Australian Open: João Fonseca tem atuação de gala e vence Rublev

João Fonseca venceu Andrey Rublev, por 3 sets a 0, na primeira rodada do Australian Open, na manhã desta terça-feira (14), em Melbourne, na Austrália. O brasileiro, que estreou em um Grand Slam aos 18 anos, durante toda a partida teve atitudes de um veterano e mostrou bons saques. A torcida brasileira presente na Margaret Court Arena sempre gritava o nome do carioca sempre que podia.

continua após a publicidade

➡️ Bia Haddad Maia vence Julia Riera e avança no Australian Open

Como foi a partida entre João Fonseca e Andrey Rublev?

João Fonseca em Melbourne, na Austrália (Foto: WILLIAM WEST / AFP)

Primeiro Set

Os dois tenistas dominaram os games de saque e confirmaram os serviços com tranquilidade. Andrey Rublev foi o único a ter um break point parcial, mas não conquistou o objetivo. Com a maturidade de um veterano, João sobrou durante o tie-break e investiu em jogadas de alto nível. A torcida brasileira participou bastante gritando o nome do brasileiro. Fonseca venceu o set por 7 a 1 e saiu na frente no seu primeiro Grand Slam.

Segundo Set

João, mesmo com 18 anos, teve atitudes de um veterano durante a partida. O brasileiro quebrou Rublev logo no primeiro serviço do russo e, a partir deste momento, controlou totalmente a parcial. Fonseca conquistou o set por 6 a 3 com um game tranquilo. O carioca terminou com um ace de quem não sentiu nenhuma pressão em seu primeiro jogo de Grand Slam.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Terceiro Set

O terceiro set foi bastante disputado. Rublev saiu na frente e abriu 3 a 1 no game, no entanto, João Fonseca correu atrás do prejuízo e levou para o tie-break. O brasileiro começou bem, chegou a cometer alguns erros e deu três pontos ao adversário. Mas, como brasileiro que nunca desiste, o tenista conseguiu reverter o cenário e venceu a partida.