Natália Guitler vence Ronaldo Fenômeno no tênis e faz craque pagar flexões
Campeã mundial de teqball superou o ex-jogador em partida de duplas
Ronaldo Fenômeno terminou no chão após perder uma aposta em uma partida de tênis contra Natália Guitler. Em um duelo de duplas disputado no saibro, em São Paulo, a atleta carioca jogou ao lado de Tiago e levou a melhor sobre o ex-atacante. Pelo combinado entre os participantes, o perdedor teria que pagar flexões, e o pentacampeão mundial precisou cumprir o desafio diante dos adversários.
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Natália registrou o momento e compartilhou o vídeo nas redes sociais. Na publicação, a jogadora brincou com a situação ao escrever: "Eu vivi para ver isso". Nas imagens, Ronaldo aparece fazendo as flexões na quadra, enquanto a atleta acompanha a cena com a raquete na mão. Depois do cumprimento da aposta, os participantes voltaram a jogar.
O encontro serviu como preparação para o Galácticos Open 2026, torneio beneficente que começa nesta quinta-feira (26) e segue até sábado (28), em São Paulo. Natália está entre os nomes confirmados na competição, cuja renda será destinada à Fundação Fenômenos.
Veja vídeo
Retorno ao tênis após carreira nas areias
A participação no Galácticos Open também representa um reencontro de Natália com uma modalidade importante em sua formação esportiva. Antes de ganhar reconhecimento no futevôlei, a carioca dedicou dez anos ao tênis, incentivada pelos pais.
Durante esse período, conquistou títulos nas categorias de base, participou de competições internacionais do circuito profissional e alcançou a 450ª posição do ranking mundial. Entre os 21 e 22 anos, decidiu deixar as disputas profissionais para direcionar sua carreira ao futevôlei, embora tenha mantido o hábito de jogar por lazer e acompanhar torneios como o Rio Open.
Seis títulos brasileiros e conquista mundial no futevôlei
Nas areias da Barra da Tijuca, Natália construiu uma trajetória de destaque no futevôlei. Profissional desde os 23 anos, a atleta acumula seis títulos brasileiros e três conquistas do Rainha da Praia.
Em 2021, alcançou um dos principais resultados da carreira ao conquistar o Campeonato Mundial de Duplas ao lado de Vanessa Tabarez. Ao longo da trajetória, também dividiu as quadras com nomes conhecidos do futebol, como Neymar e Ronaldinho Gaúcho.
Carioca foi pioneira no teqball feminino
Outro capítulo importante da carreira de Natália está ligado ao teqball, modalidade conhecida como futmesa. Ela teve o primeiro contato com o esporte na casa de Ronaldinho Gaúcho e rapidamente passou a competir em alto nível.
Em 2019, tornou-se a primeira mulher a conquistar um título mundial de teqball, em competição realizada na Hungria. Dois anos depois, voltou ao topo do pódio ao lado de Rafaella Fontes, com a conquista do Mundial de Duplas Femininas, disputado na Polônia.
Agora, a atleta volta a uma quadra de tênis para participar do Galácticos Open 2026. Depois de fazer Ronaldo Fenômeno cumprir uma aposta, Natália terá pela frente o desafio de competir em um evento que reúne esporte e solidariedade.
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