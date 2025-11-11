Alcaraz iguala marca de Nadal com nova vitória no ATP Finals; entenda

Líder do ranking e a um triunfo de terminar a temporada nessa posição, Carlos Alcaraz segue enfileirando feitos em 2025. Nesta terça-feira (11), ao derrotar o americano Taylor Fritz (6º), na segunda rodada do ATP Finals de Turim, o espanhol conquistou a 50ª vitória sobre um top 10 na carreira, por 6/7 (2), 7/5 e 6/3, em 2h48m.

Aos 22 anos, o líder do ranking precisou 73 partidas para alcançar essa marca, igualando o compatriota Rafael Nadal. Desde a criação do ranking, em 1973, apenas dois tenistas chegaram a esse feito com um número menor de jogos que os dois espanhóis: o americano Jimmy Connors (69) e o alemão Boris Becker (71).

De Minaur pode ajudar Alcaraz

Se o tenista da Austrália superar o italiano Lorenzo Musetti, também nesta terça-feira, o número 1 do mundo já entrará em quadra, na próxima rodada, classificado.

O espanhol Carlos Alcaraz comemora ponto na vitória sobre o americano Taylor Fritz (Foto: Marco BERTORELLO / AFP)






