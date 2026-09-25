Começar um novo ciclo de Copa do Mundo com um resultado que frustra o torcedor brasileiro, como aconteceu nesta sexta-feira (25), não é exatamente uma novidade para a Seleção Brasileira. Neste século, o Brasil venceu o primeiro jogo após um Mundial em apenas três das seis ocasiões. E, tal qual agora, mantendo boa parte dos times que jogaram as Copas.

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Curiosamente, o resultado mais frustre aconteceu na única estreia de ciclo em casa e justamente no jogo escolhido para ser uma festa. Em 2002, o Brasil encarou o Paraguai no antigo Castelão, em Fortaleza, no jogo que marcou a estreia da quinta estrela na camisa.

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À época, o técnico Luiz Felipe Scolari convocou todo o time que estivera na Copa do Mundo do Japão e da Coreia do Sul. O Brasil acabou perdendo por 1 a 0, gol de Nelson Cuevas. Foi o último jogo de Felipão no comando da Seleção, já que ele não quis renovar com a CBF para treinar uma equipe do exterior. Pouco depois, ele assumiu a seleção portuguesa.

Quatro anos mais tarde, Dunga estreou como treinador do Brasil em empate por 1 a 1 com a Noruega, em Oslo. Assim como agora, ele optou por manter a base do Mundial anterior e iniciar uma renovação gradual. O gol brasileiro, inclusive, foi marcado por um novato: Daniel Carvalho.

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Jogadores do Brasil comemoram gol de empate de Rayan sobre a Austrália (Foto: Saeed Khan/AFP)

A partir daí, o Brasil emendou uma sequência de três vitórias seguidas em início de ciclo. Com uma coincidência, ou capricho do destino: nos três casos, Neymar marcou gols.

Em 2010, ele e Alexandre Pato marcaram na vitória do Brasil por 2 a 0 sobre os Estados Unidos, no MetLife. Na ocasião, Mano Menezes estreou no comando da Seleção e convocou uma equipe quase inteiramente nova em relação àquela que caíra nas quartas de final da Copa do Mundo da África do Sul.

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Neymar também faria o único gol da reestreia de Dunga como técnico do Brasil, em 2014. Mais uma vez, a Seleção jogou nos Estados Unidos, mas dessa vez em Miami. O adversário na ocasião foi a Colômbia, e o treinador optou por manter a base do antecessor, Felipão.

A última vitória da Seleção em início de ciclo de Copa do Mundo aconteceu em 2018. À época, Tite foi mantido no comando e o treinador mexeu pouco em relação ao time que tinha sido eliminado pela Bélgica na Copa da Rússia. Neymar e Roberto Firmino marcaram os gols na vitória por 2 a 0 sobre os Estados Unidos, novamente no MetLife.

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Por fim, em 2023 o interino Ramon Menezes levou uma Seleção bastante modificada para enfrentar o Marrocos, fora de casa, no primeiro jogo do conturbado ciclo para o Mundial deste ano. O Brasil acabou perdendo por 2 a 1, com Casemiro marcando o gol da Seleção.

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