Holanda x Japão Palpite – Análise e odds (14/06)

Palpites Rápidos Melhor palpite: Vitória da Holanda – 1,94 na Br4Bet Dica com boas chances: Menos de 2,5 gols – 1,88 na BetMGM Aposta de valor: Cody Gakpo marcar a qualquer momento – 3,00 na Vbet Placar provável: Holanda 1 x 0 Japão – 7,50 na Br4Bet

Holanda e Japão se enfrentam neste domingo (14), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. O duelo reúne duas seleções que dominaram seus respectivos caminhos nas Eliminatórias e chegam ao Mundial com elencos formados por jogadores de alto nível no futebol europeu.

A Holanda terminou a classificatória com seis vitórias e dois empates em oito jogos, 27 gols marcados e apenas quatro sofridos. O Japão foi ainda mais dominante, com 54 gols em 16 partidas e só três gols sofridos, além de vitórias recentes contra Inglaterra e Brasil em amistosos. Confira os palpites do Lance para a estreia das seleções no mundial e também outras dicas de aposta para a copa do mundo.

Melhores palpites para Holanda x Japão pela Copa do Mundo

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Análise da partida - Holanda busca confirmar favoritismo, Japão quer surpreender

A Holanda chega ao Mundial como uma das seleções mais fortes do Grupo F e com campanha consistente nas Eliminatórias. A equipe de Ronald Koeman liderou o Grupo G sem derrotas, com 20 pontos, e teve um ataque produtivo. As goleadas sobre Malta, Finlândia e Lituânia elevaram os números, mas os dois empates contra a Polônia mostraram dificuldade contra adversários compactos e perigosos em transição.

O elenco mantém referências importantes. Memphis Depay, jogador do Corinthians e maior artilheiro da história da seleção, segue como ponto central do ataque. Cody Gakpo, pelo lado esquerdo, é a principal arma de velocidade e finalização, enquanto Tijjani Reijnders ganhou peso como motor criativo no meio-campo.

A preparação, porém, deixou sinais de alerta. O empate com o Equador e a derrota para a Argélia expuseram problemas contra blocos baixos e equipes reativas. A vitória sobre o Uzbequistão, no último teste antes do Mundial, veio por 2 x 1, mas com dois pênaltis convertidos por Gakpo e desempenho coletivo abaixo do esperado.

O Japão chega em seu melhor momento coletivo no ciclo. A seleção foi a primeira a se classificar fora dos países-sede e dominou as Eliminatórias Asiáticas, com apenas uma derrota em 16 jogos. Embora o nível da oposição precise ser ponderado, os números mostram uma equipe organizada, agressiva e muito eficiente.

Os amistosos recentes deram ainda mais força ao argumento japonês. A equipe venceu Escócia e Inglaterra por 1 x 0, fora de casa, mostrando capacidade de competir em cenários de pressão. O modelo de Hajime Moriyasu combina bloco compacto, intensidade sem a bola e transições rápidas com jogadores tecnicamente qualificados.

A preocupação está no setor ofensivo. Kaoru Mitoma e Takumi Minamino, dois dos principais nomes da campanha, estão fora por lesão. Ainda assim, o Japão mantém profundidade com Takefusa Kubo, Junya Ito, Daichi Kamada, Ritsu Doan e Ayase Ueda. A sequência de cinco vitórias seguidas sem sofrer gols indica uma seleção confiante, mesmo desfalcada.

Confrontos diretos entre Holanda x Japão

Holanda e Japão se enfrentaram apenas três vezes na história, com vantagem para os europeus. Foram duas vitórias holandesas e um empate, sem triunfos japoneses até aqui.

O primeiro duelo aconteceu em setembro de 2009, em amistoso disputado em Enschede. A Holanda venceu por 3 x 0, em atuação dominante de uma equipe que chegaria à final da Copa do Mundo no ano seguinte. Em 2010, as seleções voltaram a se encontrar, agora pela fase de grupos do Mundial da África do Sul, e os holandeses venceram por 1 x 0, com gol de Wesley Sneijder.

O confronto mais recente foi em novembro de 2013, em Genk, na Bélgica. A Holanda abriu 2 x 0 com gols de Rafael van der Vaart e Arjen Robben, mas o Japão reagiu com Yuya Osako e Keisuke Honda para buscar o empate por 2 x 2. Desde então, as seleções não se enfrentaram.

Notícias de Holanda x Japão

Holanda: desfalques e dúvidas

Bart Verbruggen é a principal preocupação da Holanda. O goleiro do Brighton sofreu uma pancada no quadril direito durante o amistoso contra o Uzbequistão e perdeu treinos na sequência. Koeman afirmou que acredita na recuperação, mas a decisão será tomada perto do jogo. Caso não tenha condições, Mark Flekken deve assumir o gol.

Xavi Simons é o grande desfalque confirmado. O meia do Tottenham rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em maio e foi cortado antes da convocação. Sem ele, a Holanda perde um jogador capaz de acelerar entre meio e ataque com passes verticais.

Jurrien Timber também está fora. O zagueiro do Arsenal sofreu lesão na virilha e foi substituído por Lutsharel Geertruida na lista final. A tendência é que Koeman mantenha o 4-3-3, com Virgil van Dijk liderando a defesa.

No meio-campo, Frenkie de Jong e Ryan Gravenberch devem formar a base de controle, com Reijnders em função mais avançada. No ataque, Donyell Malen, Memphis Depay e Cody Gakpo compõem o trio mais provável.

Provável escalação da Holanda (4-3-3): Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk e Micky van de Ven; Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Memphis Depay e Cody Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.

Japão: desfalques e dúvidas

O Japão perdeu duas peças fundamentais para o Mundial. Kaoru Mitoma, ponta do Brighton e autor do gol da vitória sobre a Inglaterra em Wembley, foi cortado após sofrer lesão no tendão da coxa. A ausência reduz bastante o poder de desequilíbrio pelo lado esquerdo.

Takumi Minamino também está fora. O meia-atacante do Monaco rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em dezembro e não se recuperou a tempo. Sem Mitoma e Minamino, Moriyasu precisa reorganizar a criação ofensiva.

A boa notícia é o retorno de Takehiro Tomiyasu. O zagueiro do Ajax não atuava pela seleção desde junho de 2024, mas foi incluído na lista final e deve começar como titular. Yuto Nagatomo, aos 39 anos, disputa sua quinta Copa do Mundo consecutiva e será opção na lateral.

Moriyasu deve manter o 3-4-2-1 usado nos amistosos recentes. Kubo e Junya Ito são os favoritos para atuar atrás de Ayase Ueda, enquanto Ritsu Doan e Keito Nakamura disputam espaço pelos corredores.

Provável escalação do Japão (3-4-2-1): Zion Suzuki; Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu e Ko Itakura; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Ao Tanaka e Keito Nakamura; Junya Ito e Takefusa Kubo; Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.

Destaques individuais de Holanda x Japão

Jogador destaque · Holanda Cody Gakpo 20 Gols pela seleção holandesa em 50 jogos 12 Participações em gol na Premier League 2025/26 (7 gols + 5 assistências) 3 Gols na fase de grupos da Copa do Mundo de 2022 (marcou em todos os três jogos) 87 Finalizações na Premier League 2025/26 (21 no alvo) Jogador destaque · Japão Takefusa Kubo 7 Gols pela seleção japonesa em 49 jogos 6 Participações em gol na La Liga 2025/26 (2 gols + 4 assistências) 7,05 Nota média FotMob na La Liga 2025/26 pela Real Sociedad 1 Título de Copa do Rei conquistado em 2025/26 com a Real Sociedad

Os técnicos - Koeman busca título inédito, Moriyasu aposta no coletivo

Ronald Koeman

Ronald Koeman, de 63 anos, está em sua segunda passagem pela seleção holandesa. Ex-zagueiro artilheiro, com história por Ajax, PSV e Barcelona, voltou ao cargo em 2023 após um primeiro ciclo entre 2018 e 2020.

Nas Eliminatórias, consolidou um 4-3-3 funcional, com Van Dijk como líder defensivo e a dupla De Jong-Gravenberch controlando o meio-campo. Contra o Japão, Koeman precisará encontrar soluções para furar um bloco compacto sem perder equilíbrio defensivo. A Holanda tem mais força individual, mas não pode oferecer campo aberto para as transições japonesas.

Hajime Moriyasu

Hajime Moriyasu, de 57 anos, está no comando do Japão desde 2018 e disputa sua segunda Copa do Mundo consecutiva. Em 2022, levou a seleção a vitórias históricas sobre Alemanha e Espanha antes da queda nos pênaltis para a Croácia.

Seu trabalho divide opiniões. Há reconhecimento pela organização defensiva e pela força coletiva, mas também críticas ao conservadorismo em momentos decisivos. Mesmo assim, o Japão chega a 2026 com um modelo mais maduro e um elenco mais profundo.

Análise tática de Holanda x Japão

A Holanda deve assumir o controle da posse de bola, com Frenkie de Jong comandando a construção das jogadas desde o meio-campo. Ryan Gravenberch terá liberdade para avançar, enquanto Tijjani Reijnders buscará ocupar os espaços entre as linhas para conectar a transição entre defesa e ataque.

As principais ameaças ofensivas da equipe holandesa devem surgir pelos corredores. Cody Gakpo tende a partir da esquerda em direção à área, enquanto Denzel Dumfries oferece profundidade pelo lado direito. Sem Xavi Simons, a seleção pode recorrer com mais frequência aos cruzamentos e às bolas paradas para criar perigo.

O Japão deve responder com um bloco mais compacto e focado nas transições rápidas. Jogadores como Takefusa Kubo, Junya Ito e Ritsu Doan podem explorar os espaços deixados pelos avanços dos laterais holandeses, especialmente quando a equipe europeia estiver mais exposta defensivamente.

A disputa no meio-campo será determinante para o rumo da partida. Ao Tanaka e Daichi Kamada terão a missão de reduzir a influência de De Jong e impedir que Reijnders encontre liberdade para criar. Além disso, as bolas paradas podem ganhar importância, já que a Holanda possui vantagem física com nomes como Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke e Dumfries.

Prognóstico de placar exato para Holanda x Japão

🎯 Palpite do Lance! Holanda 1 x 0 Japão - Odd 7,50 na Br4Bet O equilíbrio tático entre Holanda e Japão aponta para uma partida disputada e com poucas oportunidades claras. Embora os japoneses tenham organização suficiente para dificultar a criação adversária, a maior qualidade individual dos holandeses e sua força nas bolas paradas podem ser determinantes para uma vitória por margem mínima. A Holanda marcou 27 gols em oito jogos nas Eliminatórias Europeias e nunca perdeu para o Japão nos três confrontos entre as equipes

nas Eliminatórias Europeias e nunca perdeu para o Japão nos três confrontos entre as equipes Cody Gakpo marcou em todos os três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, finalizando com três gols no torneio

da Copa do Mundo de 2022, finalizando com três gols no torneio O Japão não sofreu gol nos últimos cinco amistosos , incluindo vitórias sobre Inglaterra e Escócia

, incluindo vitórias sobre Inglaterra e Escócia O Japão perdeu Mitoma e Minamino por lesão, seus dois principais atacantes das Eliminatórias

A Holanda venceu suas últimas quatro estreias em Copas do Mundo e nunca foi eliminada na fase de grupos quando se classificou para o torneio

+18. Aposte com responsabilidade. Odds coletadas às 13h15 (12/06). O Lance recomenda apenas casas de aposta legalizadas no Brasil.