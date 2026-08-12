Calleri rebate jornalistas bolivianos em entrevista: 'Altitude faz diferença' Atacante se posicionou e foi firme ao falar da vantagem do Bolívar em La Paz

O atacante Calleri passou por um momento de embate com jornalistas bolivianos após o empate por 1 a 1 entre São Paulo e Bolívar, pelo jogo de ida das oitavas de final da Sul-Americana. O camisa 9 do Tricolor foi questionado pela imprensa local sobre os impactos que o calor do Brasil pode ter nos atletas e como isso se equipararia à altitude de La Paz, onde aconteceu a partida na noite de terça-feira (12).

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O jogador do São Paulo foi duro ao rebater os questionamentos e afirmou que não vê relação entre os cenários, já que o Brasil está na época de inverno e a capital paulista costuma ter temperaturas mais amenas nesta época do ano. Um jornalista boliviano afirmou que o Tricolor jogava em condições que o elenco do Bolívar não estava acostumado.

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- Como assim 30º ou 35º [de temperatura]? Impossível. Não faz 30º ou 35º em São Paulo, faz 20º a 25º. Para isso, teria que ser às 16h num sábado de verão, nós estamos no inverno. A temperatura é completamente diferente, é 20º. É muito diferente jogar em La Paz. Jogar no nível do mar é diferente do que jogar no nível de montanha, não é? - responde o atacante.

Na sequência, outro repórter provoca Calleri ao dizer que "cada equipe joga com as vantagens que tem". O argentino retruca ao falar que há uma clara vantagem da equipe boliviana ao jogar na altitude e que fisicamente os atletas desempenharam melhor do que o elenco são-paulino.

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- O Bolívar tem uma vantagem de jogar na altura. Mas está claríssimo que nós não temos vantagem em jogar na altura do mar. Nós jogamos de igual para igual contra os jogadores do Bolívar, mas eles são muito melhores no nível do mar. A altitude faz diferença, você viu hoje. Fisicamente, foram muito superiores. [...] Não sei de onde vocês tiraram isso. São Paulo não está no Nordeste, que tem temperaturas altas. Se joga a 20º ou 25º, principalmente à noite - disse.

Por fim, Calleri destacou que, independentemente da vantagem da altitude, o Bolívar fez uma boa partida e cabe ao São Paulo jogar bem no Morumbis na próxima terça-feira (18) para garantir a classificação às oitavas de final da Sul-Americana.

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- Temos que fazer a nossa parte, temos que ganhar. Quanto a isso, não há dúvida. E o Bolívar fez uma grande partida. Não tiro o mérito do Bolívar, muito pelo contrário. São muito fortes aqui, ganharam a maioria dos jogos e acho que lá no Morumbi vai ser muito difícil também.

Calleri durante São Paulo x Bolívar. (Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net)

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