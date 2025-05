Botafogo joga a vida na Libertadores contra a Universidad de Chile

O Botafogo volta a campo nesta terça-feira (27) para mais uma decisão na temporada. Valendo vaga nas oitavas de final da Libertadores, o time de Renato Paiva recebe a Universidad de Chile em clima de "matar ou morrer" no Estádio Nilton Santos para fazer valer o alto investimento do primeiro semestre e manter vivo o sonho de defender o troféu conquistado em 2024.

A conta é simples. Uma vitória coloca o Botafogo no mata-mata da competição continental e a derrota o elimina. O empate faria a equipe depender de um empate improvável entre Estudiantes e Carabobo, na Argentina, com o segundo time na condição de visitante e já eliminado.

No jogo de ida contra os chilenos, na estreia na atual edição, no dia 2/4, vitória da "La U" em Santiago com gol de Lucas Di Yorio. Naquela época, o Alvinegro ainda dava os primeiros passos sob o comando de Renato Paiva. O cenário agora é outro.

O português vê uma crescente da equipe no momento decisivo antes da pausa para o Mundial de Clubes. No recorte dos oito últimos jogos, são cinco vitórias, um empate e duas derrotas, com 15 gols marcados e cinco sofridos. Confiança, ao menos, há para buscar o resultado em casa.

A missão faz desse Botafogo, tão instável e em busca de afirmação, mostrar que é valente e pode sonhar. Além dos bons resultados recentes, Paiva terá retornos importantes na lista de relacionados, como Savarino e Artur, duas das referências técnicas do elenco.

O clima no Nilton Santos será o melhor possível para o Glorioso. Casa cheia, presença relevante da torcida visitante, que promete fazer barulho no Setor Sul, e a expectativa por mais de 35 mil torcedores. Passados os fracassos do início do ano, o Botafogo foca em virar a chave e manter viva a esperança de repetir o feito e alcançar a Glória Eterna no segundo semestre.

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO X UNIVERSIDAD DE CHILE

6ª RODADA - GRUPO A - LIBERTADORES

📆 Data e horário: terça-feira, 27 de maio, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Andrés Rojas (COL)

🚩 Assistentes: Alexander Guzmán (COL) e Cristian Aguirre (COL)

🖥️ VAR: Heider Castro (COL)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

BOTAFOGO (Técnico: Renato Paiva)

John, Vitinho, Jair, David Ricardo (Alexander Barboza) e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Savarino; Cuiabano, Artur e Igor Jesus.

⁠

UNIVERSIDAD DE CHILE (Técnico: Gustavo Álvarez)

Castellón, Hormazabal, Calderón, Ramírez e Sepúlveda; Díaz, Aránguiz e Altamirano; Guerrero, Leandro Fernandez e Rodrigo Contreras.