Vini Jr: 'Espero que consiga fazer na Seleção tudo o que faço no Real Madrid'

Um dos principais jogadores da Seleção Brasileira e titular absoluto neste ciclo de Copa do Mundo, o atacante Vini Jr. tem sido criticado por parte dos torcedores por não conseguir fazer pelo Brasil o que faz no Real Madrid. Nesta quarta-feira (25), véspera do amistoso com a França, o jogador concedeu entrevista coletiva, falou sobre o momento e disse que espera conseguir repetir as atuações que têm no Real na Copa do Mundo.

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➡️Veja como foi a entrevista de Vini Jr. e Carlo Ancelotti antes de Brasil x França

— Eu não ligo muito para o que as pessoas falam, eu sei do meu trabalho, de quanto eu me dedico para estar preparado para a Copa do Mundo. Quando chega o ano de Copa do Mundo, todos os jogos são pensados na Copa do Mundo, porque é onde todos os jogadores querem estar. Tem que estar preparado para a última convocação —, disse Vini Jr, antes do último treino em Orlando antes do duelo com a França.

Na sequência, o jogador do Real Madrid falou sobre a reta final de preparação para o Mundial.

— Temos esses últimos dois jogos que vão ser bons para o nosso desafio, para ver como a gente está. Claro que a gente tem muitos desfalques, muitos jogadores se lesionaram para esta Data Fifa. Sobre a minha fase, eu sempre tento estar na minha melhor fase, fazendo gols, assistências — observou o jogador.

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Vini Jr. disse que está feliz com o momento, e que isso lhe dá confiança para ter boas atuações pelo Brasil.

— Eu fico mais tranquilo, fico mais feliz, e eu estando mais feliz, todo mundo do meu lado também está mais feliz e confiante. Espero que tudo o que eu faço pelo Real Madrid eu possa vir a fazer aqui na Seleção Brasileira, que é o meu maior objetivo, onde eu sempre sonhei estar. E quero dar muito orgulho para o nosso País e muita alegria para toda a nossa nação.

Outros trechos da entrevista de Vini Jr. na Seleção

Experiência na Seleção Brasileira

— Estou aqui na Seleção faz algum tempo já, mas tenho só 25 anos. Tem tantos jogos, os jovens sempre que chegam fazem muitas perguntas. E como eu cheguei aqui com grandes jogadores também, que me deram a liberdade, me deram a tranquilidade para eu fazer o meu melhor dentro de campo, eu sempre tento passar essa tranquilidade para eles. Quando você chega aqui, a emoção é muito grande, você quer fazer tudo muito rápido. E a Seleção tem muita pressão, então eles têm que chegar aqui tranquilos, aproveitar o momento, aproveitar um ambiente que é muito bom, onde os jogadores todos se ajudam. Quando chega aqui um jogador novo, é como se fosse um mais da nossa família. E agora está chegando a Copa do Mundo, então mais que nunca a gente tem que estar junto.

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Comentários sobre Brasil precisar de Neymar incomodam?

— Nas últimas temporadas, eu fui um dos melhores e o Raphinha também na última temporada. Se não foi o melhor, foi o segundo ou o terceiro melhor da temporada, porque está fazendo um excelente trabalho no Barcelona. E o Casemiro, a gente nem fala, tem tantos anos, tantas experiências... Tem tantos jogadores aqui dentro (da Seleção) também que estamos dispostos a fazer tudo pela nossa Seleção. A cobrança pelo Neymar é normal. Eu sou um pouco suspeito para falar, porque o Ney é um dos meus ídolos, eu acompanhei toda a carreira. É um dos meus amigos também, eu desejo sempre o melhor para ele. Ele está fazendo de tudo para ficar 100%, para nos ajudar, para voltar para a Seleção, que é o maior artilheiro da maior Seleção do mundo. Ele fez grandes jogos com a Seleção, sempre teve bons momentos aqui, e agora a decisão cabe ao treinador. Nós, jogadores, sabemos que sempre queremos jogar com os melhores, e o Ney é um dos melhores para a gente.

Relação de Vini Jr. com Carlo Ancelotti

— É um prazer para mim treinar com o Ancelotti uma vez mais, porque quando ele estava no Real Madrid e surgiu a possibilidade dele vir para cá, eu falei para ele não pensar nenhuma vez. Ele ficou pensando um pouco, mas sempre falou para mim que depois do Real Madrid, se fosse qualquer outra seleção, ele não iria, porque ele queria trabalhar com melhores, queria trabalhar com uma Seleção que já ganhou tanto e que está desejando ganhar outra vez.

Brasil x França

— Esse confronto vai ser muito importante para nós, contra uma grande seleção. Eles têm grandes jogadores, grandes companheiros meus do Real Madrid também. É um jogo que vai ser muito aberto, eu acredito, porque as duas seleções jogam com muitos atacantes. É um jogo que todo mundo gosta de ver, que ninguém vai querer ficar se defendendo, e vai ser um parâmetro bom para a gente, porque a gente vai ter que defender nos momentos importantes, mas poder atacar também com a nossa força máxima, que é o nosso maior objetivo: sempre atacar os adversários, não importa contra quem a gente vai jogar.

Griezmann no Orlando City. E Vini Jr. pensa em jogar na MLS?

— O Griezmann é um grande jogador, fez uma excelente carreira na Espanha, na França também, com a sua seleção. Eu desejo muita sorte para ele. Gosto muito do estilo de jogo dele, da qualidade que ele tem, de tudo que ele fez na carreira, acredito que vai agregar muito para a liga (MLS). É um jogador que tem um carisma muito grande, e desejo o melhor para ele e para a liga também. Sobre vir para cá, não sei... Estou muito novo ainda, não penso nisso, apenas estou no Real Madrid e penso em jogar lá por muito tempo.

Vini Jr. é titular absoluto da Seleção no atual ciclo de Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

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