Conheça Alexsandro, destaque do Lille e convocado por Ancelotti para a Seleção

Nesta segunda-feira (26), Ancelotti anunciou sua primeira convocação para a Seleção Brasileira e chamou um zagueiro que fará sua estreia pelo Brasil: Alexsandro. O jogador, formado nas categorias de base do Flamengo junto com Vini Jr e atualmente no Lille, se destacou nesta temporada, inclusive na Champions League.

Alexsandro Ribeiro, de 25 anos, está no Lille desde 2022. No entanto, o jogador ganhou protagonismo na equipe nesta temporada, sendo titular desde a chegada do técnico Bruno Genésio, em julho de 2024. Destro, o defensor é reconhecido pela ambidestria, como diz Jorge Maciel, auxiliar do time francês entre 2019 e 2023.

— A ambidestria é a característica mais forte dele. Você nem sabe se ele é canhoto ou destro. Ele tem facilidade para jogar longo ou curto com ambos os pés. Para um zagueiro, isso é incrível. Esse é o tipo de jogador que todo mundo procura. Ele é muito forte em duelos, é agressivo — disse Jorge Maciel sobre Alexsandro na matéria do "L'Équipe".

O Lille chegou a disputar as oitavas de final desta edição de Champions League, e Alexsandro estava em campo na vitória do time contra o Real Madrid de Carlo Ancelotti por 1 a 0 na França, impressionando o treinador.

Com passagens na base de Resende e Flamengo, Alexsandro não chegou a atuar no Brasil e está no futebol europeu desde 2019. Antes do Lille, ele teve passagens por times de menor expressão do futebol português. O brasileiro tem contrato com o Lille até o meio de 2028, com valor de 15 milhões de euros, segundo o site Transfermarkt.

Nesta temporada, foram 47 partidas e 4.186 minutos em campo pelo Lille, incluindo 14 jogos nesta edição de Champions League.

Veja a convocação da Seleção Brasileira de Ancelotti

Lista de convocados da Seleção Brasileira (Foto: Arte Lance!)

Goleiros

Alisson (Liverpool-ING) Bento (Al Nassr-RSA) Hugo Souza (Corinthians)

Defensores

Alex Sandro (Flamengo)

Alexsandro (Lille-FRA)

Beraldo (PSG-FRA)

Carlos Augusto (Inter de Milião-ITA)

Danilo (Flamengo)

Léo Ortiz (Flamengo)

Marquinhos (PSG)

Vanderson (Monaco-FRA)

Wesley (Flamengo)

Meio-campistas

Andreas Pereira (Fulham-ING)

Andrey Santos (Strasbourg-FRA)

Bruno Guimarães (Newcastle-ING)

Casemiro (Manchester United-ING)

Ederson (Atalanta-ITA)

Gerson (Flamengo)

Atacantes

Antony (Betis-ESP) Estêvão (Palmeiras) Gabriel Martinelli (Arsenal-ING) Matheus Cunha (Wolves-ING) Raphinha (Barcelona-ESP) Richarlison (Tottenham-ING) Vini Jr (Real Madrid-ESP)

