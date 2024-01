FAQs: Melhores casas de apostas na NBA



Ainda tem alguma dúvida sobre como apostar na NBA e como funcionam as apostas de basquete? Então, antes de fechar este artigo, leia as respostas para as perguntas frequentes abaixo.



Como posso me cadastrar em uma casa para apostar na NBA?



A princípio, você pode clicar nos botões da tabela acima para ir direto para qualquer um dos sites de aposta da lista e criar a sua conta. A fim de cadastrar-se, tudo o que você precisa é preencher o formulário de registro com seus dados pessoais.



Em seguida, você deve depositar fundos em sua conta antes de fazer as suas primeiras apostas. Aliás, neste processo, lembre-se de resgatar o seu bônus de boas-vindas para ter ainda mais benefícios para apostar na NBA.



Quais mercados de apostas estão disponíveis para a NBA?



Há dezenas de mercados disponíveis para as partidas da NBA nos sites de apostas. No entanto, os mais populares são os handicaps de pontos das equipes, total de pontos, resultado final do jogo assim como mercados de intervalo.



A fim de conferir todos os mercados para um evento específico da liga nacional de basquete dos Estados Unidos, visite o site de apostas em questão.



Quando começa a temporada da NBA?



A princípio, as temporadas da NBA começam em outubro e têm as suas finais ao longo de junho. No entanto, esse calendário pode ser levemente alterado a cada ano de acordo com os acontecimentos e planejamento da liga.



Como funcionam as temporadas da NBA?



As temporadas da NBA são divididas em várias etapas. Ou seja, em primeiro lugar há a etapa de drafts onde as equipes podem escolher novos jogadores profissionais de basquete. Em seguida, há o início da temporada regular.



Na temporada regular, todas as 30 equipes jogam 82 partidas umas contra as outras. De acordo com a sua pontuação na sua conferência, as equipes se classificam para os playoffs.



Por fim, o mata-mata entre as os melhores times da liga começa até que sobrem apenas duas equipes campeãs de cada conferência. Então, eles devem jogar as finais em um formato melhor de sete.



Onde assistir a NBA?



No Brasil, a NBA é transmitida na TV aberta pela emissora Band. Já na TV fechada, os responsáveis pela transmissão dos jogos são a ESPN e a SportTV. Além disso, todos os jogos são transmitidos via streaming no NBA League Pass.