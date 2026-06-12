Veja quais são os bônus disponíveis na BR4BET e como aproveitar cada oferta.

Os bônus BR4BET incluem cashback de 15% até R$5.000 em slots, Pagamento Antecipado no futebol e mega múltipla com prêmio aumentado em 100% em esportes. As promoções seguem a Lei 14.790/2023 e são restritas a maiores de 18 anos.

Nós encontramos 7 ofertas na BR4BET e nenhuma delas tinha regras de rollover. Isso significa que todos os prêmios são pagos em dinheiro real e podem ser sacados via Pix. Convidamos você para ficar conosco e saber mais sobre cada bônus!

Quais são os bônus disponíveis na BR4BET?

Encontramos 7 bônus disponíveis na BR4BET. Eles não acompanham requisitos de apostas. Isso significa que participamos das promoções, vencemos e sacamos sem ter que cumprir letras miúdas. Todos os detalhes estão abaixo!

1. Cashback Diário em Slots: estorno diário em jogos populares

O cashback diário em slots devolve entre R$0,01 e R$5.000 da perda líquida nos jogos de cassino da BR4BET. O valor volta como saldo real e não há necessidade de apostar e vencer ao menos uma vez para sacar via Pix.

O percentual de cashback fica entre 4% e 15%, e depende da quantia que o usuário perdeu no cassino da BR4BET nas últimas 24h. Abaixo, apresentamos a tabela completa:

Saldo negativo em slots Percentual de cashback Quem tem direito R$1 a R$999,99 4% Todos os jogadores R$1.000 a R$4.999,99 5% Todos os jogadores R$5.000 a R$9.999,99 6% Todos os jogadores R$10.000 a R$19.999,99 8% Todos os jogadores R$20.000 a R$29.999,99 10% Membros do nível Ouro Acima de R$30.000 15% Membros do nível Titânio

O benefício aparece na conta de apostas automaticamente em até 24h após o fechamento do dia. Quando testamos a plataforma, parte do valor perdido voltou no dia seguinte, por volta das 15h.

2. Cashback Semanal ao Vivo: segunda chance toda semana

O cashback semanal da BR4BET considera as apostas nas mesas ao vivo. Todas as salas de Live Casino contam, exceto mesas asiáticas, Auto Roulette, bingo e baccarat. Nas demais mesas, é possível receber de 4% a 10% de até R$5.000 toda semana

Novamente, o percentual de dinheiro de volta depende da perda líquida nas mesas ao vivo, variando entre 4% e 10%. A tabela abaixo traz todas as informações:

Saldo negativo em mesas ao vivo Percentual de cashback Quem tem direito R$1 a R$999,99 4% Todos os jogadores R$1.000 a R$4.999,99 5% Todos os jogadores R$5.000 a R$9.999,99 6% Todos os jogadores R$10.000 a R$19.999,99 8% Todos os jogadores Acima de R$20.000 10% Todos os jogadores

O cashback semanal fica disponível entre as 00h de segunda e as 23h59 de domingo. O percentual de dinheiro de volta fica disponível até 23h59 de segunda.

3. Indique e Ganhe: convide amigos e receba R$30 em dinheiro

O bônus BR4BET Indique e Ganhe está entre as promoções das casas de apostas com bônus mais distintos. Isso porque todo usuário cadastrado e verificado ganha um link especial, que pode ser compartilhado e liberar R$30 em saldo real.

Para participar, basta se cadastrar e cumprir a verificação de identidade. Feito isso, abra o menu da conta e selecione "Indicações".

Há um link personalizado por lá e basta compartilhá-lo entre os colegas para ganhar até R$30. A única exigência é que o indicado deposite pelo menos R$150 em slots da PG Soft.

4. Mega Múltipla: prêmio aumentado para quem aposta em múltiplas

A Mega Múltipla aumenta os prêmios líquidos dos palpites acumulados. Então, se acertarmos uma aposta múltipla de R$50 e ganharmos R$500 de prêmio, é possível receber até R$450 extra com essa promoção.

O aumento depende da quantidade de palpites selecionados. Funciona da seguinte forma:

Número de seleções Bônus extra 3 +2% 4 +3% 5 +5% 6 +7% 7 +9% 8 +11% 9 +13% 10 +15% 11 +17% 12 +19% 13 +25% 14 +28% 15 +33% 16 +39% 17 +45% 18 +50% 19 +60% 20 +70% 21 +80% 22 +90% 23 +100%

5. Pagamento Antecipado: dois gols de vantagem encerram a aposta

O bônus BR4BET de Pagamento Antecipado está disponível nas principais ligas de futebol antes da partida começar, como Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana e ligas europeias. Nesta oferta, dois gols de vantagem encerram a aposta.

Por exemplo, nós apostamos numa partida com Pagamento Antecipado 2 gols e vimos o nosso palpite abrir dois gols de diferença nos 15 minutos iniciais. Neste caso, vencemos a aposta, ainda que o nosso palpite leve o empate ou perca de virada.

Nós testamos essa funcionalidade e ficou entre os maiores destaques. É possível usar o PA+2 no Criar Aposta e nas apostas múltiplas. Inclusive, conseguimos combinar a promoção Mega Múltipla com Ganho Antecipado!

6. Super Odds: cotações selecionadas com potencial ampliado

As Super Odds são cotações selecionadas com vitória aumentada. Elas podem ser encontradas na página inicial de esportes e trazem 3 mercados da mesma partida ou combinam resultados de diferentes jogos. Em ambos os casos, os ganhos aumentam.

Porém, esses boosts nos jogos mais populares ficam de fora de outras promoções, como Mega Múltipla e Pagamento Antecipado. Portanto, os apostadores devem escolher entre Super Odds e as demais ofertas da BR4BET.

7. Programa de Fidelidade: pontos acumulados viram benefícios exclusivos

O programa de fidelidade BR4BET conta com 100 etapas de progressão, mas elas são apenas ilustrativas. Ao contrário dos melhores sites de apostas, os benefícios ficam disponíveis desde o cadastro e a verificação de conta.

Para progredir, basta cumprir as missões da marca, que incluem fazer login, cumprir a verificação de identidade e, claro, apostar na plataforma. Além de aumentar o nível, nós ganhamos moedas.

Essas moedas são trocadas por benefícios na "Loja", desbloqueando 5 rodadas extras em slots populares, como Gates of Olympus, Sweet Bonanza, Sugar Rush e Tigre Sortudo. Nesse caso, os giros pagam em dinheiro real (sem rollover).

A BR4BET tem código promocional ou cupom?

Não, a BR4BET não tem código promocional ou cupom. Todos os bônus do site de apostas são ativados automaticamente e aparecem na página "Promoções", no ícone de presente no canto superior direito.

Apenas os benefícios na loja do programa de fidelidade devem ser ativados pelos apostadores, visto que precisamos trocar moedas para desbloquear o benefício.

Em todas as demais situações, como cashback, Mega Múltipla, Pagamento Antecipado e mais, as ofertas são aplicadas automaticamente.

É bom ter em mente que as melhores casas de apostas disponibilizam as ofertas para todos os usuários já cadastrados e verificados. Certas promoções, como boosts em esportes e cashback em cassino, são aplicadas automaticamente.

Isso acaba por ser um benefício, afinal é um passo a menos de distância para termos uma vantagem. A única exceção é a missão de esportes ou cassino. Neste caso, nós temos que aceitar o desafio antes de apostar.

⚠️ Aceite as missões antes de apostar: toque no banner, concorde com as regras e só depois cumpra as missões, como apostar R$30 no Tigre Sortudo para ganhar 10 rodadas.

Como ativar os bônus da BR4BET?

Os bônus da BR4BET são ativados automaticamente e ficam disponíveis após o registro e a verificação de conta. As ofertas podem ser encontradas na página de "Promoções", através do ícone "🎁", no canto superior esquerdo.

Mostramos abaixo como consultar as ofertas na BR4BET e desbloquear todos os benefícios da plataforma de apostas online:

1 . Registre-se na BR4BET; 2 . Cumpra a verificação de identidade; 3 . Realize o primeiro depósito a partir de R$5; 4 . Toque no ícone "🎁", no canto superior esquerdo; 5 . Veja qual promoção da BR4BET deseja participar; 6 . Aposte de acordo com as regras!

Nós checamos que a maioria das ofertas na BR4BET fica disponível automaticamente. Ao mesmo tempo, há desafios que precisam ser ativados antes de liberar apostas grátis em esportes ou giros extras de cassino online.

Essas ofertas aparecem em "Missões" e contam com uma longa lista de tarefas que são atualizadas toda semana. Ao selecionar um desafio, toque em "Jogue agora!" para aceitar os termos de uso e pronto.

A BR4BET tem bônus de boas-vindas?

Não, a BR4BET não tem bônus de boas-vindas ou qualquer promoção que exija um valor de depósito mínimo ou condicione o acesso ao benefício.

A BR4BET é confiável e está autorizada pela Lei 14.790/2023, que regula as apostas online no Brasil. Dentre as muitas regras, exige-se que as plataformas não prometam ganhos garantidos ou solicitem um depósito em troca de benefícios melhorados.

Todos os bônus da BR4BET encontrados pela nossa equipe estão de acordo com as diretrizes da Lei das Bets e têm resultados justos.

Perguntas frequentes sobre os bônus da BR4BET

Tem alguma dúvida sobre os bônus da BR4BET em junho de 2026? Se sim, confira a seção de perguntas e respostas a seguir!

A BR4BET tem bônus de cadastro?

Não, a BR4BET não oferece bônus de cadastro ou boas-vindas. As promoções disponíveis incluem cashback, Pagamento Antecipado, Mega Múltipla, Indique e Ganhe e programa de fidelidade.

Como funciona o cashback da BR4BET?

O cashback devolve parte das perdas líquidas em slots e cassino ao vivo. O percentual varia conforme o saldo negativo acumulado, podendo chegar a 15%, com pagamento em dinheiro real (sem rollover).

Quanto tempo leva para o cashback BR4BET cair na conta?

O cashback diário costuma ser creditado até 24 horas após o fechamento do período de apuração. Já o cashback semanal geralmente fica disponível na segunda-feira seguinte.

O que é o pagamento antecipado da BR4BET?

O Pagamento Antecipado transforma a aposta em vencedora quando o time escolhido abre dois gols de vantagem, mesmo que o resultado final termine empatado ou com virada do adversário.

Como ganhar bônus indicando amigos na BR4BET?

Basta compartilhar o link de indicação disponível na conta. O bônus é liberado quando o amigo indicado conclui o cadastro, verifica a identidade e realiza o depósito exigido pela promoção.

A BR4BET é confiável para usar os bônus?

Sim, a plataforma opera conforme a regulamentação brasileira de apostas e disponibiliza promoções sem requisitos de rollover, permitindo que os valores obtidos sejam convertidos em saldo real.