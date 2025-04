Como apostar em tênis: odds, dicas e melhores sites de apostas

Veja o guia completo e aprenda como apostar em tênis com sucesso neste ano. No nosso artigo, mesmo os novos apostadores vão entender como funcionam os odds e quais são os mercados de aposta neste esporte. Adicionalmente, confira quais são os melhores torneios e sites confiáveis. Por fim, acesse também uma lista com os melhores sites para apostar em tênis no Brasil.

Não se esqueça de que somente pessoas com mais de 18 anos podem fazer apostas. Ademais, é importante sempre jogar com responsabilidade.

Sites para apostar em tênis: ofertas disponíveis

Confira algumas casas de apostas para apostar em tênis. Também listamos alguns recursos em destaque para apostas esportivas.



Todas as empresas são confiáveis, licenciadas por autoridades internacionais e possuem uma boa reputação no Brasil. De toda forma, recomendamos que nossos leitores só abram uma conta em sites em que se sintam seguros, baseados nos seus próprios critérios e opiniões.



Em todas as plataformas, apenas pessoas a partir de 18 anos de idade podem se inscrever. Adicionalmente, selecionamos algumas promoções, mas todos os termos e condições aplicáveis devem ser verificados diretamente nas páginas das empresas.

Como nós selecionamos nossas plataformas para apostar em tênis

Nossa equipe editorial selecionou os melhores sites de apostas baseados em alguns critérios que consideramos bem importantes. O primeiro deles é, claro, o fato de serem empresas sérias, regulamentadas e com reputação consolidada no Brasil.



Passado esse ponto, pegamos os sites que possuem um interessante portfólio de mercados de apostas no tênis. Afinal, sabemos que a diversidade de opções faz toda a diferença para proporcionar uma experiência mais completa.



Adicionalmente, também consideramos os sites de apostas esportivas com odds interessantes. Isso porque sabemos que esse é o critério que será levado em conta, na prática, no momento de fazer apostas no tênis.



Além disso, encontramos casas de apostas que transmitem o evento em vídeo, mais um ponto bem positivo. Assim, o cliente consegue acompanhar o jogo pelo mesmo site ou aplicativo, de qualquer lugar, sem precisar acompanhar pela TV ou serviço de streaming.



Em conclusão, há muitas casas de apostas que proporcionam uma ótima cobertura dos torneios de tênis e em que os nossos leitores podem curtir as várias probabilidades de apostas no tênis.



Recomendamos que você só crie uma conta em sites em que se sinta confortável para isso. Adicionalmente, comece jogando valores baixos e sempre deposite apenas quantias que possam ser perdidas com as apostas. Jogue com responsabilidade.

Como apostar em tênis - Guia para iniciantes para apostas no tênis

O tênis é um esporte que possui adeptos no mundo todo. Antes de começar a se debruçar nas estratégias de sucesso para apostar no tênis, sugerimos que você se atualize sobre as principais regras do jogo.



As partidas podem ser disputadas por dois jogadores adversários ou por duplas adversárias. Há duplas formadas por jogadoras mulheres, jogadores homens e duplas mistas (um homem e uma mulher).



As partidas são disputadas em três ou cinco sets, a depender da competição. Em caso de empate do set, a vitória é disputada no tie-break.



As quadras podem ser de saibro, piso duro ou grama. Todos esses fatores e os impactos nas jogadas podem ser fundamentais para você formar boas estratégias de apostas no tênis.

Odds de apostas em tênis explicadas

Ainda neste artigo, você terá acesso a informações que ajudarão a conseguir mais fundamentos para apostar no tênis.



O ponto mais importante para montar suas estratégias de apostas no tênis é entender como funcionam os odds, que são as probabilidades em apostas esportivas. Abaixo, explicamos os principais conceitos.

Maneiras de representar odds: frações, decimais e moneyline

As odds decimais são as mais utilizadas no Brasil e muito fáceis de interpretação. Ou seja, fica fácil visualizar os favoritos ou não em um determinado jogo. Nelas, um resultado provável pode ser representado por 1.5.



Neste exemplo, quem aposta R$1 receberá R$1,50 em caso de acerto. Já um resultado menos provável pode ser representado por 10.0. Ou seja, em caso de acerto, o apostador leva R$10 por cada R$1 investido.



Adicionalmente, existem as odds fracionárias, que são o padrão das apostas no Reino Unido. Quem prefere este modelo descobre que os valores são representados com números separados por uma barra ou hífen. Dessa forma, se você encontrar uma aposta 3/1 significa que, em caso de acerto em uma aposta de R$1, o jogador levará R$3.



Por fim, as odds moneyline, muito usadas nos Estados Unidos, mostram os valores dos odds com sinais de mais ou menos. Com isso, o apostador descobre quanto precisa para ganhar R$100 em uma determinada aposta. Por exemplo, com um odd de -200, o usuário precisa apostar R$200 para ganhar R$100. Já na aposta com odd +200, basta apostar R$100 para poder ganhar R$200.



Em conclusão, o modelo decimal parece bem mais fácil para a compreensão dos iniciantes. De toda forma, nossa dica é que você sempre confira os valores de eventuais retornos nos seus boletins de aposta. Assim, fica mais fácil entender qual a dinâmica e os possíveis ganhos nas apostas. Com esse exercício, em pouco tempo, mesmo os iniciantes estarão mais familiarizados com a interpretação dos odds.

Ir para a bet365 >>

.

Mercados de aposta em tênis

As estratégias de sucesso para apostar no tênis ficam mais complexas a partir do momento em que o apostador percebe que não pode fazer palpites apenas na vitória de um determinado atleta. Isso porque os jogadores encontram também outros mercados de apostas, ou seja, outros cenários em que podem palpitar e talvez ganhar uma aposta no tênis.



Confira abaixo alguns exemplos de mercados de apostas no tênis e descubra como otimizar seus resultados nesse tipo de palpite. Vale lembrar que os mercados de apostas no tênis podem variar de acordo com a casa de aposta, com o torneio e com o jogo em questão.



Para verificar quais são as opções, acesse a casa de apostas de sua preferência e procure pelo jogo ou torneio de seu interesse. Assim, será possível conferir quais são as apostas disponíveis. Em algumas casas de apostas, há o recurso de personalizar ou criar apostas, em que diversas combinações mais complexas podem ser feitas.



O fato de combinar mercados de apostas, de forma combinada ou múltipla, pode garantir odds mais altos, Como a aposta passa a depender de vários resultados e todos precisam ocorrer, o risco aumenta, assim como os odds.



Por isso, uma dica para otimizar suas estratégias de apostas no tênis é procurar apostas combinadas ou múltiplas.

Ir para a bet365 >>

Apostas em partidas

Em cada confronto de tênis, os usuários dos sites de apostas encontram algumas opções de palpites interessantes, tais como atleta que vai ganhar a partida e se algum atleta vai vencer sets seguidos. Essa é a aposta mais básica, você pode torcer bastante para o seu atleta preferido e ainda ganhar uma aposta.

Aposta no vencedor de um torneio

Ao se preparar para apostar em dicas de tênis, os jogadores também podem gostar de apostar no resultado final de uma competição. Neste caso, o palpite pode ser feito diretamente no vencedor, mesmo antes de partidas classificatórias. Em um primeiro momento, os odds podem ser mais altos, já que os resultados dos jogos decisivos ainda são desconhecidos.

Aposta em sets

Existem também mercados de apostas no tênis focados em cada um dos sets. Desde o primeiro set, é possível ver quem será o Ganhador do set, o Total de Games no set e o Resultado do Game no set.

Apostas em tênis - handicaps

Nessa modalidade de apostas no valor do tênis, as plataformas de apostas equilibram os oponentes. Com isso, os azarões e favoritos ficam com uma vantagem calculada, deixando os jogos mais emocionantes.

Apostas em tênis over/under

Neste caso, os apostadores jogam com as estatísticas over/under (ou acima e abaixo) em um determinado mercado de aposta no tênis. Como, por exemplo, o total de sets ou games.

Outras apostas de tênis

Número de aces, número de faltas, total de tir breaks e duração da partida são alguns exemplos de mercados de apostas do tênis que podem ser encontrados em alguns torneios.



Aliás, em algumas competições, os apostadores também podem fazer palpites em opções como:

Saque Mais Rápido do Torneio

Quantos Sets o Tenista Perderá Durante o Torneio?

Partida com o Maior Número de Games/ Partida com o Menor Número de Games

Finalistas

Nacionalidade do Vencedor

Melhor Nacionalidade

Em conclusão, as alternativas dependem muito do jogo, do torneio e do site de apostas escolhido.



.

Principais torneios para apostar em tênis

Se você quer montar as suas melhores estratégias de sucesso para apostar no tênis, você precisa acompanhar os torneios Grand Slam (ou majors). Esses são os quatro eventos mais importantes do esporte e são disputados anualmente.

Aberto da Austrália

No início do ano, há o Australian Open ou Aberto da Austrália. Há disputas simples e em duplas no verão australiano. Tradicionalmente, os jogos são realizados em quadras com piso duro.

Roland Garros

O Aberto da França ou Torneio de Roland Garros é realizado em quadra de saibro, com disputa em 3 sets para as jogadores e 5 sets para os atletas homens.

Wimbledon

O torneio realizado no Reino Unido é o mais antigo do mundo e mantém seu prestígio. É o único dos quatro torneios do Grand Slam disputado em quadras com grama.

US Open

Por fim, o Aberto dos Estados Unidos ou Open US é o quarto dos Grand Slams do ano. As competições acontecem em agosto e setembro. Assim como a competição da Austrália, a competição é em quadras com piso duro.

Apostar em tênis - Estratégias e dicas

Existem diferentes fatores que podem ser considerados quando você quer apostar em tênis. Abaixo, listamos alguns pontos que podem lhe ajudar a desenvolver suas estratégias de apostas no tênis.

Performance prévia

Para começar, o desempenho de um tenista nos torneios anteriores é um aspecto importante para imaginar qual será a atuação dele em uma nova competição.

Preparação física

A preparação física dos tenistas também faz toda a diferença no desempenho dos atletas. Pesquisar se eles estão preparados, com bom condicionamento e sem lesões é parte do trabalho de casa dos apostadores que querem talvez ganhar dinheiro apostando no tênis.

Piso da quadra

Como explicamos acima, a superfície dos jogos de tênis faz toda a diferença. Diferentes atletas podem ter resultados melhores no saibro, grama ou pisos duros.

Motivação

A motivação dos atletas também impacta diretamente seus resultados. Novos tenistas podem querer alcançar posições de destaque e os tenistas famosos podem querer ficar invictos em torneios importantes. Diferentes motivações podem garantir resultados bem diferentes.

Condições de jogo

Diversas questões de fora das quadras podem impactar as condições de jogo, incluindo fatores climáticos. Temperatura, ocorrência de chuva e outras situações podem fazer a diferença nas partidas.

Adversário destro ou canhoto

As estratégias dos tenistas precisam ser adaptadas de acordo com adversário, inclusive levando em conta se o oponente é destro ou canhoto. Saber se adaptar a esse fator pode ser primordial para obter um bom resultado.

Confrontos

Grandes confrontos podem também impactar os resultados das apostas. Em alguns casos, os atletas podem ter um melhor ou pior desempenho em confrontos com determinados oponentes.

Apostas ao vivo em tênis

As apostas ao vivo são a chance de fazer palpites enquanto os sets estão ocorrendo. Para acessá-las, basta encontrar a página de AO VIVO na sua operadora de apostas preferida. Além disso, diversas marcas transmitem em vídeo as partidas. Para acessar, é necessário ter feito login e ter saldo em conta.



Vale lembrar que nem todos os eventos possuem streaming em vídeo em todas as marcas. Em caso de dúvidas, entre em contato com o suporte ao cliente do site que você possui cadastro.



Além disso, as transmissões em vídeo podem sofrer com pequenos atrasos, o chamado delay. Neste caso, as casas de apostas não se responsabilizam por decisões que tenham sido tomadas e prejudicadas em função desse atraso.