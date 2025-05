Início de Ancelotti na Seleção tem jogos de Botafogo e Flamengo na agenda

O técnico Carlo Ancelotti usará o pouco tempo antes do primeiro jogo oficial pela Seleção Brasileira para começar a dissecar o futebol brasileiro de perto. Além de reuniões com a CBF e a comissão técnica, o italiano tem na agenda presença nos jogos de Botafogo e Flamengo nesta semana, no Rio de Janeiro.

continua após a publicidade

➡️ Conheça o empresário responsável pela contratação de Ancelotti

A presença do treinador no jogo do Flamengo foi informada primeiro pelo jornal "O Estado de S. Paulo". O novo técnico do time brasileiro terá agenda intensa até a data Fifa. Nesta semana, mergulhará nos processos da CBF e fará a preparação para as primeiras sessões de treino, a partir da próxima segunda-feira (2). A estreia será no dia 5 de junho, uma quinta-feira, contra o Equador, em Guaiaquil, pelas Eliminatórias.

Ancelotti de olho em Botafogo e Flamengo

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Salvo algum imprevisto, Ancelotti estará tanto no estádio Nilton Santos, nesta terça-feira, em Botafogo x Universidade de Chile, quanto no Flamengo x Deportivo Táchira de quarta, no Maracanã. Ambos os jogos valem pela rodada final da Copa Libertadores.

continua após a publicidade

O Flamengo é o clube com mais jogadores na primeira convocação de Ancelotti, com cinco: Léo Ortiz, Alex Sandro, Danilo, Wesley e Gerson. O segundo na lista é o Paris Saint-Germain, com Beraldo e Marquinhos. O Botafogo não teve jogadores convocados, mas é o atual campeão brasileiro e da Copa Libertadores e contou com dois atletas na pré-lista da CBF: Alex Telles e Igor Jesus.

Torcida do Flamengo no Maracanã (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Primeiras semanas em Rio e São Paulo

O início de Ancelotti na Seleção acontecerá nas duas principais praças do futebol brasileiro. Após a primeira semana no Rio de Janeiro, o italiano terá São Paulo como base de preparação para os dois jogos das Eliminatórias. Depois de enfrentar o Equador, o adversário seguinte será o Paraguai, no dia 10, na capital paulista. A delegação usará as instalações do CT Joaquim Grava, do Corinthians.

continua após a publicidade

A apresentação da Seleção em São Paulo será na segunda-feira, mas o italiano irá na frente, ainda no fim de semana. É esperada (mas ainda não confirmada) a presença no jogo do Corinthians, contra o Vitória, pelo Brasileirão, na última rodada antes da data Fifa. Será a oportunidade de ver em ação o goleiro Hugo Souza, um dos convocados.

Recados da nova Seleção de Ancelotti

Ancelotti foi apresentado pela CBF na última segunda-feira, quando deu respostas francas sobre o futuro da Seleção Brasileira. Alguns recados ficaram claros, como a condição física de Neymar, a expectativa sobre Vini Jr e o estilo da equipe.

Equilibrar as estrelas e confirmar um modelo de jogo são os grandes desafios, que o treinador explicou à exaustão no primeiro dia no Brasil, aos olhos de mais de 200 profissionais de imprensa de todo o mundo.