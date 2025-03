João Fonseca é superado por Jack Draper e é eliminado de Indian Wells

João Fonseca perdeu para Jack Drapper por 2 sets a 0 (6/4, 6/0), neste sábado (8), na segunda fase do Masters 1000 de Indian Wells, na Califórnia, Estados Unidos. O brasileiro conseguiu equilibrar as ações na primeira parcial, onde até conseguiu uma quebra de saque, mas parou na experiência do britânico, 14º do ranking da ATP, que dominou o segundo set e venceu a partida.

continua após a publicidade

➡️ Thiago Wild salva match points, mas é derrotado por Tsitsipas em Indian Wells

Com a eliminação na segunda fase, João Fonseca deve confirmar participação no Challenger 175 de Phoenix, no Arizona. Logo depois, o brasileiro vai para outra competição em solo americano, o Masters 1000 de Miami.

🎾 Como foi o jogo?

A partida começou com João Fonseca muito bem, confirmando o serviço sem sofrer nenhum ponto, mas Draper conseguiu se recuperar. O britânico empatou e virou a partida após quebrar o saque do brasileiro, porém a vantagem não durou muito e Fonseca devolveu a quebra. Na sequência do jogo, os tenistas mostraram qualidade nas jogadas, com Draper arriscando mais perto da rede e João apostando na força do braço e nas curtinhas.

continua após a publicidade

No final, com a partida 4/4, Draper conseguiu quebrar o serviço do brasileiro e teve o saque para fechar a primeira parcial. Após game longo, Fonseca conseguiu salvar um set point e teve a oportunidade da quebra, mas o britânico se recuperou e confirmou o saque para vencer o primeiro set por 6/4.

Jack Draper em ação contra João Fonseca no Indian Wells (Foto: Divulgação/ATP Tour)

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Na segunda parcial, Draper voltou com amplo domínio. De forma rápida, o britânico quebrou o serviço de João Fonseca duas vezes e não deu chances para o brasileiro quando teve o saque. Com 5/0 no placar, Fonseca teve duas chances de quebrar o saque, mas Draper se recuperou, venceu a parcial com 6/0 e a partida por 2 sets a 0