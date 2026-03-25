O técnico Carlo Ancelotti confirmou que o zagueiro Léo Pereira será titular do Brasil para o duelo com a França, nesta quinta-feira (26). O treinador também informou que Marquinhos, que sentiu dores no quadril durante a primeira atividade em Orlando, está fora do amistoso em Boston. Os laterais para a partida serão Wesley e Douglas Santos, e o técnico antecipou que a Seleção irá para o jogo com quatro jogadores de frente.

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— Temos três zagueiros novos, o Léo Pereira, o Bremer e o Ibañez. Queremos avaliar, não tanto a condição física, mas como eles estão dentro do grupo. Obviamente, todos os três têm qualidades para estar na Copa do Mundo — disse Carlo Ancelotti, durante entrevista coletiva concedida nesta quarta-feira (25), véspera do Brasil x França.

Depois, Ancelotti confirmou que o zagueiro do Flamengo será um dos titulares do amistoso.

— Quero ser honesto. Tenho uma dúvida atrás, um zagueiro. O Léo Pereira vai jogar, Douglas Santos vai jogar e também o Wesley.

Marquinhos sentiu dores no quadril no treino de segunda-feira (23), o primeiro em preparação para os amistosos desta Data Fifa. Desde então, o jogador está em tratamento com os fisioterapeutas. Ele ficará em Orlando e tem chances de atuar no amistoso do dia 31, diante da Croácia.

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Apesar da força do adversário — a França é a terceira colocada no ranking da Fifa —, Carlo Ancelotti afirmou que o Brasil irá jogar com quatro atacantes, como já vinha sendo feito.

— Nestes meses eu tenho pensado qual é o melhor modelo de jogo para a equipe, tendo em conta as características dos jogadores. Pensamos que o modelo de jogo que queremos planejar é com quatro na frente. Amanhã (quinta) é o mesmo, um teste importante, queremos jogar uma boa partida, controlando o jogo, tentar defender bem, que é muito importante, ter equilíbrio e jogar bem com a bola, mostrar a qualidade que os quatro da frente têm.

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Excesso de lesões

— É um momento importante da temporada, são muitos jogos, muitos jogos importantes. Em todos os campeonatos é bastante normal que jogadores tenham alguns problemas. É uma oportunidade para os que estão aqui, que estão em boa condição física, de mostrar a qualidade, de mostrar que o grupo é muito bom.

Quais serão os goleiros da Copa do Mundo

— Não quero dar pistas, sobretudo para respeitar os jogadores que não estão aqui. O goleiro que esteve aqui, por azar, Alisson, está lesionado. Vamos tomar esta decisão em maio, mas mais ou menos os três goleiros estão bastante definidos.

Brasil x França

— Eu acho que também a França tem problema com jogadores importantes que estão lesionados. É um momento assim da temporada, é uma Data Fifa complicada para todos. Mas, para nós, é um jogo muito importante, um teste muito importante contra um time que pode ser favorito para todo mundo. Queremos mostrar uma boa atitude e qualidade.

Cobrança sobre ausência de Neymar

— Eu escuto tudo e depois, pelo papel que tenho aqui, eu tomo decisões. É normal que no futebol cada um possa opinar, e eu acho que é correto opinar de futebol, porque no futebol não há uma ciência clara. No futebol pode opinar sobre muitas coisas, se você joga bem, se não joga bem, se este jogador é bom, se não é bom. Cada um tem a sua opinião e eu tenho que respeitar a opinião de todos.

Carlo Ancelotti terá diante da França o teste mais difícil até aqui (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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