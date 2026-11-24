Jannik Sinner passou por uma cirurgia no joelho direito nesta terça-feira (24), em Turku, na Finlândia. O procedimento, realizado pelo cirurgião ortopédico Lasse Lempainen, foi bem-sucedido, segundo informações do médico Herbert Schönhuber, que acompanhou o tenista durante a intervenção. Com previsão de aproximadamente três meses de recuperação, o italiano não disputará o Australian Open, primeiro Grand Slam da temporada 2027.

➡️Opinião: Carlos Alcaraz, em forma, sobra no circuito mundial

➡️Sinner coloca retorno ao tênis em dúvida: 'Nem perto de voltar à quadra'

A cirurgia foi realizada para tratar uma tendinopatia na banda iliotibial, estrutura localizada na parte externa da coxa e que se estende até o joelho. Sinner estava afastado das competições desde julho, quando conquistou o título de Wimbledon após derrotar Alexander Zverev na decisão.

continua após a publicidade

A decisão pelo procedimento cirúrgico ocorreu após uma série de avaliações médicas e tentativas de tratamento conservador. Lempainen, especialista em lesões musculares e tendíneas, já havia examinado o atleta em Milão, no último fim de semana. A intervenção escolhida foi considerada a alternativa menos agressiva para solucionar o problema que vinha incomodando o tenista.

Herbert Schönhuber, médico que acompanha Sinner regularmente, também esteve presente durante a cirurgia e confirmou o bom resultado do procedimento. A recuperação estimada em cerca de três meses impede o italiano de disputar os primeiros compromissos da próxima temporada, incluindo o Australian Open e o Six Kings Slam, torneio de exibição programado para o fim de dezembro.

continua após a publicidade

Sinner comemora vitória sobre Rublev com torcida no Foro Itálico de Roma (Foto: Tiziana FABI / AFP)

Temporada prejudicada por lesão

O problema no joelho comprometeu boa parte da reta final da temporada de Sinner. Desde a conquista de Wimbledon, o italiano não voltou a competir e ficou de fora do US Open, dos Masters 1000 de Xangai e Paris, das Nitto ATP Finals e da Copa Davis, na qual a Itália defendia o título.

O período afastado também teve consequências no ranking mundial. Sinner perdeu a liderança para Alexander Zverev e encerrou a temporada na segunda colocação, atrás do alemão.

continua após a publicidade

Agora, o foco do italiano será cumprir todas as etapas da recuperação antes de voltar às quadras. A prioridade é evitar novos problemas físicos e permitir que o tenista retorne às competições em condições adequadas.

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.