Sinner passa por cirurgia bem-sucedida no joelho e está fora do Australian Open
Italiano foi operado na Finlândia e período de recuperação é de pelo menos três meses
Jannik Sinner passou por uma cirurgia no joelho direito nesta terça-feira (24), em Turku, na Finlândia. O procedimento, realizado pelo cirurgião ortopédico Lasse Lempainen, foi bem-sucedido, segundo informações do médico Herbert Schönhuber, que acompanhou o tenista durante a intervenção. Com previsão de aproximadamente três meses de recuperação, o italiano não disputará o Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada 2027.
➡️Opinião: Carlos Alcaraz, em forma, sobra no circuito mundial
➡️Sinner coloca retorno ao tênis em dúvida: 'Nem perto de voltar à quadra'
A cirurgia foi realizada para tratar uma tendinopatia na banda iliotibial, estrutura localizada na parte externa da coxa e que se estende até o joelho. Sinner estava afastado das competições desde julho, quando conquistou o título de Wimbledon após derrotar Alexander Zverev na decisão.
A decisão pelo procedimento cirúrgico ocorreu após uma série de avaliações médicas e tentativas de tratamento conservador. Lempainen, especialista em lesões musculares e tendíneas, já havia examinado o atleta em Milão, no último fim de semana. A intervenção escolhida foi considerada a alternativa menos agressiva para solucionar o problema que vinha incomodando o tenista.
Herbert Schönhuber, médico que acompanha Sinner regularmente, também esteve presente durante a cirurgia e confirmou o bom resultado do procedimento. A recuperação estimada em cerca de três meses impede o italiano de disputar os primeiros compromissos da próxima temporada, incluindo o Australian Open e o Six Kings Slam, torneio de exibição programado para o fim de dezembro.
Temporada prejudicada por lesão
O problema no joelho comprometeu boa parte da reta final da temporada de Sinner. Desde a conquista de Wimbledon, o italiano não voltou a competir e ficou de fora do US Open, dos Masters 1000 de Xangai e Paris, das Nitto ATP Finals e da Copa Davis, na qual a Itália defendia o título.
O período afastado também teve consequências no ranking mundial. Sinner perdeu a liderança para Alexander Zverev e encerrou a temporada na segunda colocação, atrás do alemão.
Agora, o foco do italiano será cumprir todas as etapas da recuperação antes de voltar às quadras. A prioridade é evitar novos problemas físicos e permitir que o tenista retorne às competições em condições adequadas.
➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
Mais LANCE!
Sinner decide operar joelho e deve perder Australian Open 2027
De acordo com a imprensa italiana, o tenista viajou à Finlândia para realizar procedimento
Opinião: Carlos Alcaraz, em forma, sobra no circuito mundial
Número 3 do mundo, espanhol derrotou o líder do ranking em Turim
Alcaraz derruba número 1 do mundo e conquista seu primeiro ATP Finals
Espanhol salva três set points na decisão e encerra a temporada com 14 vitórias consecutivas
Alcaraz vira sobre Ben Shelton e vai à decisão do ATP Finals
Número 3 do mundo saiu atrás, mas buscou recuperação e chega a 13 jogos invicto
Carlos Alcaraz vence e atinge marca histórica no ATP Finals
Espanhol superou Flavio Cobolli e encerrou a fase de grupos invicto
Sinner coloca retorno ao tênis em dúvida: 'Nem perto de voltar à quadra'
Número 2 do mundo se recupera de uma lesão no joelho após mais de três meses afastado do circuito
Com ajuda de Zverev, Shelton vai à semi do ATP Finals e desafia Alcaraz
Confronto foi definido com os resultados da última rodada do Grupo John McEnroe, nesta quinta-feira (19)
Alcaraz faz exames e cancela treino com Guto Miguel no ATP Finals
Espanhol sentiu lesão na coxa durante vitória sobre Daniil Medvedev, na última quarta-feira (19)
Ex-número 1 do mundo projeta João Fonseca no Top-10 em 2027
Jim Courier acredita que o brasileiro pode dar um salto de qualidade na próxima temporada
Natália Guitler joga tênis com Ronaldo Fenômeno e disputará torneio beneficente
Multicampeã do futevôlei e campeã mundial de teqball, carioca já foi tenista profissional
Alcaraz sente a coxa, mas vence Medvedev com autoridade no ATP Finals
Com vitória por 2 sets a 0 em Turim, espanhol lidera o Grupo Ivan Lendl e pode garantir vaga antecipada
Guga sai em defesa de Zverev após críticas à liderança do ranking da ATP
Tricampeão de Roland Garros destacou conquistas do alemão na temporada 2026
Zverev bate Shelton, vai à semi do ATP Finals e mantém Jodar vivo
Vitória do líder do ranking deixa disputa pela segunda vaga em aberto no Grupo John McEnroe
Tênis: brasileira de 14 anos será a mais jovem no ranking mundial
Com 14 anos e 4 meses, Duda garantiu ponto no W35 de São Paulo e estreia na lista da WTA na próxima segunda-feira (23)
Medvedev estreia com vitória no ATP Finals e enfrenta Alcaraz
Partida marcou o fim da primeira rodada do torneio; duelo contra o espanhol acontece nesta quarta-feira (18)
Alcaraz atropela Tiafoe e começa ATP Finals com vitória em Turim
Espanhol vence por 2 sets a 0, com duplo 6/2, em apenas 1h10min e larga na frente no Grupo Ivan Lendl
Ex-treinador fala sobre reencontro com Alcaraz: 'Foi estranho'
Juan Carlos Ferrero relembra encontro no ATP Finals e comenta novo trabalho com Ben Shelton
Guga Kuerten avalia potencial de João Fonseca: 'Um em um bilhão'
Ídolo brasileiro aponta talento geracional no jovem, mas prega paciência e necessidade de desenvolvimento
Zverev e Shelton estreiam com vitórias no ATP Finals
Líder e quarto do ranking saem na frente em busca de vaga na semifinal pelo Grupo John McEnroe
Campeã do WTA Finals, Andreeva ganha carro de luxo e R$ 19 milhões em prêmios
Russa de 19 anos recebeu modelo exclusivo de conversível alemão, mas não poderá dirigi-lo