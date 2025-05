Carlos Ancelotti fez sua primeira convocação como técnico da Seleção Brasileira. Na tarde desta segunda-feira (26), direto da sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o técnico italiano anunciou os 23 nomes que vai comandar nos duelos contra Equador e Paraguai pelas eliminatórias. A lista do treinador tem nomes do peso do futebol mundial e carrega um valor bilionário. O Lance! Biz fez um levantamento que mostra as cifras dos atletas chamados pelo novo comandante do Brasil.

Alguns nomes já estavam certos na lista e já era possível projetar a presença na lista. O destaque do ataque no Real Madrid formada por Vini Jr, que estava com o técnico no time espanhol, era nome certo na convocação de Ancelotti. O atacante é o nome mais caro do elenco e tem valor de mercado apontado em 200 milhões de euros, o que faz o camisa 7 quebrar a marca de R$ 1 bilhão sozinho.

O setor ofensivo ainda tem o "ex-rival" Raphinha. O camisa 11 do Barcelona, maior rival do Real Madrid, agora joga ao lado de Ancelotti e também é um dos mais valiosos da lista do treinador italiano. O atacante é avaliado em 80 milhões de euros, o que corresponde a R$ 514 milhões na cotação atual. O valor é o mesmo do volante Bruno Guimarães. Os dois ficam na segunda posição entre os mais valiosos. Os dados são do Transfermarkt, plataforma especializada na avaliação financeira de clubes e mercado de transferências.

Na defesa, o destaque é Alexsandro, zagueiro do Lille. O brasileiro fará sua estreia com a camisa da Seleção nos compromissos com Equador e Paraguai e aparece como o terceiro entre os cinco nomes da zaga que foram chamados pelo italiano. O atleta não fez carreira no Brasil e é avaliado em 15 milhões de euros (R$ 96,8 milhões).

Entre os de menor valor na lista do treinador está a dupla flamenguista Danilo e Alex Sandro. O primeiro foi chamado como zagueiro na convocação e tem valor apontado em 4 milhões de euros (R$ 25,8 milhões), enquanto lateral-esquerdo é apontado em 1,8 milhão de euros (R$ 11,6 milhões).

Carlo Ancelotti convocou Casemiro para a disputa dos seus primeiros jogos à frente da Seleção Brasileira. (Foto: @rafaelribeirorio l CBF)

No total, a Seleção Brasileira por Ancelotti tem valor estimado em 902,8 milhões de euros, o que corresponde a R$ 5.8 bilhões na cotação atual. No top cinco de jogadores estão: Vini Jr, Raphinha e Bruno Guimarães empatados, assim como Gabriel Martinelli, Matheus Cunha e Estêvão. Na sequência, aparecem Ederson e Marquinhos.

O valo médio por atleta da lista é de pouco mais de 36 milhões de euros, o que equivale a R$ 233 milhões aproximadamente. Dos 23 nomes, sete deles são do futebol brasileiro, sendo que o Flamengo é o clube de cinco deles.

Além disso, o setor de maior valor é, claramente, o ataque. Como Vini Jr. puxando a fila, o sistema ofensivo do Brasil é avaliado em 490 milhões de euros, o que chega a R$ 3,16 bilhões.

Retornos na lista

A convocação de Carlo Ancelotti também contou com o retorno de alguns nomes que estavam há algum tempo fora das listas da Seleção Brasileira. O primeiro deles é o volante Casemiro, do Manchester United. Muito querido pelo italiano dos tempos de Real Madrid, o jogador volta ao Brasil após um ano e meio. Sua última convocação foi sob comando de Fernando Diniz, no segundo semestre de 2023. O meia do United é avaliado em 12 milhões de euros (R$ 77,2 milhões).

Outro nome que é considerado de confiança do italiano é Richarlison, que perdeu espaço no último ano e agora volta à Seleção. Nesta semana semana, o camisa 9 do Tottenahm conquistou o título da Liga Europa com o time inglês e está em alta no futebol europeu. O Pombo é avaliado em 25 milhões de euros, ou R$ 165,43 milhões na cotação atual. O mesmo valor de Beraldo, que apesar de não ter tido trabalhos com Ancelotti, foi escolhido para estar na lista.

Veja os jogadores convocados por Carlo Ancelotti

Goleiros

Alisson (Liverpool) – 25 milhões de euros (R$ 155,10 milhões) Hugo Souza (Corinthians) – 9 milhões de euros (R$ 58,11 milhões) Bento (Al-Nassr) – 12 milhões de euros (R$ 77,48 milhões)

Zagueiros

Marquinhos (PSG) – 40 milhões de euros (R$ 248,16 milhões)

Danilo (Flamengo) – 4 milhões de euros (R$ 24,82 milhões)

Beraldo (PSG) – 25 milhões de euros (R$ 161,42 milhões)

Léo Ortiz (Flamengo) – 12 milhões de euros (R$ 77,48 milhões)

Alexsandro (Lille) – 15 milhões de euros (R$ 96,86 milhões)

Laterais

Alex Sandro (Flamengo) – 1,8 milhões de euros (R$ 11,62 milhões)

Carlos Augusto (Inter de Milão) – 22 milhões de euros (R$ 142,05 milhões)

Wesley (Flamengo) – 15 milhões de euros (R$ 96,86 milhões)

Vanderson (Monaco) – 20 milhões de euros (R$ 124,08 milhões)

Meio-campistas

Casemiro (Manchester United) – 12 milhões de euros (R$ 77,48 milhões)

Andreas Pereira (Fulham) – 20 milhões de euros (R$ 129,14 milhões)

Bruno Guimarães (Newcastle) – 80 milhões de euros (R$ 496,32 milhões)

Gerson (Flamengo) – 25 milhões de euros (R$ 161,42 milhões)

Ederson (Atalanta) – 50 milhões de euros (R$ 322,85 milhões)

Andrey Santos (Strasbourg) – 25 milhões de euros (R$ 161,42 milhões)

Atacantes