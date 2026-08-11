Veja gols de Bolívar x São Paulo: Arboleda marca, e Melgar empata Duelo desta terça-feira (11) foi válido pela Sul-Americana

Bolívar e São Paulo se enfrentaram, na noite desta terça-feira (11), em jogo válido pelas oitavas de final da Sul-Americana. O Tricolor se superou na altitude da Bolívia e empatou por 1 a 1, com gol de Arboleda. Carlos Melgar fez para os bolivianos. Veja as jogadas abaixo:

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Como foi o jogo entre Bolívar e São Paulo

O Bolívar começou com mais posse e tentou pressionar o São Paulo, principalmente pelos lados, mas encontrou uma equipe bem posicionada defensivamente. O time paulista também conseguiu controlar algumas investidas do adversário, com destaque para Domingos Duarte e Arboleda nos cortes defensivos. O São Paulo foi mais eficiente nas oportunidades que criou e abriu o placar aos 22 minutos, quando Arboleda subiu mais que a marcação após escanteio cobrado por Iago e cabeceou para as redes. Foi o primeiro gol do zagueiro no ano, buscando sua redenção. Tricolor foi para o intervalo em vantagem.

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O São Paulo voltou do intervalo buscando manter o controle e teve boas oportunidades para ampliar, principalmente com Marcos Antônio e Luciano, mas não conseguiu aproveitar. Rafael também apareceu bem, fazendo uma grande defesa em finalização de Robson Matheus. Aos 17 minutos, após uma sequência de pressão e uma bola afastada parcialmente por Domingos Duarte, Melgar aproveitou a sobra na entrada da área e finalizou para empatar, mesmo com os jogadores do São Paulo reclamando de impedimento de Asprilla no início da jogada. O Tricolor ainda teve chances antes do gol, mas acabou sofrendo com a pressão boliviana.

O São Paulo passou a sofrer mais com a pressão do Bolívar na reta final e adotou uma postura mais defensiva, chegando a montar uma linha de cinco para proteger a área. Na reta final, Buta fez sua estreia pelo São Paulo, entrando no lugar de Lucas Ramon, enquanto Cauly e outros jogadores também foram acionados para tentar dar novo fôlego à equipe, mas a equipe segurou o empate.

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