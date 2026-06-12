Holanda x Japão Palpite – Análise e odds (14/06)
Confira os palpites e informações de Holanda x Japão pela Copa do Mundo
Holanda e Japão se enfrentam neste domingo (14), no AT&T Stadium, em Arlington, no Texas, pela primeira rodada do Grupo F da Copa do Mundo de 2026. O duelo reúne duas seleções que dominaram seus respectivos caminhos nas Eliminatórias e chegam ao Mundial com elencos formados por jogadores de alto nível no futebol europeu.
A Holanda terminou a classificatória com seis vitórias e dois empates em oito jogos, 27 gols marcados e apenas quatro sofridos. O Japão foi ainda mais dominante, com 54 gols em 16 partidas e só três gols sofridos, além de vitórias recentes contra Inglaterra e Brasil em amistosos. Confira os palpites do Lance para a estreia das seleções no mundial e também outras dicas de aposta para a copa do mundo.
Melhores palpites para Holanda x Japão pela Copa do Mundo
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Análise da partida - Holanda busca confirmar favoritismo, Japão quer surpreender
A Holanda chega ao Mundial como uma das seleções mais fortes do Grupo F e com campanha consistente nas Eliminatórias. A equipe de Ronald Koeman liderou o Grupo G sem derrotas, com 20 pontos, e teve um ataque produtivo. As goleadas sobre Malta, Finlândia e Lituânia elevaram os números, mas os dois empates contra a Polônia mostraram dificuldade contra adversários compactos e perigosos em transição.
O elenco mantém referências importantes. Memphis Depay, jogador do Corinthians e maior artilheiro da história da seleção, segue como ponto central do ataque. Cody Gakpo, pelo lado esquerdo, é a principal arma de velocidade e finalização, enquanto Tijjani Reijnders ganhou peso como motor criativo no meio-campo.
A preparação, porém, deixou sinais de alerta. O empate com o Equador e a derrota para a Argélia expuseram problemas contra blocos baixos e equipes reativas. A vitória sobre o Uzbequistão, no último teste antes do Mundial, veio por 2 x 1, mas com dois pênaltis convertidos por Gakpo e desempenho coletivo abaixo do esperado.
O Japão chega em seu melhor momento coletivo no ciclo. A seleção foi a primeira a se classificar fora dos países-sede e dominou as Eliminatórias Asiáticas, com apenas uma derrota em 16 jogos. Embora o nível da oposição precise ser ponderado, os números mostram uma equipe organizada, agressiva e muito eficiente.
Os amistosos recentes deram ainda mais força ao argumento japonês. A equipe venceu Escócia e Inglaterra por 1 x 0, fora de casa, mostrando capacidade de competir em cenários de pressão. O modelo de Hajime Moriyasu combina bloco compacto, intensidade sem a bola e transições rápidas com jogadores tecnicamente qualificados.
A preocupação está no setor ofensivo. Kaoru Mitoma e Takumi Minamino, dois dos principais nomes da campanha, estão fora por lesão. Ainda assim, o Japão mantém profundidade com Takefusa Kubo, Junya Ito, Daichi Kamada, Ritsu Doan e Ayase Ueda. A sequência de cinco vitórias seguidas sem sofrer gols indica uma seleção confiante, mesmo desfalcada.
Confrontos diretos entre Holanda x Japão
Holanda e Japão se enfrentaram apenas três vezes na história, com vantagem para os europeus. Foram duas vitórias holandesas e um empate, sem triunfos japoneses até aqui.
O primeiro duelo aconteceu em setembro de 2009, em amistoso disputado em Enschede. A Holanda venceu por 3 x 0, em atuação dominante de uma equipe que chegaria à final da Copa do Mundo no ano seguinte. Em 2010, as seleções voltaram a se encontrar, agora pela fase de grupos do Mundial da África do Sul, e os holandeses venceram por 1 x 0, com gol de Wesley Sneijder.
O confronto mais recente foi em novembro de 2013, em Genk, na Bélgica. A Holanda abriu 2 x 0 com gols de Rafael van der Vaart e Arjen Robben, mas o Japão reagiu com Yuya Osako e Keisuke Honda para buscar o empate por 2 x 2. Desde então, as seleções não se enfrentaram.
Notícias de Holanda x Japão
Holanda: desfalques e dúvidas
Bart Verbruggen é a principal preocupação da Holanda. O goleiro do Brighton sofreu uma pancada no quadril direito durante o amistoso contra o Uzbequistão e perdeu treinos na sequência. Koeman afirmou que acredita na recuperação, mas a decisão será tomada perto do jogo. Caso não tenha condições, Mark Flekken deve assumir o gol.
Xavi Simons é o grande desfalque confirmado. O meia do Tottenham rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito em maio e foi cortado antes da convocação. Sem ele, a Holanda perde um jogador capaz de acelerar entre meio e ataque com passes verticais.
Jurrien Timber também está fora. O zagueiro do Arsenal sofreu lesão na virilha e foi substituído por Lutsharel Geertruida na lista final. A tendência é que Koeman mantenha o 4-3-3, com Virgil van Dijk liderando a defesa.
No meio-campo, Frenkie de Jong e Ryan Gravenberch devem formar a base de controle, com Reijnders em função mais avançada. No ataque, Donyell Malen, Memphis Depay e Cody Gakpo compõem o trio mais provável.
Provável escalação da Holanda (4-3-3): Bart Verbruggen; Denzel Dumfries, Jan Paul van Hecke, Virgil van Dijk e Micky van de Ven; Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch e Tijjani Reijnders; Donyell Malen, Memphis Depay e Cody Gakpo. Técnico: Ronald Koeman.
Japão: desfalques e dúvidas
O Japão perdeu duas peças fundamentais para o Mundial. Kaoru Mitoma, ponta do Brighton e autor do gol da vitória sobre a Inglaterra em Wembley, foi cortado após sofrer lesão no tendão da coxa. A ausência reduz bastante o poder de desequilíbrio pelo lado esquerdo.
Takumi Minamino também está fora. O meia-atacante do Monaco rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo em dezembro e não se recuperou a tempo. Sem Mitoma e Minamino, Moriyasu precisa reorganizar a criação ofensiva.
A boa notícia é o retorno de Takehiro Tomiyasu. O zagueiro do Ajax não atuava pela seleção desde junho de 2024, mas foi incluído na lista final e deve começar como titular. Yuto Nagatomo, aos 39 anos, disputa sua quinta Copa do Mundo consecutiva e será opção na lateral.
Moriyasu deve manter o 3-4-2-1 usado nos amistosos recentes. Kubo e Junya Ito são os favoritos para atuar atrás de Ayase Ueda, enquanto Ritsu Doan e Keito Nakamura disputam espaço pelos corredores.
Provável escalação do Japão (3-4-2-1): Zion Suzuki; Hiroki Ito, Takehiro Tomiyasu e Ko Itakura; Ritsu Doan, Daichi Kamada, Ao Tanaka e Keito Nakamura; Junya Ito e Takefusa Kubo; Ayase Ueda. Técnico: Hajime Moriyasu.
Destaques individuais de Holanda x Japão
Os técnicos - Koeman busca título inédito, Moriyasu aposta no coletivo
Ronald Koeman
Ronald Koeman, de 63 anos, está em sua segunda passagem pela seleção holandesa. Ex-zagueiro artilheiro, com história por Ajax, PSV e Barcelona, voltou ao cargo em 2023 após um primeiro ciclo entre 2018 e 2020.
Nas Eliminatórias, consolidou um 4-3-3 funcional, com Van Dijk como líder defensivo e a dupla De Jong-Gravenberch controlando o meio-campo. Contra o Japão, Koeman precisará encontrar soluções para furar um bloco compacto sem perder equilíbrio defensivo. A Holanda tem mais força individual, mas não pode oferecer campo aberto para as transições japonesas.
Hajime Moriyasu
Hajime Moriyasu, de 57 anos, está no comando do Japão desde 2018 e disputa sua segunda Copa do Mundo consecutiva. Em 2022, levou a seleção a vitórias históricas sobre Alemanha e Espanha antes da queda nos pênaltis para a Croácia.
Seu trabalho divide opiniões. Há reconhecimento pela organização defensiva e pela força coletiva, mas também críticas ao conservadorismo em momentos decisivos. Mesmo assim, o Japão chega a 2026 com um modelo mais maduro e um elenco mais profundo.
Análise tática de Holanda x Japão
A Holanda deve assumir o controle da posse de bola, com Frenkie de Jong comandando a construção das jogadas desde o meio-campo. Ryan Gravenberch terá liberdade para avançar, enquanto Tijjani Reijnders buscará ocupar os espaços entre as linhas para conectar a transição entre defesa e ataque.
As principais ameaças ofensivas da equipe holandesa devem surgir pelos corredores. Cody Gakpo tende a partir da esquerda em direção à área, enquanto Denzel Dumfries oferece profundidade pelo lado direito. Sem Xavi Simons, a seleção pode recorrer com mais frequência aos cruzamentos e às bolas paradas para criar perigo.
O Japão deve responder com um bloco mais compacto e focado nas transições rápidas. Jogadores como Takefusa Kubo, Junya Ito e Ritsu Doan podem explorar os espaços deixados pelos avanços dos laterais holandeses, especialmente quando a equipe europeia estiver mais exposta defensivamente.
A disputa no meio-campo será determinante para o rumo da partida. Ao Tanaka e Daichi Kamada terão a missão de reduzir a influência de De Jong e impedir que Reijnders encontre liberdade para criar. Além disso, as bolas paradas podem ganhar importância, já que a Holanda possui vantagem física com nomes como Virgil van Dijk, Jan Paul van Hecke e Dumfries.
Prognóstico de placar exato para Holanda x Japão
- A Holanda marcou 27 gols em oito jogos nas Eliminatórias Europeias e nunca perdeu para o Japão nos três confrontos entre as equipes
- Cody Gakpo marcou em todos os três jogos da fase de grupos da Copa do Mundo de 2022, finalizando com três gols no torneio
- O Japão não sofreu gol nos últimos cinco amistosos, incluindo vitórias sobre Inglaterra e Escócia
- O Japão perdeu Mitoma e Minamino por lesão, seus dois principais atacantes das Eliminatórias
- A Holanda venceu suas últimas quatro estreias em Copas do Mundo e nunca foi eliminada na fase de grupos quando se classificou para o torneio
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