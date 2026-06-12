Costa do Marfim x Equador Palpite – Análise e odds (14/06)

Veja os principais palpites de Costa do Marfim x Equador pela Copa do Mundo 2026

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A Costa do Marfim reencontra a Copa do Mundo depois de 12 anos de ausência e terá o Equador como primeiro adversário pelo Grupo E, no domingo, no Lincoln Financial Field, em Filadélfia.

Os marfinenses, 33º no ranking da FIFA, não participavam do torneio desde 2014 e carregam um retrospecto incômodo de três eliminações consecutivas na fase de grupos (2006, 2010, 2014).

Do outro lado, o Equador chega como vice-líder das eliminatórias sul-americanas, atrás apenas da Argentina, e ocupa a 24ª posição do ranking da FIFA.

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Melhores palpites para Costa do Marfim x Equador pela Copa do Mundo

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Análise da partida - A defesa mais sólida das Américas contra o ataque mais prolífico da África

A campanha da Costa do Marfim nas eliminatórias da CAF impressiona pelos números absolutos: dez jogos, oito vitórias e dois empates, com 25 gols marcados e nenhum sofrido. Nenhuma outra seleção africana marcou tantos gols no processo classificatório, e o aproveitamento de zero gol sofrido em dez partidas indica uma solidez defensiva rara.

O técnico Emerse Faé consolidou um sistema 4-3-3 apoiado na intensidade física do meio-campo formado por Franck Kessié, Seko Fofana e Ibrahim Sangaré. Pelos lados do campo, Amad Diallo e Simon Adingra oferecem velocidade e capacidade de desequilíbrio individual, enquanto Evann Guessand atua como referência no ataque.

A derrota para o Egito por 3 x 2 nas quartas de final da Copa Africana de Nações 2025/26, porém, expôs vulnerabilidades quando os Elefantes enfrentam adversários que pressionam alto e exploram transições rápidas. Na preparação para a Copa do Mundo, os resultados foram animadores: goleada por 4 x 0 sobre a Coreia do Sul, vitória por 1 x 0 sobre a Escócia e triunfo de virada por 2 x 1 diante da França.

O Equador, comandado pelo argentino Sebastián Beccacece desde agosto de 2024, construiu a classificação sobre uma base defensiva excepcional. Em 18 jogos pelas eliminatórias da CONMEBOL, La Tri sofreu apenas cinco gols e manteve a rede intacta em 13 partidas, o melhor desempenho defensivo entre todas as seleções sul-americanas no ciclo.

Os 14 gols marcados nesse período revelam a principal limitação: a falta de poder ofensivo. Quatro das cinco últimas rodadas das eliminatórias da CONMEBOL terminaram em 0 x 0, com a exceção sendo uma vitória por 1 x 0 sobre o Brasil.

A zaga formada por Willian Pacho (PSG) e Piero Hincapié (Arsenal), protegida por Moisés Caicedo (Chelsea) no meio-campo, compõe um dos setores defensivos mais qualificados do torneio. Na sequência de amistosos pré-Copa, o Equador empatou com Marrocos (1 x 1) e Holanda (1 x 1), antes de vencer a Arábia Saudita (2 x 1) e golear a Guatemala por 3 x 0.

A seleção equatoriana acumula uma sequência de 19 jogos sem derrota, a mais longa de sua história recente.

Confrontos diretos entre Costa do Marfim e Equador

Este será o primeiro encontro entre as duas seleções na história do futebol.

Não há qualquer registro de partida oficial ou amistosa entre Costa do Marfim e Equador em competições da FIFA, amistosos internacionais ou torneios regionais.

A ausência de precedentes torna a análise tática e o desempenho recente de cada equipe os únicos parâmetros confiáveis para projetar o confronto.

Para a Costa do Marfim, a referência mais próxima são os duelos em Copas passadas contra seleções sul-americanas, incluindo derrotas para a Argentina em 2006 e para a Colômbia em 2014, mas também vitórias sobre a Sérvia e Montenegro (2006) e a Coreia do Norte (2010).

O Equador, por sua vez, enfrentou seleções africanas apenas em amistosos esporádicos, sem um padrão recente que permita extrapolar conclusões.

Notícias de Costa do Marfim x Equador

Costa do Marfim: desfalques e dúvidas

A principal baixa confirmada da Costa do Marfim é o zagueiro Evan Ndicka, da Roma.

O defensor sofreu uma lesão de segundo grau no tendão da coxa direita no final da temporada italiana e não se recuperou a tempo da estreia na Copa.

A ausência de Ndicka obriga Emerse Faé a reorganizar a zaga, com Emmanuel Agbadou (Bediktad) como substituto mais provável ao lado de Odilon Kossounou (Atalanta).

Ousmane Diomandé (Sporting) e Wilfried Singo (Galatasaray) também estão disponíveis para a linha defensiva.

No mais, o elenco está completo e sem suspensões, já que se trata de uma competição nova.

Provável escalação da Costa do Marfim (4-3-3): Yahia Fofana; Guéla Doué, Emmanuel Agbadou, Odilon Kossounou e Ghislain Konan; Seko Fofana, Franck Kessié e Ibrahim Sangaré; Amad Diallo, Evann Guessand e Yan Diomandé. Técnico: Emerse Faé.

Equador: desfalques e dúvidas

A principal preocupação do Equador envolve o capitão Enner Valencia, de 36 anos.

O atacante do Pachuca lidou com um problema na panturrilha durante a preparação e foi poupado do amistoso contra a Guatemala, mas treinou normalmente nos dias seguintes.

Beccacece sinalizou que não arriscaria seu artilheiro histórico (49 gols em 105 seleções) em amistosos e que a prioridade era tê-lo disponível para a estreia.

A expectativa é de que Valencia esteja em campo contra a Costa do Marfim, possivelmente como titular.

Caso não tenha condições, Jordy Caicedo ou Kevin Rodríguez assumiriam a posição de centroavante.

O restante do elenco equatoriano está à disposição, incluindo Moisés Caicedo, que teve a suspensão do final das eliminatórias perdoada pela FIFA para o torneio.

Provável escalação do Equador (4-2-3-1): Hernán Galíndez; Joel Ordóñez, Willian Pacho, Piero Hincapié e Pervis Estupiñán; Moisés Caicedo e Alan Franco; Nilson Angulo, Kendry Páez e Gonzalo Plata; Enner Valencia. Técnico: Sebastián Beccacece.

Destaques individuais de Costa do Marfim x Equador

Destaque da Costa do Marfim Amad Diallo 4 Gols nas eliminatórias da Copa (artilheiro da equipe) 19 Seleções pela Costa do Marfim 2G 2A Gols e assistências na Premier League 2025-26 6 Gols internacionais em 19 jogos Destaque do Equador Moisés Caicedo 61 Seleções pelo Equador (com apenas 24 anos) 3 Gols na Premier League 2025-26 (melhor marca pessoal) 159 Desarmes vencidos na Premier League 2025-26 33 Jogos disputados na PL 2025-26 (2.801 minutos)

Os técnicos - Experiências distintas na maior vitrine do futebol

Emerse Faé

O técnico da Costa do Marfim assumiu o cargo em circunstâncias improváveis: foi promovido de auxiliar a treinador principal durante a Copa Africana de Nações de 2023, disputada em janeiro de 2024 na própria Costa do Marfim, substituindo Jean-Louis Gasset.

Sob seu comando, os Elefantes completaram uma reviravolta histórica e conquistaram o título continental com uma vitória por 2 x 1 sobre a Nigéria na final, e depois conduziram a seleção a uma campanha invicta nas eliminatórias da Copa do Mundo.

Sebastián Beccacece

O argentino nunca atuou como jogador profissional e construiu a carreira como auxiliar de Jorge Sampaoli antes de comandar clubes como Racing, Independiente e Elche.

Assumiu o Equador em agosto de 2024 e transformou a seleção em uma das mais difíceis de bater no continente, perdendo apenas uma partida em mais de 20 jogos à frente da equipe e alcançando a segunda posição nas eliminatórias da CONMEBOL.

Análise tática de Costa do Marfim x Equador

A Costa do Marfim deve atuar no 4-3-3 que consolidou nas eliminatórias, com Sangaré como primeiro volante e Kessié e Seko Fofana ocupando funções híbridas de criação e recuperação.

A principal arma ofensiva é a transição rápida pelos lados do campo, onde Amad Diallo e Yan Diomandé buscam situações de um contra um.

O Equador, por outro lado, tende a se organizar em um 4-2-3-1 compacto, com Caicedo e Alan Franco protegendo a zaga e Kendry Páez conectando meio-campo e ataque.

A linha defensiva de quatro, com Pacho e Hincapié centralizados e os laterais Estupiñán e Ordóñez prontos para avançar ou retrair conforme o momento, é o maior trunfo tático de Beccacece.

O ponto-chave do duelo está no corredor direito da Costa do Marfim: Amad Diallo contra Pervis Estupiñán. Se Diallo conseguir criar superioridade nessa faixa, a Costa do Marfim pode encontrar espaços para finalizar.

Caso o Equador neutralize essas investidas e force o jogo para o centro do campo, onde Caicedo domina, a tendência é de um jogo truncado com poucas chances claras. A fragilidade marfinense sem Ndicka na saída de bola pode ser explorada pela pressão alta do Equador, que costuma marcar na metade de campo adversária.

Prognóstico de placar exato para Costa do Marfim x Equador

Previsão de placar Costa do Marfim 0 x 1 Equador - Odd 5,50 na Br4bet O Equador reúne a consistência defensiva e a experiência competitiva necessárias para sair com os três pontos de uma partida inaugural que deve ser definida nos detalhes. A ausência de Ndicka na zaga marfinense reduz a capacidade de saída de bola da Costa do Marfim, e Beccacece sabe como montar equipes que controlam jogos de margem curta. O Equador sofreu apenas cinco gols em 18 jogos nas eliminatórias da CONMEBOL, o melhor registro defensivo sul-americano A Costa do Marfim nunca passou da fase de grupos em três participações anteriores em Copas do Mundo (2006, 2010 e 2014), acumulando um retrospecto de 3V 1E 5D no torneio O Equador acumula 19 jogos sem derrota, a maior sequência invicta da seleção em sua história recente A ausência de Evan Ndicka (lesão no tendão) enfraquece a saída de bola e a organização defensiva dos marfinenses Estreias de Copa do Mundo tendem a ser cautelosas: na Copa de 2018, a média da 1ª rodada de grupos foi de 2,38 gols por jogo, abaixo da média geral do torneio

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 11h35. (12/06) O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.