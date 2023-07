1- Em primeiro lugar, acesse o site da KTO e faça login

2- Em seguida, clique em Esportes no menu à esquerda

3- Então, navegue no site até encontrar os mercados para apostar na Copa

4- Selecione um ou mais palpites no evento

5- Informe um valor para a sua aposta no boletim e confirme



KTO Copa do Mundo apostas: principais favoritos



Quer conhecer as nossas dicas de aposta Copa do Mundo? Então, confira os candidatos mais bem cotados para conquistar a Copa:



Brasil

A Seleção Brasileira chegará ao Catar como principal candidata ao título. Com um longo trabalho à frente da equipe, o técnico Tite conta com defensores experientes e jovens talentos no ataque, como Vinícius Jr. e Rodrygo. Além disso, Neymar vive grande fase.



França

A equipe francesa, atual campeã mundial, chegará com força mais uma vez ao torneio. Ela terá de lidar com desfalques importantes, como Pogba e Kanté. Apesar disso, Mbappé e Benzema podem fazer a diferença no ataque.



Inglaterra

Os ingleses tentarão mais uma vez superar a seca sem títulos, que já dura mais de 50 anos. Com nomes fortes em todos os setores, o English Team tem em Harry Kane seu principal destaque. Na última Copa, ele foi artilheiro do torneio.



Argentina

A Argentina vive uma fase mágica nos últimos dois anos. O principal marco dessa mudança de ares foi a conquista da Copa América sobre o Brasil. Uma vez que o jejum de títulos foi quebrado, o time de Messi e companhia ganhou confiança e não perdeu mais.



Espanha

A seleção espanhola não tem o mesmo brilho de uma década atrás, mas ainda é forte para brigar pelo título. Afinal, pode contar com a qualidade de jovens talentos, como Gavi, Pedri e Fati. No entanto, os espanhóis ainda sentem falta de um goleador.



