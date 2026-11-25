Guto Miguel bate boca com italiano após vitória em Challenger
Brasileiro de 17 anos venceu Matteo Covato por 2 sets a 1 e avançou às oitavas em El Salvador
O jovem tenista brasileiro Guto Miguel, de 17 anos, protagonizou uma discussão acalorada com o italiano Matteo Covato após vencer por 2 sets a 1 no Challenger 50 de El Salvador, nesta terça-feira (25). A vitória levou Guto à 523ª posição do ranking mundial e garantiu sua vaga nas oitavas de final contra o britânico Oliver Bonding.
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Durante a partida, a tensão entre os dois atletas foi evidente, com provocações mútuas. No segundo set, Guto chegou a bater a raquete na lateral da quadra, o que levou Covato a pedir sua desqualificação. Em outro momento, o árbitro marcou uma bola fora contra o brasileiro, que ficou visivelmente contrariado, enquanto o italiano sorriu de forma provocativa.
Após o confronto, Covato minimizou o desempenho do brasileiro, afirmando que Guto só venceu graças à ajuda de seus treinadores e que deveria agradecer à equipe. Em resposta, Guto rebateu com firmeza, destacando a posição inferior do italiano no ranking mundial.
— É por isso que você é apenas o 700 do mundo — disse o brasileiro.
Além de Guto Miguel, outros dois brasileiros participam do torneio em El Salvador. Lucas Andrade da Silva, atualmente na 574ª colocação, venceu o israelense Ofek Shimanov na estreia, enquanto Mateus Alve foi eliminado na primeira rodada pelo americano Benjamin Willwerth.
Guto Miguel volta à quadra nesta quarta-feira (26) para enfrentar o britânico Oliver Bonding, 660º do ranking, pelas oitavas de final do Challenger 50 de El Salvador.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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