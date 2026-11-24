Ronaldo Fenômeno terminou no chão após perder uma aposta em uma partida de tênis contra Natália Guitler. Em um duelo de duplas disputado no saibro, em São Paulo, a atleta carioca jogou ao lado de Tiago e levou a melhor sobre o ex-atacante. Pelo combinado entre os participantes, o perdedor teria que pagar flexões, e o pentacampeão mundial precisou cumprir o desafio diante dos adversários.

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Natália registrou o momento e compartilhou o vídeo nas redes sociais. Na publicação, a jogadora brincou com a situação ao escrever: "Eu vivi para ver isso". Nas imagens, Ronaldo aparece fazendo as flexões na quadra, enquanto a atleta acompanha a cena com a raquete na mão. Depois do cumprimento da aposta, os participantes voltaram a jogar.

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O encontro serviu como preparação para o Galácticos Open 2026, torneio beneficente que começa nesta quinta-feira (26) e segue até sábado (28), em São Paulo. Natália está entre os nomes confirmados na competição, cuja renda será destinada à Fundação Fenômenos.

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Retorno ao tênis após carreira nas areias

A participação no Galácticos Open também representa um reencontro de Natália com uma modalidade importante em sua formação esportiva. Antes de ganhar reconhecimento no futevôlei, a carioca dedicou dez anos ao tênis, incentivada pelos pais.

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Durante esse período, conquistou títulos nas categorias de base, participou de competições internacionais do circuito profissional e alcançou a 450ª posição do ranking mundial. Entre os 21 e 22 anos, decidiu deixar as disputas profissionais para direcionar sua carreira ao futevôlei, embora tenha mantido o hábito de jogar por lazer e acompanhar torneios como o Rio Open.

Seis títulos brasileiros e conquista mundial no futevôlei

Nas areias da Barra da Tijuca, Natália construiu uma trajetória de destaque no futevôlei. Profissional desde os 23 anos, a atleta acumula seis títulos brasileiros e três conquistas do Rainha da Praia.

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Em 2021, alcançou um dos principais resultados da carreira ao conquistar o Campeonato Mundial de Duplas ao lado de Vanessa Tabarez. Ao longo da trajetória, também dividiu as quadras com nomes conhecidos do futebol, como Neymar e Ronaldinho Gaúcho.

Natália Guitler e Ronaldo Fenômeno (Foto: Arquivo Pessoal)

Carioca foi pioneira no teqball feminino

Outro capítulo importante da carreira de Natália está ligado ao teqball, modalidade conhecida como futmesa. Ela teve o primeiro contato com o esporte na casa de Ronaldinho Gaúcho e rapidamente passou a competir em alto nível.

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Em 2019, tornou-se a primeira mulher a conquistar um título mundial de teqball, em competição realizada na Hungria. Dois anos depois, voltou ao topo do pódio ao lado de Rafaella Fontes, com a conquista do Mundial de Duplas Femininas, disputado na Polônia.

Agora, a atleta volta a uma quadra de tênis para participar do Galácticos Open 2026. Depois de fazer Ronaldo Fenômeno cumprir uma aposta, Natália terá pela frente o desafio de competir em um evento que reúne esporte e solidariedade.

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