Apostas em beisebol ainda são consideradas um mercado de nicho no Brasil, sendo impulsionadas pela MLB, a liga norte-americana, que concentra alguns dos principais atletas do mundo e que tem no New York Yankees um símbolo global.

A modalidade também é tradicional no Japão e na América Latina. Mas você sabia que o esporte ganhou relevância no Brasil? Nossa seleção conquistou a prata nos Jogos Pan-Americanos de 2023 e classificou-se para o WBC, considerado o Mundial de Beisebol.

Neste guia completo, você vai conhecer mais detalhes sobre ligas importantes e regras básicas, além de conferir informações sobre odds, mercados e estratégias. Para começar, confira uma tabela com sites para apostar no beisebol:

Melhores sites para apostar em beisebol

O beisebol costuma aparecer em destaque nas melhores bets do Brasil durante a temporada da MLB e quando há competições de relevância global, como a WBC. Lembramos que o esporte está confirmado para os Jogos Olímpicos Los Angeles-2028.

Confira nosso ranking com os melhores sites para apostar no beisebol, baseado em odds competitivas, variedade de mercados, além de promoções e recursos. Todos são devidamente regulamentados e oferecem depósitos e saques imediatos via Pix.

Transmissão ao vivo da MBL, além de ferramentas de Criar Aposta e Cash Out fazem da bet365 a melhor opção para fazer apostas em beisebol. A casa libera ainda linhas para campeonatos nacionais de destaque, como Japão, Venezuela e República Dominicana.

Em nossa análise com o código de indicação bet365 ativado no cadastro, verificamos ainda que a plataforma oferece o Pagamento Antecipado, que paga a aposta caso a equipe abra uma vantagem de 5 corridas.

Como funcionam as apostas em beisebol?

Apostas em beisebol seguem a mesma lógica de outros esportes: você é premiado caso acerte o desfecho de um evento. Mas algumas características como tempo de jogo e o peso de determinadas rodadas oferecem uma experiência única para o apostador.

O jogo só termina após 9 entradas completas ou quando o time da casa vence na parte baixa da última entrada. Como não existe empate, é normal que as partidas ultrapassem a madrugada. A MLB 2025, por exemplo, teve jogos com tempo médio de 2h38.

Outra particularidade é a importância do duelo individual entre arremessador e rebatedor. Cada arremesso pode mudar o jogo, sendo que um único home run pode anular o domínio de um pitcher impecável. Confira mais particularidades do esporte nos tópicos a seguir:

Regras básicas do beisebol para quem vai apostar

Uma partida é dividida em 9 entradas, chamadas de innings, e cada entrada tem dois momentos: o time visitante rebate primeiro e o time da casa rebate depois. O objetivo é obter mais corridas que o adversário ao longo dessas entradas.

Para quem aposta, a regra mais importante é que o jogo não termina empatado. Se o placar estiver igual após as nove entradas, o jogo avança para os extra innings ou entradas extras, que continuam até que um time saia na frente ao final de uma delas.

Tipos de apostas comuns no beisebol

Quando falamos em tipos de apostas, estamos nos referindo à forma como você estrutura seu palpite. Não existe uma particularidade do beisebol neste sentido, de modo que essas são as opções mais comuns:

Simples : Formato tradicional com um único palpite por bilhete;

: Formato tradicional com um único palpite por bilhete; Múltiplas : Combina dois ou mais palpites, multiplicando as odds;

: Combina dois ou mais palpites, multiplicando as odds; Sistema : Variação das múltiplas que permite errar algumas seleções;

: Variação das múltiplas que permite errar algumas seleções; Pré-jogo : Feitas antes da partida começar, com odds fixas;

: Feitas antes da partida começar, com odds fixas; Ao vivo: Realizadas durante o jogo, com odds que oscilam em tempo real.

Como funcionam as odds no beisebol

Por ser um esporte de alta imprevisibilidade, as odds entre favoritos e azarões costumam ser mais próximas em relação a outros esportes coletivos, como futebol e basquete.

No mercado Moneyline, por exemplo, é incomum encontrar a odd de um azarão ultrapassando os 3.00. Isso significa que o esporte oferece menos "zebras", mas também exige uma análise mais apurada para encontrar valor nas apostas.

Quanto à dinâmica das odds, não há segredo: o valor da cotação indica qual é o seu retorno potencial. Uma aposta de R$10 com odd 1.80, por exemplo, pode retornar R$18, sendo R$8 de ganho líquido. Para saber mais, confira nosso artigo sobre como funcionam as odds.

Principais tipos de mercados em beisebol

Os mercados de Moneyline, Handicap e Total são a porta de entrada para quem começa a apostar no beisebol. Eles aparecem em destaque nas casas de apostas e seguem uma lógica simples que qualquer apostador consegue entender rapidamente.

Por ser um esporte rico em estatísticas, você encontra ainda mercados para apostar em desempenhos individuais, como número de strikeouts de um arremessador ou corridas impulsionadas por um rebatedor. Conheça mais detalhes:

Moneyline (vencedor do jogo)

Nesse mercado, você simplesmente escolhe qual time vai vencer a partida, sem se preocupar com o placar. Ao apostar R$10 em uma vitória do Los Angeles Dodgers sobre o Chicago Cubs com odds de 2.10, você recebe R$21 caso tenha sucesso no palpite.

Diferentemente do mercado 1x2, presente no futebol, somente a vitória de um dos times está em jogo no Moneyline, uma vez que não existe empate no beisebol.

Handicap (Run Line)

A run line é o handicap do beisebol e funciona de forma parecida com o handicap asiático. A diferença é que a linha padrão é sempre de 1.5 corrida. Por exemplo, se você aposta na linha -1.5, o time precisa vencer por pelo menos duas corridas de diferença.

Pegue como exemplo um jogo entre o atual campeão mundial Japão contra a Austrália: os nipônicos são tão favoritos que na Moneyline a odd pode ser muito baixa, mas na Run Line -1.5 a odd sobe para um valor mais atraente, embora seja mais arriscada.

Over/Under (Total)

Aqui, a ideia é apostar no número de corridas somadas pelos dois times. A casa define uma linha e você decide se o jogo termina com mais ou menos corridas que aquele número.

Digamos que em um confronto entre Atlanta Braves e Philadelphia Phillies a linha seja 8.5 corridas. Se você acredita que os ataques vão prevalecer, aposta em +8.5, mas se espera um duelo de arremessadores habilidosos, vai de -8.5.

Jogadores (Props)

Esse mercado conhecido como Props é opção para quem já domina o básico e conhece bem os atletas de cada partida. Esses mercados permitem que você foque no desempenho de um jogador específico, independentemente do resultado do jogo.

Você pode apostar se o estadunidense Aaron Judge vai acertar um home run ou então quantos strikeouts o japonês Shohei Ohtani vai acumular em sua saída no montinho, por exemplo. Confira um resumo das principais opções disponíveis:

Home Run: aposta que um jogador vai acertar pelo menos um home run na partida; Hits: número de rebatidas válidas que um jogador vai acumular no jogo; RBIs: corridas impulsionadas por um rebatedor com suas rebatidas; Strikeouts: total de eliminações que um arremessador consegue; Walks: bases por bolas que um arremessador concede; Runs anotadas: vezes que um jogador cruza o home plate e marca corridas; Total de bases: soma das bases conquistadas por um rebatedor com seus hits.

Apostas de longo prazo (Futures)

Como o nome indica, neste mercado você faz um palpite agora, mas só descobre o resultado quando a temporada regular terminar ou os playoffs chegarem ao fim, sendo que a opção mais tradicional é indicar o campeão da World Series, a final da MLB.

As odds mudam ao longo do ano, então saber a hora de apostar é tão importante quanto o seu conhecimento sobre um torneio e seus atletas. No app da Novibet, por exemplo, dá para ativar notificações sobre mercados do seu interesse. Veja um resumo de linhas da MLB:

Campeão da World Series : aposta no time que vai levantar o troféu da MLB;

: aposta no time que vai levantar o troféu da MLB; Campeão da Liga Americana : palpite no representante da AL na final;

: palpite no representante da AL na final; Campeão da Liga Nacional : aposta no vencedor da NL, a outra liga da MLB;

: aposta no vencedor da NL, a outra liga da MLB; MVP da temporada : jogador mais valioso ao final da temporada regular;

: jogador mais valioso ao final da temporada regular; Cy Young Award : melhor arremessador de cada liga na temporada regular;

: melhor arremessador de cada liga na temporada regular; Novato do Ano : melhor jogador em sua primeira temporada na competição;

: melhor jogador em sua primeira temporada na competição; Campeão de divisão : vencedor de cada uma das seis divisões;

: vencedor de cada uma das seis divisões; Recordes de temporada: apostas em jogadores que vão quebrar marcas históricas.

Passo a passo de como apostar em beisebol

Embora o beisebol não seja um dos esportes mais populares no Brasil, saiba que o processo para apostar é simples, conforme você pode conferir neste tutorial completo:

1 . Escolha uma casa de apostas confiável, recomendada pelo Lance!; 2 . Faça seu login ou crie uma conta; 3 . Adicione saldo à sua conta; 4 . Navegue até o beisebol na aba de esportes e selecione a liga (ex: MLB); 5 . Selecione sua aposta clicando ou tocando na odd do mercado escolhido; 6 . Confirme no bilhete inserindo o valor e finalizando a operação.

Todas as casas aceitam transações via Pix, com depósitos que costumam estar na faixa de R$1 a R$10. Já o valor do saque tem mais variações, conforme você pode conferir em nosso artigo que apresenta a plataforma que mais paga hoje.

Como funciona e quais são as regras do beisebol?

O beisebol é um esporte de turnos em que ataque e defesa não acontecem ao mesmo tempo. Durante nove entradas, chamadas innings, os times alternam entre arremessar e rebater, tentando marcar mais corridas que o adversário.

Confira agora tudo o que você precisa saber para entender o esporte e começar a fazer suas apostas:

Fundamentos do beisebol

O campo de beisebol tem formato de diamante, com quatro bases posicionadas em cada ponta, sendo que o home plate é o ponto inicial e final. O ataque ocorre quando um jogador rebate a bola e tenta avançar por essas bases.

O objetivo é simples: marcar mais corridas que o adversário. Cada vez que um rebatedor completa o circuito e pisa no home plate, a equipe soma um ponto. Mas se a defesa recupera a bola e chega à base antes do rival, o jogador do ataque é eliminado.

Andamento do jogo

Tudo começa com o duelo entre o arremessador e o rebatedor. O pitcher lança a bola em direção ao home plate enquanto o rebatedor tenta acertá-la com o taco. Caso a bola passe dentro da zona permitida, conta-se um strike.

Outro strike é computado se o rebatedor errar uma rebatida. Mas se o arremesso vem fora da zona a contagem vai para ball. Três strikes eliminam o rebatedor e tira o time de ataque da vez, enquanto quatro balls dão ao rebatedor o direito de ir para a primeira base.

Placar do jogo de beisebol

O placar mostra quantas corridas cada time marcou em cada uma das nove entradas. Placares baixos indicam a predominância dos arremessadores, enquanto mostradores altos mostram que os rebatedores estão levando a melhor.

Lembramos que, se houver empate após as nove entradas, o jogo prossegue para os extra innings, que continuam até que um time saia na frente ao final de uma delas.

Regras do Beisebol

Com tantos termos em inglês, o beisebol pode até parecer um esporte complicado. Mas nossa equipe preparou um guia didático com explicações detalhadas para ajudar os apostadores iniciantes.

Campo

O campo de beisebol é dividido em áreas específicas que determinam se uma bola rebatida é válida ou não. Essa divisão é essencial para entender lances de home run e jogadas na linha lateral. Veja a distinção de cada área:

Infield: área interna de terra ou grama onde ficam as bases e a ação principal; Outfield: gramado mais distante onde os jardineiros esperam as bolas longas; Fair: bola rebatida que cai dentro das linhas laterais e está em jogo; Foul: bola rebatida que sai pela lateral e não pode ser aproveitada pelo ataque.

Posições

Cada um dos nove jogadores em campo tem uma função específica na defesa. Conhecer essas posições ajuda a entender estatísticas e a importância de cada atleta:

Pitcher : arremessador que inicia todas as jogadas do lado defensivo;

: arremessador que inicia todas as jogadas do lado defensivo; Catcher : receptor agachado atrás do rebatedor que comanda a defesa;

: receptor agachado atrás do rebatedor que comanda a defesa; 1ª base : defende a base mais próxima e participa da maioria das eliminações;

: defende a base mais próxima e participa da maioria das eliminações; 2ª base : cobre a área entre primeira e segunda e participa de duplas jogadas;

: cobre a área entre primeira e segunda e participa de duplas jogadas; 3ª base : defende a região mais próxima do rebatedor, chamada de hot corner;

: defende a região mais próxima do rebatedor, chamada de hot corner; Shortstop : o infielder mais versátil, posicionado entre segunda e terceira base;

: o infielder mais versátil, posicionado entre segunda e terceira base; Jardineiros: três jogadores no outfield divididos em esquerdo, central e direito.

Entradas (inning)

Entrada é o período do jogo em que os dois times têm a chance de atacar e defender, de modo que cada entrada é dividida em duas metades: na parte superior, o time visitante rebate, e na parte inferior, é a vez do time da casa.

O jogo completo prevê nove dessas entradas. Se o time da casa já está vencendo na parte baixa da nona entrada, o jogo termina antes mesmo de completar todos os outs. Mas se o empate persistir até o final, o jogo continua com entradas extras até que haja um vencedor.

Eliminações (outs)

Cada meia-entrada termina quando a defesa consegue três eliminações. Mas existem outras formas de eliminar um adversário, conforme você pode ver em detalhes:

Três outs: encerram a meia-entrada e trocam os times de posição; Strikeout: acúmulo de três strikes do rebatedor; Flyout: ocorre quando a bola rebatida é pega no ar antes de tocar o chão; Groundout: quando a bola é rebatida no chão e o corredor é queimado na base.

Avanços de base

Os corredores avançam principalmente quando a bola é rebatida com segurança e encontra espaço no campo. Uma rebatida válida obriga o corredor a tentar a próxima base enquanto a defesa corre atrás da bola para tentar a eliminação. Veja outras formas de avanço:

Erro defensivo: falha da defesa permite que o corredor avance uma ou mais bases; Walk: 4 bolas dão ao rebatedor a primeira base e empurram corredores adiante; Hit by pitch: rebatedor acertado pelo arremesso ganha a primeira base; Wild pitch: arremesso que escapa do receptor permite avanço dos corredores; Passed ball: erro do receptor ao deixar a bola passar também libera avanços; Sacrifice fly: rebatedor é eliminado mas corredor avança após a recepção da bola; Sacrifice bunt: rebatedor sacrifica sua vez para empurrar corredores adiante; Roubo de base: corredor avança por conta própria enquanto o pitcher arremessa.

Estratégias e dicas para apostar em beisebol

Agora que você já conhece as regras e os mercados, chegou a hora de abordar estratégias para apostar no beisebol. Lembre-se que estudo e análise são importantes em toda aposta, mas ganham ainda mais peso em um esporte repleto de nuances.

Olho nos lançadores

O arremessador titular é o jogador mais importante em qualquer partida de beisebol. Um pitcher em noite inspirada pode anular completamente o ataque adversário, independentemente de quem está rebatendo.

Avalie sempre o desempenho recente do pitcher, não apenas a média da temporada. Tente ainda entender o estilo de cada arremessador para tentar prever se o jogo será de poucas ou muitas corridas.

Estatísticas merecem atenção

Fique de olho em números como o desempenho do bullpen, que são os arremessadores reservas, e a eficiência dos rebatedores contra arremessadores canhotos ou destros.

Uma dica importante: walks não contam como rebatidas válidas. Se você está apostando em Total Bases para um rebatedor como Shohei Ohtani, quatro walks não vão te ajudar em nada, então reveja as regras de cada mercado antes de arriscar um palpite.

Verifique se há jogos em sequência

A temporada da MLB é uma maratona, sendo que cada equipe cumpre com 162 jogos somente na temporada regular. O desgaste físico é um fator muitas vezes subestimado por quem aposta apenas olhando nomes e estatísticas de temporada.

Times que jogaram uma partida longa na noite anterior podem ter o bullpen cansado, o que aumenta as chances de corridas no dia seguinte. O fator viagem também pesa: um time que vem da Costa Oeste para jogar na Costa Leste pode ter desempenho abaixo da média.

Entenda a dinâmica das apostas ao vivo

Como o jogo não tem relógio e cada arremesso pode mudar o cenário, as odds oscilam o tempo todo, criando oportunidades para quem o apostador mais atento.

Se um pitcher favorito como Yoshinobu Yamamoto está sofrendo mais que o esperado, você pode encontrar uma odd de valor para o azarão ainda no início do jogo. Já um ataque que começa lento mas mostra sinais de melhora indica uma aposta em linhas de Over.

Vale a pena apostar em beisebol?

Sim, especialmente se você curte acompanhar ligas norte-americanas, têm disposição para estudar estatísticas e procura por um esporte com jogos relevantes a longo prazo. A MLB tem uma temporada ativa durante seis meses e ampla cobertura da mídia especializada.

Ligas nacionais do Sudeste Asiático e do Caribe também merecem atenção e estão disponíveis em diversas casas. Além disso, o Brasil vive um momento de ascensão, com participação na WBC 2026 e chances de classificação para a Olimpíada de 2028.

Por outro lado, lembramos que o beisebol é um esporte de variância alta, sendo que um único home run pode colocar por terra uma aposta que parecia segura. Por isso, a disciplina na gestão de banca é tão importante quanto o conhecimento do esporte.

Perguntas frequentes sobre apostas em beisebol

Ainda ficou com dúvidas sobre como apostar no beisebol? Confira as perguntas mais pesquisadas sobre o tema com respostas que podem ser úteis para você:

Como apostar na MLB?

Escolha uma casa confiável, faça seu cadastro, deposite via Pix e navegue até a seção de beisebol. Escolha um evento, insira o valor desejado e conclua a aposta.

O que é run line no beisebol?

É o handicap do esporte, sempre fixado em 1.5 corrida. O favorito com -1.5 precisa vencer por duas ou mais corridas, enquanto o azarão com +1.5 pode perder por até uma corrida que você ainda ganha a aposta.

Existe empate no beisebol?

Não, se o jogo terminar igual após as nove entradas, ele vai para entradas extras e continua até que um time saia na frente ao final de uma delas.

Como funcionam as apostas ao vivo na MLB?

As odds mudam a cada arremesso, conforme o que ocorre na partida. Se um time favorito está vencendo, por exemplo, as odds vão ficando mais baixas no decorrer do jogo.

Qual o melhor site para apostar em beisebol no Brasil?

O melhor site para apostar em beisebol é a bet365, com transmissão ao vivo da MLB, ferramentas como Cash Out e Bet Builder, além do Pagamento Antecipado, que paga a aposta se o time abrir cinco corridas de vantagem.

Dá para apostar no Mundial de Beisebol?

Sim, as principais casas de apostas do Brasil abrem mercados para apostas no WBC (World Baseball Classic), considerado o Mundial de Beisebol.

