinal da Copa Davis contra a Grã-Bretanha, neste sábado (28), em Bolonha, na Itália. Depois de ser poupado na vitória sobre a Áustria pelas quartas de final, o número 3 do mundo treinou na quadra central e recebeu sinal positivo do capitão David Ferrer para voltar à equipe.
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A presença de Alcaraz na semifinal era uma das principais dúvidas da equipe espanhola. O tenista vinha lidando com um problema físico na perna esquerda e passou por uma avaliação após a disputa do ATP Finals, torneio que conquistou no último domingo, ao vencer Alexander Zverev na decisão.
Diante do quadro, o capitão David Ferrer optou por preservar o principal jogador da equipe nas quartas de final. A Espanha, porém, garantiu a classificação sem precisar recorrer às duplas: Daniel Mérida venceu Joel Schwaerzler, enquanto Rafael Jódar superou Jurij Rodionov, assegurando o placar de 2 a 0 sobre a Áustria.
Após a classificação, Ferrer demonstrou confiança na recuperação do espanhol e afirmou que ele estaria pronto para atuar no sábado. Alcaraz também foi à quadra central em Bolonha para treinar, aumentando a expectativa por seu retorno à equipe.
Espanha enfrenta a Grã-Bretanha por vaga na final
Do outro lado do confronto estará a Grã-Bretanha, que avançou após derrotar a Alemanha por 2 a 1 nas quartas de final. Cameron Norrie venceu Jan-Lennard Struff, Alexander Zverev empatou a disputa ao superar Arthur Fery, e a dupla formada por Henry Patten e Neal Skupski garantiu a classificação britânica.
Caso seja escalado, Alcaraz deve enfrentar Arthur Fery no segundo jogo de simples. Antes, Rafael Jódar tem previsão de encarar Cameron Norrie. Se cada equipe vencer uma partida, a vaga na final será decidida nas duplas.
A semifinal entre Espanha e Grã-Bretanha está marcada para sábado, 28 de novembro, às 12h (horário local), 8h de Brasília. O vencedor enfrentará Itália ou República Tcheca na decisão, prevista para domingo (29).
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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