Boa notícia para a Seleção: Militão se recupera e treina com Real Madrid

O zagueiro Éder Militão deu um passo importante em sua recuperação nesta terça-feira (24). O brasileiro, que está afastado dos gramados desde novembro do ano passado após sofrer uma ruptura no ligamento cruzado anterior do joelho direito, completou seu primeiro treino completo com o elenco do Real Madrid. A notícia foi recebida com entusiasmo no clube, que se prepara para a reta final da temporada.

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Há 11 dias, Militão iniciou seu retorno gradual aos treinos em Valdebebas e foi recebido com uma ovação de pé pelos companheiros. Nesta terça, ele participou das atividades com bola, sem ainda atingir a intensidade máxima esperada para uma partida oficial, mas com um desempenho que animou a comissão técnica. Em vídeos divulgados pelo clube, o zagueiro apareceu em jogos reduzidos, aplicando dribles desconcertantes e cumprindo suas funções defensivas com tranquilidade.

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O brasileiro desfalcou o Real Madrid em 25 partidas nesta temporada. Sua volta representa não apenas um reforço de peso para a zaga, mas também um alívio para Antonio Rüdiger, que atuou em nove jogos nos últimos 38 dias, sete deles como titular.

Militão em treinamento pelo Real Madrid (Foto: Reprodução/X)

Militão pode voltar a jogar na próxima semana

A expectativa é que Militão esteja à disposição do técnico Álvaro Arbeloa para o duelo contra o Mallorca, no dia 4 de abril, pela La Liga. Se confirmado, o zagueiro terá a oportunidade de ganhar ritmo antes dos confrontos decisivos contra o Bayern de Munique, pelas quartas de final da Champions League.

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A recuperação do defensor também é acompanhada de perto pela Seleção Brasileira. A menos de três meses da Copa do Mundo, Militão é titular absoluto nos planos de Carlo Ancelotti, desde que não sofra uma recaída. Sua volta aos gramados em alto nível é vista como essencial para a defesa da Amarelinha no Mundial.

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