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São Paulo x Bolívar: saiba tudo sobre venda de ingressos para jogo da Sul-Americana

Tricolor inicia a disputa das oitavas da Sul-Americana na Bolívia e decide a vaga no Morumbis

PorVinicius ValeSão Paulo (SP)
05/08/2026 09:12
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Torcedores do São Paulo no Morumbis em jogo noturno
Torcida do São Paulo já conhece cronograma de venda de ingressos para São Paulo x Bolívar (Foto: Ciete Silvério / saopaulofc.net)
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Jogo de volta das oitavas de final entre São Paulo e Bolívar na Copa Sul-Americana será em 18 de agosto às 21h30 no Morumbi.
Venda de ingressos inicia para sócios-torcedores com prioridade em 11 de agosto.
Ingressos disponíveis apenas online em spfcticket.net, sem bilheteiras físicas.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

O São Paulo divulgou o cronograma oficial da venda de ingressos para o duelo contra o Bolívar, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no dia 18 de agosto (terça-feira), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

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Antes da decisão em casa, o Tricolor enfrenta a equipe boliviana no confronto de ida, marcado para o dia 11 de agosto, na Bolívia. O vencedor avança às quartas de final da competição continental e enfrenta o classificado da disputa entre Boca Juniors e Deportivo Recoleta (PAR).

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Como acontece tradicionalmente, a comercialização dos ingressos para o jogo entre São Paulo e Bolívar será aberta inicialmente aos sócios-torcedores, respeitando a ordem de prioridade de acordo com a pontuação no programa.

Cronograma da venda de ingressos para São Paulo x Bolívar

Sócios Torcedores:

  • Prioridade 1 (7 estrelas): 10h do dia 6 de agosto (quinta-feira);
  • Prioridade 2 (6 estrelas): 10h do dia 7 de agosto (sexta-feira);
  • Prioridade 3 (5 estrelas): 10h do dia 8 de agosto (sábado);
  • Prioridade 4 (4 estrelas): 10h do dia 9 de agosto (domingo);
  • Prioridade 5 (3 estrelas): 10h do dia 10 de agosto (segunda-feira);
  • Prioridade 6 (2 estrelas): 10h do dia 11 de agosto (terça-feira);
  • Prioridade 7 (1 estrela): 10h do dia 12 de agosto (quarta-feira);
  • Prioridade 8 (0 estrelas): 10h do dia 13 de agosto (quinta-feira).

O público geral poderá comprar os ingressos a partir das 10h do dia 14 de agosto (sexta-feira).

O São Paulo informou que não haverá venda em bilheterias físicas. As entradas estarão disponíveis exclusivamente pelo site spfcticket.net.

Além disso, o acesso ao Morumbis será realizado apenas por meio da biometria facial. Os torcedores deverão realizar o cadastro previamente na plataforma sao-paulo.bepass.com.br.

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Torcedores do São Paulo acompanham a chegada de ônibus da delegação para jogo no Morumbis
Torcida São Paulo durante a chegada do ônibus para jogo no Morumbis. (Foto: Victor Monteiro/W9 PRESS/Folhapress)

Valores dos ingressos

SetorInteiraMeia-entrada

Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular)

R$ 20

R$ 10

Arquibancada Sul Diamante Negro

R$ 50

R$ 25

Arquibancada Leste Lacta

R$ 80

R$ 40

Arquibancada Oeste Ouro Branco

R$ 80

R$ 40

Cadeira Superior Norte Oreo (Setor Popular)

R$ 50

R$ 25

Cadeira Superior Sul Diamante Negro

R$ 150

R$ 75

Cadeira Especial Leste Lacta

R$ 200

R$ 100

Cadeira Especial Oeste Ouro Branco

R$ 200

R$ 100

Cadeira Térrea Leste Lacta

R$ 150

R$ 75

Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco

R$ 150

R$ 75

Onde assistir São Paulo x Bolívar

O jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre São Paulo e Bolívar será disputado às 21h30 do dia 18 de agosto (terça-feira), no Morumbis. A partida terá transmissão ao vivo pelo SBT e pela ESPN/Disney+.

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