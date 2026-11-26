Em entrevista ao veículo francês "Brut", publicado nesta quarta-feira (25), Rafael Nadal saiu em defesa do papel dos seus pais, Sebastián e Ana Marí, em sua carreira no esporte. O tenista afirmou que considera que, muitas vezes, a influência de Toni Nadal ofusca a contribuição de seus progenitores.

Apesar de reconhecer seu tio como a pessoa mais importante na construção de sua carreira até o Top-1 do ranking mundial, Rafael Nadal ampliou a visão. Na fala, o tenista diferenciou as contribuições das pessoas de sua família, mas sem colocar peso nas diferentes atuações.

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— Às vezes, esquecemos que, embora meu tio tenha sido muito importante, quando falamos dele, de certa forma deixamos meus pais em segundo plano. E eles não merecem isso. Meus pais também desempenharam um papel enorme na minha vida e na minha carreira. Não tanto no aspecto esportivo, mas no educacional.

O espanhol Rafael Nadal foi o primeiro campeão do Rio Open (Foto: João Pires/Fotojump)

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Lesões impactaram carreira de Rafael Nadal

Nadal também revelou os impactos físicos de uma adaptação feita ainda na juventude. O espanhol apontou a lesão no osso navicular do pé como a mais grave de sua carreira e contou que atuou por anos utilizando uma palmilha que elevava em sete milímetros a parte externa do pé.

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— Essa palmilha me permitiu continuar jogando tênis, sem dúvida, mas também provocou todos os problemas físicos que tive posteriormente, relacionados aos joelhos, ao quadril e às costas. Não coloquei minha vida em risco. Claro que coloquei meu corpo em risco, mas não minha saúde de maneira geral. Cheguei muito perto do limite, mas era feliz fazendo o que fazia.

Dono de 22 títulos de Grand Slam, Nadal afirmou que sempre encontrou mais prazer na disputa do que propriamente nas vitórias. Para o espanhol, os triunfos conquistados após batalhas difíceis têm um significado especial, já que valorizam o esforço e o desafio da competição: "Gosto da batalha".

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