Lesões obrigam Ancelotti a escalar Brasil 'misto' contra a França

O Brasil terá diante da França o jogo mais difícil da Era Ancelotti, e justamente no amistoso desta quinta-feira (26) o treinador italiano precisará mandar a campo um "mistão" do time que pretende escalar na Copa do Mundo, que começa em menos de três meses. Nada menos do que seis prováveis titulares estão fora do jogo das 17h (de Brasília) por lesão — sete se a conta incluir Rodrygo, mas ele já está definitivamente fora da Copa.

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Foram cortados após a convocação da semana passada o goleiro Alisson e o zagueiro Gabriel Magalhães. Eder Militão e Bruno Guimarães nem sequer chegaram a ser convocados, já que estão em fase final de recuperação, enquanto Estevão voltou apenas recentemente e, por isso, também ficou fora da lista. Para completar, no primeiro treino nos Estados Unidos o zagueiro Marquinhos reclamou de dores no quadril e também foi vetado para Brasil x França.

A lista de lesionados também inclui Alex Sandro, lateral do Flamengo que estava na lista para esta Data Fifa, mas se machucou na véspera da apresentação, em jogo com o Corinthians; e Vanderson, o lateral direito que tem sofrido com sequência de lesões e também não foi chamado desta vez. No caso do rubro-negro, Ancelotti ao menos tem indicado que o favorito para ser titular é Douglas Santos.

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A grande quantidade de jogadores machucados vai obrigar Carlo Ancelotti a escalar uma zaga totalmente nova para o Brasil no jogo desta quinta com a França. Na véspera do jogo, o treinador confirmou que Léo Pereira será titular, enquanto Ibañez e Bremer disputam a outra vaga. Nenhum dos três atuou sob o comando do treinador.

Apesar disso, Carlo Ancelotti minimizou o excesso de desfalques.

— É um momento importante da temporada, são muitos jogos, muitos jogos importantes. Em todos os campeonatos é bastante normal que jogadores tenham alguns problemas. É uma oportunidade para os que estão aqui, que estão em boa condição física, de mostrar a qualidade, de mostrar que o grupo é muito bom — declarou o técnico da Seleção.

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