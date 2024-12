O Botafogo confirmou o favoritismo e venceu o São Paulo por 2 a 1, no Nilton Santos, na tarde deste domingo (8), se consagrando campeão brasileiro, encerrando um jejum de 29 anos. O último título nacional havia sido em 1995, em cima do Santos. Apesar de um começo devagar, Savarino abriu o placar para o Glorioso, William Gomes empatou para o Tricolor, mas Gregore marcou nos minutos finais para explodir o estádio alvinegro. Agora, depois de uma semana histórica, em que além do título nacional, conquistou a Copa Libertadores da América pela primeira vez no sábado passado, sem tempo de comemorar, a delegação alvinegra embarca para Doha, onde vai disputar a Copa Intercontinental na próxima semana.

Como foi a partida?

Apesar de um início devagar e com o São Paulo oferecendo mais perigo, o Botafogo preferiu não se expor muito nos minutos iniciais. Com uma zaga improvisada e com a vantagem do placar, a equipe de Artur Jorge manteve os pés no chão para armar as jogadas até chegar ao gol de Jandrei. Mas, como de costume, o time guardou as emoções para o final. Nesse caso, para o final do primeiro tempo. Savarino recebeu passe de Igor Jesus, depois de uma roubada de bola de Marlon Freitas, cortou para o meio e bateu por cima do goleiro tricolor. Catarse absoluta no Nilton Santos, que já comemorava o gol do Fluminense sobre o Palmeiras minutos antes. O venezuelano chegou ao seu 14º gol com a camisa alvinegra e ultrapassou Júnior Santos como o jogador com mais participações em gols pelo Botafogo na temporada (14 gols e 12 assistências). A partir daí, o Botafogo foi absoluto e dominou completamente a partida até o fim da primeira etapa.

O segundo tempo começou sem muitas emoções. Com a vantagem no placar e a certeza do título, a equipe de Artur Jorge não precisou ser expor muito. Porém, aos 17 minutos, o São Paulo aproveitou a oportunidade depois de um vacilo de Marlon Freitas que perdeu a bola para William Gomes aproveitar a saída do John e chutar no canto para empatar a partida. A festa do Nilton Santos esfriou, dando lugar a um silêncio apreensivo. Para retomar o controle do jogo e a condição física, Artur Jorge fez suas primeiras mudanças: Savarino e Marlon Freitas saíram - muito aplaudidos - para a entrada de Matheus Martins e Allan. Na reta final, ambas as equipes tiraram o pé e nã sofreram grandes riscos. Igor Jesus e Almada saíram para a entrada de Tiquinho Soares e Tchê Tchê, festejados pela torcida. Zubeldía também mexeu: Marcos Antônio e André Silva saíram e deram lugar a Rodriguinho e João Moreira. Em clima festiva, Artur Jorge deu sua última cartada. O lateral-direito Rafael, que se despede hoje dos gramados, entrou nos minutos finais, no lugar de Luiz Henrique, antes de pendurar as chuteiras. No último minuto, Gregore, expulso na final da Libertadores, marcou o gol da vitória, ao som de 'é campeão!' e incendiar o Nilton Santos.

Apito final e comoção generalizada na casa do Alvinegro. Três anos depois de subir da Série B, o Botafogo se torna campeão da Libertadores e do Brasileirão em um período de uma semana. E parece escrito nas estrelas que a consagração do título tenha vindo junto à torcida e no aniversário de 82 anos do Botafogo de Futebol e Regatas.

O que vem por aí?

Apesar do fim do Campeonato Brasileiro. O Botafogo ainda tem mais um torneio para disputar. Após a conquista do título, o Glorioso embarca neste domingo (8), para Doha, no Catar, para jogar a Copa Intercontinental, na próxima quarta-feira (11), contra o Pachuca, do México. A bola rola a partir das 14h (de Brasília). Já o Sâo Paulo entra de férias e retorna no dia 19 de janeiro, pelo Paulistão.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO 2 X 1 SÃO PAULO

BRASILEIRÃO - 38ª RODADA

🗓️ Data e horário: domingo, 8 de dezembro de 2024, às 16h (Brasília)

📍 Local: Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ).



⚽ ESCALAÇÕES:

BOTAFOGO (Técnico: Artur Jorge)

John; Mateo Ponte, Adryelson, Marçal e Alex Telles; Gregore e Marlon Freitas (Allan); Luiz Henrique (Rafael), Savarino (Matheus Martins) e Thiago Almada (Tchê Tchê); Igor Jesus (Tiquinho Soares).

SÃO PAULO (Técnico: Luis Zubeldía)

Jandrei; Ruan, Alan Franco e Sabino; Igor Vinicius (Michel Araújo), Santi Longo, Bobadilla, Marcos Antônio (Rodriguinho), Nestor e Patryck; André Silva (João Moreira) e William Gomes.

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Anderson Daronco (RS)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Fabrício Vilarinho da Silva (GO)

📺 VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

