Alcaraz vira sobre Ben Shelton e vai à decisão do ATP Finals
Número 3 do mundo saiu atrás, mas buscou recuperação e chega a 13 jogos invicto
Neste sábado (21), Carlos Alcaraz cravou sua vaga na decisão do ATP Finals, torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada em Turim, na Itália. O espanhol superou Ben Shelton de virada, nas parciais 6/3 e 7/6 (1). Com a vitória, o atual número 3 do mundo chega à marca de 13 jogos invicto.
Para conhecer seu adversário da final, Alcaraz aguarda o vencedor do confronto entre Alexander Zverev e Daniil Medvedev, que acontece às 16h30 (de Brasília) deste sábado (21). O espanhol vai à sua 39ª decisão de torneios ATP na carreira, a sétima em 2026, e mantém os olhos no 30º título. Ele chega embalado após as conquistas no Masters 1.000 de Paris e no ATP 500 de Viena.
O desempenho na semifinal também é um bom indício quanto às condições físicas de Alcaraz. Na última quinta-feira (19), ele anunciou que irá realizar exames para investigar possíveis lesões na coxa e no joelho.
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Como foi o jogo?
Ben Shelton, número 4 do ranking mundial, começou o duelo melhor e abriu 3/0 após quebrar o saque de Alcaraz logo no segundo game. O americano manteve a vantagem e fechou o primeiro set em 6/3.
Na segunda parcial, o espanhol reagiu, conseguiu uma quebra no oitavo game e venceu também por 6/3, igualando o confronto. O terceiro set foi equilibrado, sem quebras de serviço, e terminou no tie-break, o qual Alcaraz fechou em 7/1.
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