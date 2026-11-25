As lesões foram adversárias de alguns tenistas em 2026. Um deles atende pelo nome de João Fonseca. Tanto que o número 1 do Brasil e 46º do mundo foi um dos cinco do top 100 que menos torneios jogaram nas últimas 52 semanas. Foram 18 competições.



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Esse top 5 é liderado por ninguém menos do que o sérvio Novak Djokovic, de 39 anos, ex-número 1 do mundo e atual 12º, que jogou 15 torneios nesse mesmo período. O italiano Jannik Sinner, vice-líder do ranking, vem logo atrás, com 16, mesmo número de Hamad Medjedovic, da Sérvia.



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O espanhol Carlos Alcaraz, atual terceiro do planeta, disputou o mesmo número de torneios que o carioca, de 20 anos, nas últimas 52 semanas. Vale lembrar que o ex-número 1 do mundo ficou quatro meses fora de combate, de abril a agosto, se recuperando de uma lesão no punho direito. Carlitos retornou no US Open, alcançando as quartas de final. De lá pra cá, venceu quatro dos cinco torneios que disputou: ATP Finals, Masters 1000 de Paris e os ATP's 500 de Tóquio e Viena.



João Fonseca, por sua vez, iniciou a temporada desistindo de dois torneios na Austrália (em Adelaide e Brisbane) devido a uma lesão na lombar. Um desconforto no punho direito e no ombro fez o carioca, de 20 anos, desistir do ATP 250 de Eastbourne, na grama, em junho. A lesão mais grave veio em agosto, no abdômen, que o fez desistir na segunda rodada do Masters 1000 de Cincinnati e de participar do US Open, o último Grand Slam da temporada. Foi a primeira vez que o carioca abriu mão de participar de um dos quatro mais importantes torneios do circuito.

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Mesmo não recuperado 100% fisicamente, o número 1 do Brasil jogou pela primeira vez na carreira uma partida de Copa Davis no país. E foi fundamental para derrotar a Suíça, na Barra da Tijuca, em outubro. Logo depois, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira anunciou que não defenderia o título do ATP 500 da Basileia, na Suíça, o segundo e mais importante título desse nível na carreira. E também não jogaria o Masters de Paris.

Queda no ranking de João Fonseca

Embora tenha protagonizado suas melhores campanhas em Grand Slams e Masters 1000 na carreira neste ano, com as quartas de final em Roland Garros e Monte Carlo, respectivamente, João Fonseca encerrou a temporada com queda no ranking. No dia 3 de novembro de 2025, o jovem carioca alcançava o 24º lugar no ranking mundial, o terceiro melhor de um tenista do país na história. Nessa mesma posição ele se despediu de 2025, 22 colocações à frente da atual.

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Embora só volte a jogar torneios da ATP em 2027, a torcida brasileira terá mais uma chance de ver o número 1 do país em ação neste ano. No próximo dia 12, no Nubank Parque, em São Paulo, João Fonseca vai fazer nova exibição contra Alcaraz. Praticamente um ano antes, o espanhol superou o adversário no primeiro amistoso entre ambos, em Miami. Três meses depois, os dois se enfrentaram pela primeira vez em um torneio oficial. E, novamente, deu o ex-número 1 do mundo: duplo 6/4, na segunda rodada do Masters 1000 de Miami.

Carlos Alcaraz abraça João Fonseca após a vitória em Miami (Foto: Matthew Stockman/AFP )











