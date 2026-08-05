São Paulo x Bolívar: saiba tudo sobre venda de ingressos para jogo da Sul-Americana
Tricolor inicia a disputa das oitavas da Sul-Americana na Bolívia e decide a vaga no Morumbis
O São Paulo divulgou o cronograma oficial da venda de ingressos para o duelo contra o Bolívar, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no dia 18 de agosto (terça-feira), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.
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Antes da decisão em casa, o Tricolor enfrenta a equipe boliviana no confronto de ida, marcado para o dia 11 de agosto, na Bolívia. O vencedor avança às quartas de final da competição continental e enfrenta o classificado da disputa entre Boca Juniors e Deportivo Recoleta (PAR).
Como acontece tradicionalmente, a comercialização dos ingressos para o jogo entre São Paulo e Bolívar será aberta inicialmente aos sócios-torcedores, respeitando a ordem de prioridade de acordo com a pontuação no programa.
Cronograma da venda de ingressos para São Paulo x Bolívar
Sócios Torcedores:
- Prioridade 1 (7 estrelas): 10h do dia 6 de agosto (quinta-feira);
- Prioridade 2 (6 estrelas): 10h do dia 7 de agosto (sexta-feira);
- Prioridade 3 (5 estrelas): 10h do dia 8 de agosto (sábado);
- Prioridade 4 (4 estrelas): 10h do dia 9 de agosto (domingo);
- Prioridade 5 (3 estrelas): 10h do dia 10 de agosto (segunda-feira);
- Prioridade 6 (2 estrelas): 10h do dia 11 de agosto (terça-feira);
- Prioridade 7 (1 estrela): 10h do dia 12 de agosto (quarta-feira);
- Prioridade 8 (0 estrelas): 10h do dia 13 de agosto (quinta-feira).
O público geral poderá comprar os ingressos a partir das 10h do dia 14 de agosto (sexta-feira).
O São Paulo informou que não haverá venda em bilheterias físicas. As entradas estarão disponíveis exclusivamente pelo site spfcticket.net.
Além disso, o acesso ao Morumbis será realizado apenas por meio da biometria facial. Os torcedores deverão realizar o cadastro previamente na plataforma sao-paulo.bepass.com.br.
Valores dos ingressos
|Setor
|Inteira
|Meia-entrada
Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular)
R$ 20
R$ 10
Arquibancada Sul Diamante Negro
R$ 50
R$ 25
Arquibancada Leste Lacta
R$ 80
R$ 40
Arquibancada Oeste Ouro Branco
R$ 80
R$ 40
Cadeira Superior Norte Oreo (Setor Popular)
R$ 50
R$ 25
Cadeira Superior Sul Diamante Negro
R$ 150
R$ 75
Cadeira Especial Leste Lacta
R$ 200
R$ 100
Cadeira Especial Oeste Ouro Branco
R$ 200
R$ 100
Cadeira Térrea Leste Lacta
R$ 150
R$ 75
Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco
R$ 150
R$ 75
Onde assistir São Paulo x Bolívar
O jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre São Paulo e Bolívar será disputado às 21h30 do dia 18 de agosto (terça-feira), no Morumbis. A partida terá transmissão ao vivo pelo SBT e pela ESPN/Disney+.
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