São Paulo x Bolívar: saiba tudo sobre venda de ingressos para jogo da Sul-Americana Tricolor inicia a disputa das oitavas da Sul-Americana na Bolívia e decide a vaga no Morumbis

Ingressos disponíveis apenas online em spfcticket.net, sem bilheteiras físicas.

Venda de ingressos inicia para sócios-torcedores com prioridade em 11 de agosto.

Jogo de volta das oitavas de final entre São Paulo e Bolívar na Copa Sul-Americana será em 18 de agosto às 21h30 no Morumbi.

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O São Paulo divulgou o cronograma oficial da venda de ingressos para o duelo contra o Bolívar, válido pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no dia 18 de agosto (terça-feira), às 21h30 (de Brasília), no Morumbis.

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Antes da decisão em casa, o Tricolor enfrenta a equipe boliviana no confronto de ida, marcado para o dia 11 de agosto, na Bolívia. O vencedor avança às quartas de final da competição continental e enfrenta o classificado da disputa entre Boca Juniors e Deportivo Recoleta (PAR).

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Como acontece tradicionalmente, a comercialização dos ingressos para o jogo entre São Paulo e Bolívar será aberta inicialmente aos sócios-torcedores, respeitando a ordem de prioridade de acordo com a pontuação no programa.

Cronograma da venda de ingressos para São Paulo x Bolívar

Sócios Torcedores:

Prioridade 1 (7 estrelas): 10h do dia 6 de agosto (quinta-feira);

10h do dia 6 de agosto (quinta-feira); Prioridade 2 (6 estrelas): 10h do dia 7 de agosto (sexta-feira);

10h do dia 7 de agosto (sexta-feira); Prioridade 3 (5 estrelas): 10h do dia 8 de agosto (sábado);

10h do dia 8 de agosto (sábado); Prioridade 4 (4 estrelas): 10h do dia 9 de agosto (domingo);

10h do dia 9 de agosto (domingo); Prioridade 5 (3 estrelas): 10h do dia 10 de agosto (segunda-feira);

10h do dia 10 de agosto (segunda-feira); Prioridade 6 (2 estrelas): 10h do dia 11 de agosto (terça-feira);

10h do dia 11 de agosto (terça-feira); Prioridade 7 (1 estrela): 10h do dia 12 de agosto (quarta-feira);

10h do dia 12 de agosto (quarta-feira); Prioridade 8 (0 estrelas): 10h do dia 13 de agosto (quinta-feira).

O público geral poderá comprar os ingressos a partir das 10h do dia 14 de agosto (sexta-feira).

O São Paulo informou que não haverá venda em bilheterias físicas. As entradas estarão disponíveis exclusivamente pelo site spfcticket.net.

Além disso, o acesso ao Morumbis será realizado apenas por meio da biometria facial. Os torcedores deverão realizar o cadastro previamente na plataforma sao-paulo.bepass.com.br.

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Torcida São Paulo durante a chegada do ônibus para jogo no Morumbis. (Foto: Victor Monteiro/W9 PRESS/Folhapress)

Valores dos ingressos

Setor Inteira Meia-entrada Arquibancada Norte Oreo (Setor Popular) R$ 20 R$ 10 Arquibancada Sul Diamante Negro R$ 50 R$ 25 Arquibancada Leste Lacta R$ 80 R$ 40 Arquibancada Oeste Ouro Branco R$ 80 R$ 40 Cadeira Superior Norte Oreo (Setor Popular) R$ 50 R$ 25 Cadeira Superior Sul Diamante Negro R$ 150 R$ 75 Cadeira Especial Leste Lacta R$ 200 R$ 100 Cadeira Especial Oeste Ouro Branco R$ 200 R$ 100 Cadeira Térrea Leste Lacta R$ 150 R$ 75 Cadeira Térrea Oeste Ouro Branco R$ 150 R$ 75

Onde assistir São Paulo x Bolívar

O jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana entre São Paulo e Bolívar será disputado às 21h30 do dia 18 de agosto (terça-feira), no Morumbis. A partida terá transmissão ao vivo pelo SBT e pela ESPN/Disney+.

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