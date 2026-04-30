As apostas em golfe podem ser feitas na bet365, Superbet, KTO, Betsson e Sportingbet. Elas contam com palpites de Vencedor Final e outros mercados baseados em Longo Prazo, tendo green após cada etapa concluída dos torneios.

Casa de apostas com golfe Maior diferencial Como apostar 1. bet365 Odds aumentadas e mercados exclusivos Aposte na bet365 2. Superbet Aposta grátis toda sexta Aposte na Superbet 3. Sportingbet Maior variedade de mercados de golfe Aposte na Sportingbet 4. KTO Cashback nas apostas de golfe Aposte na KTO 5. Betsson Maior quantidade de torneios de golfe para apostar Aposte na Betsson

Ao contrário de outros esportes, apostar no golfe conta com muitas particularidades, como a disposição dos mercados e a impossibilidade de fazer apostas ao vivo. Se você acompanha o esporte e deseja fazer o primeiro palpite, convidamos você a ficar conosco!

Como funcionam as apostas em golfe

As apostas em golfe são feitas em mercados de Longo Prazo. Antes da competição começar, nós apontamos quem vence, se o golfista termina entre os cinco primeiros ou quem avança em cada grupo.

Nós apostamos no Zurich Classic of New Orleans, competição oficial da PGA. Essa competição funciona em duplas, mas, apesar disso, o jeito de apostar é o mesmo dos torneios individuais.

Conseguimos montar palpites simples com um único mercado ou combinar dois ou mais mercados de eventos distintos, seja do mesmo esporte ou de outra modalidade.

Se quisermos combinar as apostas em tênis com os mercados de golfe, seria possível. O mesmo não poderia ser dito de palpites do Zurich Classic of New Orleans.

As odds são bem elevadas, ainda mais nas competições de duplas. Vimos diferentes torneios futuros, como The Chevron Championship, Ryder Cup e Volvo China Open, e a menor odd foi 3.50, justamente no Volvo China, com atleta individual.

🏌️ As apostas em golfe são sempre de Longo Prazo: não há função Criar Aposta, Pagamento Antecipado e apostas ao vivo nas competições de golfe.

Principais mercados de apostas em golfe

Os principais mercados de apostas em golfe são Vencedor do Torneio, Top 3, 5 ou 10 da competição, H2H com apostas entre duas equipes, melhor jogador do grupo e líder da rodada.

Como adiantamos, todos esses palpites são considerados de Longo Prazo e podem ser feitos apenas no período pré-competição. Abaixo, explicamos como cada mercado funciona!

Vencedor do Torneio: preveja quem levanta o troféu

O mercado de Vencedor do Torneio aponta quem sai campeão ao fim da competição. Todos os melhores sites de apostas do Brasil têm esse palpite. Inclusive, muitas vezes esse prognóstico é o único possível, exceto em torneios mais populares.

Ainda no Zurich Classic, nós temos todas as 80 equipes da competição, sendo que cada dupla possui a sua própria odd proporcional às chances de vitória. Na ocasião, os irlandeses Brooks Koepka e Shane Lowry tinham odds 12.00 para vencer.

Opinião do Autor Davi Costa "Se quiser cravar um palpite e ter boas odds, não há mercado melhor para apostar em golfe. Mas se busca odds menores e mais seguras, Top 3, Top 5 e Top 10 valem mais a pena."

Top do torneio: aponte os melhores da competição

O mercado Top 3, Top 5, Top 10 ou até Top 20 nos permite apostar se o jogador termina entre os melhores. Pelo que vimos, a maioria das casas de apostas de golfe se limita ao top 5, mas há bets que têm top 3, 5, 10 e até 20, como a bet365.

Se apostarmos nos irmãos Matt e Alex Fitzpatrick para ficar no top 5, vencemos a aposta quando a dupla fica entre os cinco primeiros. Quanto mais posições forem abrangidas, menores se tornam as odds devido à proteção extra.

Opinião do Autor Davi Costa "As casas de apostas bet365, Superbet e Sportingbet têm excelentes odds para os mercados top 5 e top 10. A minha recomendação é ficar atento a esses sites!"

Head-to-head (duelo): compare jogadores e acerte quem termina melhor

Também chamado de Frente a Frente, o mercado head-to-head funciona como um duelo direto. Ainda que os atletas não se enfrentem diretamente, a ideia é apontar quem fica mais bem classificado no fim da competição.

Ao contrário de outros mercados, nos quais as odds são bem discrepantes umas das outras, esse prognóstico tem chances equilibradas. Se considerarmos um H2H entre as duplas M. Fitzpatrick/A. Fitzpatrick e Koepka/Lowry, as odds são 1.85 e 1.95 respectivamente.

Opinião do Autor Davi Costa "O H2H é um dos melhores mercados de apostas de golfe, mas exige uma pesquisa bem mais profunda. Se você tem familiaridade com os atletas e não perde as partidas, então esse palpite tem tudo para valer a pena!"

Líder da Rodada: defina o líder de cada etapa

Como o próprio nome sugere, o mercado Líder da Rodada nos dá a chance de prever quem vence as três primeiras rodadas. Geralmente, é comum que dê para apostar apenas no líder da primeira parte.

Ao apostar na NFL e outros esportes, é possível ter um prognóstico mais claro, afinal cada equipe tem o seu próprio investimento. Já no golfe, a jogatina é um misto de habilidade, aptidão no terreno e até sorte. Isso se reflete nas odds, que são bem altas por causa da difícil tarefa de prever corretamente.

Melhores sites de apostas em golfe

Os melhores sites de apostas no golfe em 30 de abril de 2026 são bet365, Superbet e Sportingbet. As casas de apostas têm os principais mercados, pagamentos via Pix concluídos na hora e até vantagens raras, como odds aumentadas e freebet.

1. bet365: Odds Aumentadas e mercados exclusivos para apostas em golfe

A bet365 é a melhor opção para apostar no golfe. Nós encontramos Aposta Aumentada na maioria das competições, com aumentos de até 10,5%. Há ainda mercados exclusivos, como V/C 1/4 1-5, 1/5 1-8 e até H2H de 1ª rodada de 2 bolas.

Odds corretas no momento da publicação: 22/04/2026

Nós usamos o código de indicação bet365 e tivemos um pouco de dificuldade para navegar entre os mercados. Para mudar os prognósticos, precisamos tocar no nome do mercado e então selecionar outro tipo de previsão. Isso é complicado porque deixa a navegação engessada e difícil, especialmente para novos apostadores.

Opinião do Autor Davi Costa "Sobre a aposta V/C 1/4 1-5, ela funciona assim: metade para vencer e metade para top 5. Exemplo: aposto R$100 a odds 8.0; se terminar 3º, ganho 1/4 das odds na parte colocação."

2. Superbet: aposta grátis no golfe toda sexta

A Superbet libera aposta grátis toda sexta com a promoção chamada Super Sextou. Nela, temos entre R$5 e R$25 de freebet, podendo ser utilizada nas competições de golfe. Se vencermos, o prêmio aparece em dinheiro real, sem rollover.

Essa oferta é válida para todos os usuários já cadastrados e verificados, mesmo sem o código de bônus Superbet no registro. Quando apostamos, encontramos bastantes opções H2H, além de explicações em cada mercado.

Opinião do Autor Davi Costa "A Superbet é perfeita para fazer apostas de golfe pela primeira vez. Além de termos freebet toda sexta, a casa de apostas tem um ícone "ℹ️" em cada mercado que explica como o palpite funciona."

3. Sportingbet: longa lista de mercados de apostas de golfe

A Sportingbet oferece muitos mercados para apostas de golfe, com diversos duelos H2H e opções definidas na 1ª rodada em jogos a duas bolas. Isso ajuda, mas também atrapalha: são cerca de 40 abas, tornando a navegação pesada.

Ao acessar a página de golfe na Sportingbet, vamos até "Especiais" e encontramos as Cotas Aumentadas, com boosts de até 10%. No mercado de Dupla Chance, podemos escolher Koepka/Lowry ou A. Fitzpatrick/M. Fitzpatrick para vencer, com odds de 7.00 (antes 6.00).

Opinião do Autor Davi Costa "Eu recomendo baixar e usar o app para Android da Sportingbet para apostar no golfe. A versão mobile carrega, mas pode gerar alguns travamentos pontuais."

4. KTO: cashback exclusivo ao apostar em golfe

A KTO conta com cashback exclusivo ao apostar em golfe. Nele, temos 0,10% de dinheiro de volta em qualquer aposta, independentemente do resultado final. Se apostarmos R$100, receberemos 10 centavos de retorno. Pode parecer pouco, mas no fim do ano vale a pena!

Nós usamos o código de indicação KTO e navegamos entre os mercados disponíveis. Há diferentes prognósticos possíveis e, felizmente, eles são divididos por abas. Então, fica bem mais fácil definir as nossas apostas em qualquer competição.

Opinião do Autor Davi Costa "As apostas H2H de golfe na KTO anulam o palpite em caso de empate. Assim, qualquer confronto pode devolver o valor da aposta. Pelo que vi, os confrontos são chamados de "Encontros no torneio"!"

5. Betsson: site de apostas de golfe com a maior quantidade de competições

A Betsson conta com as principais competições e ligas, mesmo meses à frente. É possível filtrar as competições por Champions Tour, LPGA e PGA Tour. Quando selecionamos uma dessas abas, os torneios já confirmados aparecem para apostarmos.

Infelizmente, não há nenhum bônus Betsson ao apostar em golfe. Ainda assim, espere uma quantidade impressionante de competições e muitos mercados para escolher, com destaque para as raras opções de apostas por grupo e top 20 do torneio.

Opinião do Autor Davi Costa "Não selecione a aba "Todos". Eu fiz isso e quase apostei na competição errada, porque os mercados se misturam uns com os outros, aparecendo com o mesmo nome e mudando apenas os atletas envolvidos."

Passo a passo de como apostar em golfe

Para apostar em golfe, registre-se, cumpra a verificação de identidade e faça um depósito. Depois disso, vá em "Golfe", selecione a competição e escolha um mercado que corresponda à sua previsão. Se ela estiver correta, você vence a aposta.

Os passos para apostar em golfe estão abaixo:

1 . Escolha uma casa de apostas de golfe, como bet365, Superbet e Sportingbet; 2 . Registre-se, cumpra a verificação de identidade e faça um depósito; 3 . Selecione "golfe" entre os esportes disponíveis e escolha uma competição; 4 . Veja os mercados e selecione um para adicionar ao boletim de apostas; 5 . Defina o valor da aposta, revise e confirme o seu palpite!

Dicas para apostar em golfe

As melhores dicas para apostar em golfe são analisar o histórico de cada atleta ou dupla, considerar o ambiente, do tipo de campo à força do vento, avaliar o desempenho recente, acompanhar todos os mercados e jogar com responsabilidade.

Com essas dicas em prática, acreditamos que você terá uma boa experiência. Abaixo, vamos entrar em mais detalhes para que você possa começar com o pé direito!

Analisar histórico do jogador no torneio

Antes de apostar, nós analisamos o histórico do jogador ou dupla naquele torneio. Alguns atletas repetem boas campanhas em eventos específicos, o que ajuda a identificar padrões e encontrar odds com mais valor.

Para isso, você pode contar com os dados das plataformas Opta e Stats Perform. Ambos são gratuitos e escondem insights úteis, além de notícias e bastidores das competições. Ao contrário das apostas NBA, não há dados de performance nas próprias casas de apostas.

Considerar tipo de campo

Antes de apostar, nós consideramos o tipo de campo do torneio. Alguns jogadores rendem melhor em links, com vento e terreno irregular, enquanto outros se destacam em parkland, mais técnicos e previsíveis. Entre outros pontos estão:

Consideramos o tipo de campo do torneio;

Identificamos quem rende melhor em cada estilo;

Avaliamos o impacto do campo na forma recente;

Cruzamos o perfil técnico com o cenário.

Também avaliamos como o campo impacta o desempenho recente. Um jogador em boa fase pode ter queda se o estilo não encaixar.

Explorar mercados alternativos

Nós não ficamos apenas no mercado de vencedor. Exploramos opções como H2H, top 5 e líder da rodada, que oferecem mais caminhos de vitória e odds interessantes. Como detalhamos acima, os mercados são adaptados ao risco: então há cotações para todos os gostos.

Os mercados alternativos que mais valem a pena incluem:

H2H : duelos diretos entre jogadores ou duplas;

: duelos diretos entre jogadores ou duplas; Top 5 e Top 10 : maior margem de acerto;

: maior margem de acerto; Líder da rodada : foco em etapas específicas;

: foco em etapas específicas; Melhor do grupo: comparação entre atletas similares.

Esses mercados alternativos ajudam a equilibrar risco e retorno. Em vez de depender de um único resultado, distribuímos as apostas em cenários mais prováveis, aumentando a consistência ao longo dos torneios.

Gestão de banca

Nós definimos um valor fixo para apostar e evitamos ultrapassar esse limite em qualquer cenário. A gestão de banca é essencial no golfe, já que as odds são altas e os resultados variam bastante.

Também jogamos com responsabilidade, sem tentar recuperar perdas rapidamente. Mantemos disciplina, ajustamos o valor das apostas conforme a estratégia e tratamos o golfe como longo prazo, buscando consistência em vez de ganhos imediatos.

Vale a pena apostar em golfe?

Sim, vale a pena apostar em golfe. Mesmo com menor popularidade no Brasil, o esporte oferece odds elevadas e ampla variedade de mercados. Há opções para diferentes níveis de risco, atendendo tanto apostadores conservadores quanto perfis mais agressivos.

Do mesmo modo que acontece nos sites para apostar no beisebol, não há tantas promoções. Ainda assim, certas bets se destacam por combinar odds especiais e muitos mercados. Hoje, as melhores escolhas para apostar no golfe são:

bet365: Odds Aumentadas e mercados exclusivos para apostas em golfe; Superbet: aposta grátis no golfe toda sexta; Sportingbet: longa lista de mercados de apostas de golfe; KTO: cashback exclusivo ao apostar em golfe; Betsson: site de apostas de golfe com a maior quantidade de competições.

Mas se você não acompanha o esporte e só quer apostar por causa das cotações, é melhor ir em outra modalidade. As competições exigem conhecimento e análises frequentes. Sem gostar das partidas, não há quem sustente tanto empenho!

Perguntas frequentes sobre apostas em golfe

Selecionamos as perguntas mais frequentes sobre as apostas em golfe e respondemos todas elas a seguir!

Quais casas de apostas oferecem apostas em golfe?

As apostas em golfe estão disponíveis em casas como bet365, Superbet, Sportingbet, KTO e Betsson. Essas plataformas oferecem mercados de longo prazo, odds competitivas e recursos como freebets, cashback e odds aumentadas para diferentes torneios.

E quais são as opções para apostar no golfe?

As principais opções de apostas em golfe incluem vencedor do torneio, Top 3, Top 5 e Top 10, além de mercados como head-to-head, líder da rodada e melhor do grupo, todos definidos antes do início das competições.

O golfe é popular nos Estados Unidos?

Sim, o golfe é extremamente popular nos Estados Unidos, com torneios tradicionais da PGA Tour, grande cobertura da mídia e alto volume de apostas, influenciando diretamente as odds e a variedade de mercados disponíveis globalmente.

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